Următorul film „Lord of the Rings” i-a oferit lui Kate Winslet rolul feminin principal

Kate Winslet, fotografiată în decembrie 2025 la avanpremiera organizată la Londra pentru filmul ei „Goodbye June” de pe Netflix, FOTO: SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Viitorul film „Lord of the Rings” (Stăpânul inelelor) bazat pe romanele scriitorului britanic J.R.R. Tolkien pare să fi intrat în sfârșit în linie dreaptă, cu filmările programate să înceapă mai târziu în cursul acestui an și alegerea actorilor. Iar Kate Winslet ar putea fi o apariție surpriză în lungmetrajul îndelung așteptat de fani.

Deadline, unul dintre cele mai reputate site-uri de la Hollywood specializate în industria cinematografică, afirmă că Winslet, acum în vârstă de 50 de ani, se va alătura epopeii din Pământul de Mijloc într-un rol pe care surse l-au descris pentru Deadline drept rolul feminin principal, deși personajul nu a fost dezvăluit încă.

Informația este una „pe surse”, nefiind confirmată oficial de către studioul Warner Bros care va produce filmul în virtutea parteneriatului pe care îl are cu Embracer Group, holdingul suedez care a cumpărat în 2021 drepturile extinse pentru franciza „Lord of the Rings”.

Revista Variety scrie în schimb că Winslet, premiată cu Oscarul pentru filmul „The Reader” din 2008, e în negocieri pentru noul film „Lord of the Rings” și că părțile nu au bătut încă palma. Însă atât sursele jurnaliștilor de la Deadline, cât și cele ale Variety și THR, un alt site important de la Hollywood, afirmă că actriței apreciate i s-a oferit rolul feminin principal.

Filmările la noul „Lord of the Rings” vor începe peste două luni

Deadline afirmă că Peter Jackson, regizorul filmelor „Lord of the Rings” originale și a trilogiei „The Hobbit” care i-a urmat, și actorul Andy Serkis, care l-a jucat pe Gollum și va fi regizorul noului lungmetraj, au petrecut o mare parte a anului trecut încercând să o convingă pe Winslet să apară în film.

Filmările sunt programate să înceapă la sfârșitul lunii mai în Noua Zeelandă, țară în care Winslet s-a aflat recent pentru lungmetrajul „Avatar: Fire and Ash” (Foc și cenușă) al lui James Cameron, în care a jucat rolul lui Ronal.

Trebuie subliniat că Warner Bros nu a făcut deocamdată niciun anunț oficial privind actorii care vor juca în viitorul titlu al francizei bazate pe scrierile lui Tolkien, așteptând probabil completarea distribuției principale înainte de a o dezvălui.

Însă sursele de la Hollywood ale Deadline, unul dintre partenerii media ai prestigiosului Festival Internațional de Film de la Berlin, sunt considerate atât de bune încât IMDb a inclus-o deja pe lista sa a actorilor ce vor juca în noul film „Lord of the Rings”, care se va numi „The Hunt for Gollum” (Vânarea lui Gollum). Pe aceasta se mai află trei nume: Andy Serkis, care va regiza filmul și va reveni în rolul lui Gollum, Elijah Wood și Sir Ian McKellen.

Actorii care i-au jucat pe Frodo și Gandalf ar urma să revină în roluri pentru noul film „Stăpânul inelelor”

Elijah Wood, acum în vârstă de 45 de ani, a sugerat puternic într-un interviu publicat chiar săptămâna trecută de ziarul britanic The Times că va reveni în rolul din filmele originale, la fel ca Sir Ian McKellen, venerabilul actor britanic care a împlinit 86 de ani.

The Times l-a întrebat direct pe Wood dacă va juca în noul film și scrie că acesta a răspuns cu un zâmbet larg la această întrebare.

„Nu a fost anunțat oficial, dar la o convenție [pentru fani] din august anul trecut Ian a dat, într-un fel, din casă”, a spus Wood, referindu-se la faptul că actorul McKellen a confirmat practic că va reveni în rolul lui Gandalf cel Sur.

„Așa că există o șansă bună [să revin și eu]. Nu pot spune oficial nimic până când nu se face anunțul, dar pot spune că sunt încântat de perspectiva unui nou film. Este întotdeauna puțin neliniștitor când oamenii vorbesc despre filme noi într-o lume precum Pământul Mijlociu. Toată lumea devine puțin protectoare și speră că își va păstra nivelul de integritate, dar această poveste este distractivă, captivantă”, a afirmat Wood.

Elijah Wood, Andy Serkis, Peter Jackson și Sir Ian McKellen în 2012, la premiera filmului „The Hobbit: An Unexpected Journey”, FOTO: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

„Strângem din nou trupa” din filmele „Stăpânul inelelor” originale

„Există cu adevărat sentimentul că strângem din nou trupa. Eu sunt pur și simplu entuziasmat”, a continuat Elijah Wood în interviul acordat The Times.

Când intervievatorul a remarcat că McKellen a spus anterior că nu și-ar dori ca altcineva să îl interpreteze pe Gandalf, Wood a adăugat: „Înțeleg perfect asta. Nici eu, la rândul meu, nu mi-aș dori ca altcineva să îl joace pe Frodo Baggins, atâta timp cât sunt în viață și capabil să o fac. Și pot, de asemenea, să-mi dau seama cât de distractiv va fi – când ești în sala de cinema și vezi cum pălăria se întoarce și este Gandalf. Pentru că sunt și eu fan și sunt nerăbdător să văd cum se leagă toate”.

THR notează că, deși Wood nu a spus explicit că va reveni în rolul lui Frodo, în general actorii nu tind să afirme lucruri precum „nu a fost anunțat oficial”, „există cu adevărat sentimentul că strângem din nou trupa” și „sunt pur și simplu entuziasmat” și să lase să se înțeleagă că au citit scenariul unui proiect în care nu vor juca.

Având în vedere titlul filmului și alte informații scurse în presa de la Hollywood, se crede că povestea din „The Hunt vor Gollum” va avea loc între trilogia „The Hobbit” și trilogia „The Lord of the Rings”, cu Aragorn și Gandalf căutându-l Gollum pentru a afla mai multe informații despre inelul lui Bilbo, care se dovedește a fi Inelul Unic, cel care amenință întregul Pământ de Mijloc în timpul evenimentelor din cele trei filme lansate la începutul anilor 2000.

Studioul Warner Bros a anunțat oficial în mai 2024 că va realiza un nou film „Lord of the Rings”, cu Peter Jackson în calitate de producător și Andy Serkis ca regizor. Dacă filmările vor decurge conform programului stabilit, „The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” va apărea în cinematografe pe 17 decembrie 2027.