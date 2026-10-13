Vremea se răcește în toată țara și vin ploile. Prognoza meteo până în noiembrie: Când scăpăm de frig

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat marți estimările meteorologice pentru intervalul 12 octombrie – 9 noiembrie.

Vremea va fi puțin mai rece decât de obicei în aproape toată țara, până la începutul lunii noiembrie, când temperaturile revin la normal. În prima săptămână, va ploua mai mult în sud-estul țării, în timp ce în restul regiunilor ploile vor fi puține, potrivit meteorologilor.

Săptămâna 12 – 19 octombrie

Temperaturile vor fi puțin mai coborâte decât cele normale în cea mai mare parte a țării, mai ales în regiunile vestice și, local, în cele sudice. Va ploua mai mult în jumătatea de sud-est a României, în timp ce în restul teritoriului ploile vor fi puține.

Săptămâna 19 – 26 octombrie

Temperaturile medii se vor menține ușor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. În ceea ce privește ploile, cantitățile vor fi în jurul celor normale în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie

Vremea rămâne puțin mai rece decât de obicei în toate regiunile țării. Regimul ploilor va fi unul normal pentru acest interval, pe întreg teritoriul.

Săptămâna 2 – 9 noiembrie

Valorile termice revin la normal și vor fi apropiate de cele specifice acestei săptămâni în toată țara. De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile normale ale acestei perioade în cea mai mare parte a României.