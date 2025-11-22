Vremea se răceşte în continuare. ANM anunţă lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni / Cod galben pentru șase județe

Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni ale ţării, dar şi depuneri de polei. În același timp, a fost emisă o alertă cod galben de precipitații însemnate cantitativ pentru zona montană din șase județe.

ANM a emis o informare meteo, valabilă până luni, 24 noiembrie, la ora 10.00, de ploi importante cantitativ, precipitații mixte și ninsori, intensificări ale vântului, răcire a vremii.

În acest interval, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării, iar îndeosebi în nordul Olteniei și în nord-vestul Munteniei, precum și în vestul Carpaților Meridionali se vor acumula cantități de apă de 20…30 l/mp, și izolat de peste 40 l/mp.

De sâmbătă noaptea (22/23 noiembrie) local în Câmpia de Vest, în Transilvania și în nord-vestul Moldovei vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare și izolat depuneri de polei, apoi va ninge slab. La munte treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă, în special pe creste.

Vântul va avea intensificări cu viteze în general de 45…50 km/h pe parcursul zilei de sâmbătă în regiunile sud-estice, iar noaptea și în nord-vestul și centrul teritoriului. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ sâmbătă în vest, nord și nord-est, duminică și în rest, iar duminică spre luni vor fi temperaturi minime negative în special în jumătatea vestică a țării.

Alertă cod galben

În același timp, ANM a emis o alertă cod galben, până mâine, 23 noiembrie, ora 10.00, de precipitații însemnate cantitativ.

Vizată este zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Hunedoara, Alba și Sibiu, unde vor fi precipitații sub formă de ploaie, ce se va transforma treptat, în special seara și noaptea, în lapoviță și ninsoare.

Alerta cod galben este valabilă între 22 noiembrie, ora 10 – 23 noiembrie, ora 10

Se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

Vremea la București

Pentru Capitală, ANM anunță că sâmbătă cerul va fi variabil, cu înnorări și o probabilitate mai mare seara și noaptea pentru ploaie slabă. Vântul va sufla în general moderat.

Temperatura maximă va fi de 17…20 de grade, iar cea minimă de 7…8 grade. Vor fi condiții de ceață.

Duminică, vremea se va răci. Cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab în prima parte a intervalului, apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 8…9 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a 0 grade.

În intervalul 22 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi, răcire și vânt.