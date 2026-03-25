Vremea se strică brusc în Capitală: Temperaturile scad și plouă începând cu acest weekend

După un început de săptămână cu temperaturi neobișnuit de ridicate, meteorologii anunță că finalul lunii martie aduce o schimbare radicală a vremii în București.

Vremea va fi plăcută în București miercuri, cu un cer variabil și un vânt care va sufla în general slab. Temperaturile vor ajunge la 16…17 grade, iar cele minime se vor înregistra la 3…5 grade, anunță ANM.

Căldura se va menține și joi, 26 martie, cu temperaturi mai mari decât cele normale. Temperatura maximă va fi de 18…19 grade, iar cea minimă de 4…6 grade. În timpul zilei, vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare noaptea.

Vineri, 27 martie, temperaturile maxime se mențin la 15…17 grade, iar cele minime vor ajunge până la 6…8 grade. Meteorologii anunță însă că în a doua parte a zilei va ploua, mai ales averse, moderate cantitativ.

Temperaturile scad brusc

Începând de sâmbătă, vremea se va răci și în cursul zilei sunt așteptate ploi moderate cantitativ. Temperaturile maxime vor scădea până la 10…11 grade, iar cele minime până la 4…5 grade.

Pentru ziua de duminică, meteorologii anunță că valorile termice se vor situa în jurul celor normale și temporar va ploua.