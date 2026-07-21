Vremea se răcește brusc în România: Coduri galbene și portocalii de ploi torențiale și vijelii / Temperaturile scad cu 9 grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări de instabilitate atmosferică pentru marți și miercuri în majoritatea regiunilor. Sunt anunțate ploi torențiale, vijelii și grindină, urmate de o răcire bruscă a vremii în Capitală.

Avertizările ANM vizează fenomene care vor cuprinde treptat sudul, estul, centrul țării și zonele montane. Instabilitatea atmosferică începe marți după-amiază, urmând ca de marți noaptea și pe parcursul zilei de miercuri ploile torențiale și vijeliile să se extindă în restul regiunilor.

COD GALBEN de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, în perioda 21 iulie, ora 14 – 21 iulie, ora 22. HARTA ANM

Cod galben de ploi și vijelii, marți după-amiază

Prima avertizare Cod galben este valabilă marți, între orele 14.00 și 22.00, în județele Prahova, Buzău, Vrancea și în zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița.

În aceste zone vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm), iar cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp, potrivit meteorologilor.

Un al doilea Cod galben va intra în vigoare marți, de la ora 22.00, până miercuri, la ora 9.00, vizând județele Alba, Vâlcea, Olt, Dolj, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Călărași, Brăila, Buzău, Vrancea, precum și unele zone din Covasna, Brașov, Sibiu, Hunedoara și municipiul București.

În intervalul menţionat, în Muntenia, sudul şi estul Olteniei, sud-vestul Moldovei şi al Transilvaniei şi local în Carpaţii Meridionali şi de Curbură vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h).

În intervale scurte de timp (1…3 ore) şi prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi izolat de peste 40…50 l/mp.

COD PORTOCALIU de averse torențiale importante cantitativ, în perioada 22 iulie, ora 01 – 22 iulie, ora 09. HARTA ANM

Cod portocaliu în cursul nopții și al zilei de miercuri

În noaptea de marți spre miercuri, între orele 1.00 și 9.00, va fi Cod portocaliu în județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și în zona de munte a județului Buzău.

În aceste zone, în intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25…50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60…70 l/mp.

Miercuri, de la ora 9.00 până joi, la ora 3.00, se va activa un alt Cod galben, valabil în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei şi local în Carpaţii Orientali şi Meridionali.

În intervalul menționat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) şi prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 20…30 l/mp şi izolat de peste 40…50 l/mp.

Tot miercuri, între orele 12.00 și 22.00, va fi Cod portocaliu în județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și estul județelor Ialomița și Călărași, unde cantitățile de apă vor fi de 25…50 l/mp și pe arii restrânse de peste 70 l/mp.

COD PORTOCALIU de averse torențiale importante cantitativ, în intervalul 22 iulie, ora 12 – 22 iulie, ora 22. HARTA ANM

Cum va fi vremea în Capitală

În zona municipiului București, marți cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate spre seară și noaptea, când vor fi averse torențiale (15…25 l/mp), descărcări electrice și rafale de vânt de 40…60 km/h.

Temperatura maximă va fi de 30…32 de grade, iar cea minimă de 16…18 grade.

Miercuri, vremea se va răci, temperatura maximă situându-se în jurul valorii de 23 de grade, iar cea minimă va fi de 12…15 grade.

Vor fi perioade cu averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă vor fi de 20…40 l/mp. Vântul va sufla moderat ziua și slab noaptea.