Vremea se răcește puternic până la finalul săptămânii. Alerte cod portocaliu de viscol și galben de vânt, emise de ANM

Meteorologii au emis marți dimineață mai multe alerte cod portocaliu de viscol la munte și galben de vânt puternic, valabile pentru mare parte din țară până pe 8 aprilie. Potrivit ANM, vremea se răceşte în toată țara până la finalul săptămânii, când temperaturile vor fi mai scăzute decât este normal.

Primul cod galben de vânt este în vigoare astăzi, până la ora 21.00.

În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100…120 km/h.

Codul galben de vânt este valabil între 07 aprilie, ora 10:00 – 07 aprilie, ora 21:00

Ulterior, de la ora 21.00 și până mâine, la ora 10.00, intră în vigoare un al doilea cod galben de vânt.

În intervalul menționat, în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei precum și în sudul și vestul Transilvaniei vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vor fi rafale de 70…90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Codurile portocaliu și galben valabile între 07 aprilie, ora 21:00 – 08 aprilie, ora 10:00

În același interval este cod portocaliu de viscol în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m, unde va fi viscol puternic, cu rafale de 110…130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

De asemenea, de mâine, de la ora 10.00 și până seara, la ora 21.00, intră în vigoare alte două coduri galben și portocaliu de vânt și ninsori viscolite la munte.

În intervalul menționat în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, Oltenia, sudul Banatului, precum și în vestul, estul și nord-estul Munteniei temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații Orientali și Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

De asemenea, local în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110…130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Codurile galben și portocaliu de vânt și viscol valabile între 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00

Vreme rece până pe 10 aprilie

Potrivit ANM, până vineri, la ora 10.00, temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze, în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h.

Începând din această noapte (7/8 aprilie) îndeosebi în centrul, estul și sud-estul țării vor fi precipitații mixte, iar la munte va ninge și îndeosebi la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp.

Vremea va intra într-un proces de răcire, astfel că până la sfârșitul săptămânii va fi rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.