Warner Bros a anunțat încă un film „Lord of the Rings”, la care a lucrat în secret 2 ani cu un nume șoc

Legendarul studio de film Warner Bros a dezvăluit un nou film din universul „Lord of the Rings” (Stăpânul inelelor), separat de anunțat deja, va fi creat de celebrul comediant și prezentator TV american Stephen Colbert, împreună cu fiul său, un anunț care a luat complet prin surprindere Hollywood, relatează revista Variety.

Anunțul oficial a fost făcut marți seara pe conturile de social media ale Warner Bros. Videoclipul de prezentare începe cu Peter Jackson, regizorul filmelor originale „Lord of the Rings” și „The Hobbit”, oferind o scurtă actualizare despre „The Hunt for Gollum” (Vânarea lui Gollum). Acesta este filmul „Lord of the Rings” anunțat oficial în mai 2024, în regia lui Andy Serkis, cel care l-a jucat pe Gollum atât în filmele originale, cât și în trilogia „The Hobbit” care le-a urmat.

„Andy face o treabă extraordinară. Arată uimitor. Scenariul se conturează foarte bine și cred că va fi un film foarte bun”, a declarat Jackson despre „The Hunt for Gollum”, care urmează să fie lansat în cinematografe în decembrie anul viitor, dacă filmările decurg conform programului.

Jackson a sugerat apoi existența unui „partener foarte special”, care îl va ajuta să dezvolte următorul film după „The Hunt for Gollum”, intitulat „The Lord of the Rings: Shadows of the Past” (Stăpânul inelelor: umbre ale trecutului).

Acest partener s-a dovedit a fi Stephen Colbert, gazda emisiunii „The Late Show”, pe care Jackson l-a contactat printr-un apel video. Comediantul și prezentatorul TV american, un admirator declarat al lui Tolkien, a explicat că intriga filmului său va proveni din capitole ale romanului „The Fellowship of the Ring” (Frăția inelului), care nu au fost incluse în adaptarea lui Jackson din 2001.

— Warner Bros. (@warnerbros) March 25, 2026

Stephen Colbert și Peter Jackson au lucrat deja de doi ani la acest nou film „Lord of the Rings”

„Știi ce înseamnă cărțile pentru mine și ce înseamnă filmele tale pentru mine”, i-a spus Colbert lui Jackson. „Dar lucrul la care m-am tot întors, citind iar și iar, au fost cele șase capitole de la începutul [‘Frăției Inelului’] pe care voi nu le-ați dezvoltat în primul film, la momentul respectiv”, a continuat el.

„Practic, este vorba despre capitolul ‘Three is Company’ [Capitolul III] până la ‘Fog on the Barrow-Downs’ [Capitolul VIII]. Și m-am gândit: ‘Stai puțin, poate asta ar putea fi o poveste de sine stătătoare care să se integreze în povestea mai mare. Am putea face ceva complet fidel cărților, dar în același timp complet fidel filmelor pe care le-ați realizat deja?’”, a explicat prezentatorul TV în vârstă de 61 de ani.

Gazda emisiunii de noapte de la CBS, cea mai populară de acest gen din SUA, a spus că, după ce i-a venit această idee, a discutat-o cu fiul său, scenaristul Peter McGee, și au conceput un cadru pentru film. După ce au pus bazele, Colbert l-a sunat pe Jackson, iar în ultimii doi ani au lucrat împreună cu scenarista Philippa Boyens pentru a dezvolta un scenariu.

Descrierea oficială pentru filmul „Stăpânul inelelor” creat de prezentatorul TV american

Descrierea oficială a filmului spune: „La 14 ani după plecarea lui Frodo – Sam, Merry și Pippin pornesc să refacă primii pași ai aventurii lor. Între timp, fiica lui Sam, Elanor, a descoperit un secret îngropat demult și este hotărâtă să afle de ce Războiul Inelului a fost pe punctul de a fi pierdut înainte chiar de a începe”.

Variety subliniază că acest nou proiect „Lord of the Rings” marchează prima incursiune a lui Colbert în dezvoltarea de filme „blockbuster” și vine după ce CBS a anunțat anul trecut că îi anulează emisiunea „The Late Show”.

Totuși, nu este prima sa colaborare cu Jackson. El a avut un rol minor în filmul din 2013 „The Hobbit: The Desolation of Smaug”. De asemenea, el l-a regizat pe Jackson, precum și pe actorii din „Stăpânul Inelelor” Ian McKellen, Viggo Mortensen și Elijah Wood, în scurtmetrajul din 2019 „Darrylgorn”, plasat în Pământul de Mijloc creat de J.R.R. Tolkien.

Scenarista Philippa Boyens, stabilită în Noua Zeelandă, are o lungă colaborare cu Jackson. Ea a contribuit la scenariile trilogiei „The Lord of the Rings” și ale filmelor „The Hobbit”, alături de Fran Walsh. De asemenea, a contribuit la scrierea „King Kong”, epopeea cu monștri din 2005, regizată de Jackson.

În ceea ce-l privește pe McGee, el a lucrat ca scenarist atât la seriale, cât și filme, aducându-și contribuția la producții „Star Wars: The Rise of Skywalker”, „Outer Banks”, „The Righteous Gemstones” și „Blue Bloods”.

Perioadă de vis pentru fanii operelor lui J.R.R. Tolkein

Tolkien a scris romanele „Lord of the Rings” în anii 1950, după succesul „The Hobbit”, cartea sa din 1937.

Jackson a adaptat faimoasa saga fantasy în trei filme, lansate în 2001, 2002 și 2003. Considerate pe scară largă drept cea mai apreciată operă a sa, acestea au câștigat 17 premii Oscar, dintre care 11 au revenit capitolului final, „Return of the King”. Jackson a adaptat ulterior și „The Hobbit”, împărțind romanul relativ scurt în trei părți lansate în 2012, 2013 și 2014.

Studioul Warner Bros produce noile filme „Lord of the Rings” în virtutea parteneriatului pe care îl are cu Embracer Group, holdingul media suedez care a cumpărat în 2021 drepturile extinse pentru franciza „Lord of the Rings”.

Serialul „Lord of the Rings: The Rings of Power” de pe platforma de streaming Amazon Prime Video este produs de studioul Amazon MGM ca parte a unui acord separat încheiat cu moștenitorii lui Tolkien înainte de tranzacția cu Embracer Group.