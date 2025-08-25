Vremea se schimbă semnificativ după episodul rece de luni dimineață. ANM anunță prognoza meteo pe 2 săptămâni

După temperaturile extrem de reci de luni dimineață, care s-au apropiat chiar și de -2 grade Celsius, meteorologii anunță că vremea se va încălzi din nou perioada următoare, cu temperaturi maxime de până la 36 de grade în unele zone.

ANM a transmis luni prognoza meteo pentru perioada 25 august – 7 septembrie. În acest interval, vremea se va încălzi treptat în țară, iar ploile vor apărea izolat, cu probabilitate mai mare după data de 3 septembrie.

Vremea în Banat

Media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creștere treptată de la 25 de grade în prima zi din interval, până la 34…35 de grade în perioada 28 – 30 august, valori ce vor caracteriza o vreme caniculară.

O scădere de temperatură este prognozată după 31 august, când valorile maxime vor fi în general de 30…33 de grade, iar după 4 septembrie caracteristice vor fi valorile în jurul a 29 de grade. Evoluția va fi asemănătoare și în privința temperaturilor minime, cu nopți răcoroase și valori de 8…10 grade la începutul intervalului, ce vor fi urmate de minime tot mai ridicate la final de august, când se vor atinge 16…18 grade, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va oscila în jurul a 14 grade.

Până pe 30 august nu sunt prognozate ploi, însă după această dată crește probabilitatea de a avea intervale cu instabilitatea atmosferică.

Vremea în Crișana

Media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creștere semnificativă de la 24 de grade în prima zi din interval, până la 34…36 de grade în 28, 29 și 30 august, astfel că în aceste zile vremea va deveni caniculară. O scădere de temperatură este prognozată după 31 august, când valorile maxime vor fi în general de 30…31 de grade, iar după 4 septembrie caracteristice vor fi valorile în jurul a 27 de grade.

Evoluția va fi asemănătoare și în privința temperaturilor minime, astfel de la nopți răcoroase la începutul intervalului, în care media acestora va fi de numai 7…10 grade, se va ajunge la minime tot mai ridicate spre final de august, când se vor atinge 14…17 grade, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va scădea ușor, la valori de 12 13 grade.

Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicată în 31 august, dar și la început de septembrie, mai ales în zilele de 3 și 4 septembrie.

În Transilvania

La începutul intervalului valorile termice, atât cele maxime cât și cele minime se vor situa sub mediile multianuale specifice pentru ultima parte a lunii august, respectiv o medie regională a maximelor de 21…24 de grade și minime de 4…6 grade. Încălzirea va fi semnificativă la final de august, astfel se vor atinge temperaturi maxime de până la 30…32 de grade, iar minimele vor fi în general de peste 12…13 grade.

La început de septembrie media zilnică a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 26 și 29 de grade, iar pe timpul nopților vor fi valori de 10…12 grade.

Până la finalul lunii august, vor mai fi ploi de scurtă durată. Probabilitatea pentru ploi va fi în creștere în special după data de 3 septembrie.

În Maramureș

În prima zi din interval media temperaturilor maxime va fi de numai 21 de grade, însă până în 30 august, se va încălzi semnificativ și va ajunge la 31…32 de grade. În ultima zi din august și la început de septembrie sunt prognozate temperaturi maxime de 28…29 de grade, iar după 4 septembrie, valori în jurul a 26 de grade.

Evoluția va fi asemănătoare și în privința temperaturilor minime, astfel de la nopți răcoroase la începutul intervalului, în care media acestora va fi de numai 6…10 grade, se va ajunge la valori tot mai ridicate spre final de august, când se vor atinge 14…15 grade, iar pentru prima săptămână din septembrie media acestora va scădea ușor, la valori de 12…14 grade.

Ploi izolate sunt posibile în prima zi a intervalului, iar cu o probabilitate în creștere după 31 august.

În Moldova

Vremea va fi răcoroasă la începutul intervalului, mai ales în timpul nopților și dimineților, cu o medie regională a temperaturilor maxime de 23…25 de grade și minime în general de 8…10 grade. O perioadă cu vreme caldă va fi între 28 august și 2 septembrie, când media temperaturilor maxime va fi de 30…32 de grade, iar pe timpul nopților vor fi minime de 14…16 grade.

După 3 septembrie, temperatura va fi de scădere, astfel maximele se vor situa în jurul a 26 de grade, iar minimele vor fi de 13…14 grade.

Ploi izolate sunt posibile în prima zi a intervalului, iar următorul interval ar putea să apară în această regiune după 3 septembrie.

În Dobrogea

Media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creștere treptată de la 25 de grade în prima zi din interval, până la 31…33 de grade în perioada 30 august – 1 septembrie, apoi tendința va fi de scădere ușoară, astfel după 7 septembrie sunt estimate valori în jurul a 28 de grade.

Nopți răcoroase vor fi la începutul intervalului și în această regiune, unde media minimelor va fi de 13 grade, însă pentru finalul lunii august și începutul lunii septembrie sunt prognozate valori tot mai ridicate, ce se vor situa în jurul a 18 grade, cu o tendința de scădere ușoară, după 5 septembrie.

Ploile se mențin deficitare, dar unele de scurtă durată vor fi posibile la începutul intervalului și după 4 septembrie.

În Muntenia

Media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creștere treptată de la 26 de grade în prima zi din interval, până la 34…35 de grade în perioada 30 august – 2 septembrie, valori ce vor caracteriza o vreme caniculară, apoi tendința va fi de scădere spre valori în jurul a 30 de grade. În perioada 25 – 27 august nopțile vor fi răcoroase, cu o medie regională a temperaturilor minime de 10…12 grade, apoi sunt estimate valori termice apropiate de normalul perioadei, respectiv o medie a acestora ce va fi cuprinsă între 13 și 17 grade.

Intervale cu ploi au o probabilitate mai mare de apariție după 2 septembrie.

În Oltenia

La începutul intervalului de prognoză, media maximelor termice va fi de 26 de grade, însă începând 26 august, tendința va fi de încălzire treptată de la o zi la alta, astfel mai ales în perioada 30 august – 2 septembrie, vremea va deveni caniculară, cu valori în jurul a 34 de grade, urmând ca și în această regiune după acest interval să fi o scădere de temperatură spre valori estimate la o medie de 30 de grade.

Primele nopți vor fi răcoroase, cu o medie regională a temperaturilor minime de 9…11 grade, apoi sunt estimate valori termice tot mai ridicate, astfel la final de august și început de septembrie vor fi valori de 16…17 grade, iar după 5 septembrie se va produce o scădere ușoară până spre 14 grade.

În prima săptămână nu sunt anunțate ploi, iar în a doua, crește probabilitatea de apariție a acestora, în special după 3 septembrie.

La munte

În primele 2 zile vremea va fi rece pentru această perioadă, cu o medie a temperaturilor maxime de 12…15 grade și minime de numai 2…4 grade, însă până la finalul lunii august (29…30 august) se va încălzi treptat și se ajunge la valori pe timpul zilei în jurul a 23 de grade, iar noaptea 10…12 grade. În prima săptămână din septembrie, media temperaturilor maxime va fi cuprinsă între 17 și 20 de grade, iar a celor minime va fi de 8…11 grade.

Ploi izolate mai sunt posibile la începutul intervalului, iar după 31 august crește probabilitatea pentru intervale cu ploi în mai multe zone.