Vremea se schimbă radical. Cu cât scad temperaturile / Meteorologii anunță val de ninsori și ploi

Vreme ploioasa si temperaturi scazute in timpul unui cod portocaliu de vant in Bucuresti, 3 octombrie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Vremea începând de vineri și până luni dimineață, cu ploi, intensificări ale vântului și ninsori la munte, unde se va depune strat de zăpadă, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Temperaturile vor scădea semnificativ în sud, est și sud-est, unde maximele nu vor mai depăși 10–12 grade Celsius, a anunțat șefa instituției, Elena Mateescu, joi, la Digi24.

Mai mult, directoarea ANM a preciza că urmează „un episod de iarnă” la altitudini mari.

„Este un episod de iarnă, putem să spunem, la altitudini mai mari de 1.700 de metri, acolo unde va ninge viscolit. Se va depune strat de zăpadă de 10-15 cm”,a spus Elena Mateescu.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o informare de vânt puternic, ploi și ninsori în zonele montane, valabilă până luni, la ora 10.00, cu precipitații care se vor extinde ulterior în toate regiunile.

Totodată, ANM a emis două avertizări cod galben pentru vineri, 27 martie, între orele 05:00 și 22:00, de vânt puternic și ploi însemnate cantitativ.

Cod galben de precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului valabil în intervalul 27 martie, ora 05:00 – 27 martie, ora 22:00

Ploile se extind în toată țara, vântul se intensifică

Potrivit șefei ANM, ploile vor începe din sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20–25 l/mp și local vor depăși 35 l/mp, mai ales în sud și sud-vest și în zonele montane.

În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj și Gorj sunt așteptate cantități de 20–30 l/mp.

În același timp, temperaturile vor scădea puternic. Dacă în nord-vest se vor înregistra maxime de până la 20 de grade, în sud, sud-est și est, acolo unde vor fi deja precipitații, valorile nu vor mai depăși 10–12 grade Celsius.

„Vântul va avea viteze la rafală în această noapte în Oltenia, Muntenia, iar vineri și sâmbătă în cea mai mare parte a țării, viteze de 45-55 kmh, iar la munte 70-80. Cantitățile de apă până la sfâșitul intervalul este posibil să depășească local valori de 40-60 litri pe metru pătrat în special în partea de dus-vest și sud a țării, dar și în zonele montane”, a mai precizat Elena Mateescu.