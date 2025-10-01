Warren Buffet se pregătește să spargă pușculița pentru cea mai mare tranzacție a companiei sale din ultimii 3 ani

Compania de investiții Berkshire Hathaway deținută de Warren Buffett se apropie de încheierea unui acord pentru achiziția diviziei petrochimice OxyChem de la Occidental Petroleum pentru aproximativ 10 miliarde de dolari, relatează CNBC.

Posibila tranzacție, dezvăluită în premieră marți de The Wall Street Journal, ar putea fi cea mai mare achiziție a Berkshire din 2022, când a cumpărat asigurătorul Alleghany pentru 11,6 miliarde de dolari. Acea tranzacție a fost anunțată în martie 2022 și finalizată în octombrie 2022.

Berkshire dispune în prezent de o rezervă record de numerar de 344 de miliarde de dolari.

Buffett, în vârstă de 95 de ani, va renunța la funcția de CEO al Berkshire la sfârșitul anului 2025, dar va rămâne președinte. Succesorul său, Greg Abel, care a fost CEO al Berkshire Hathaway Energy, este cunoscut pentru expertiza sa solidă în industria energetică.

Acțiunile Occidental Petroleum, o comapnie cu sediul în Houston, au scăzut cu 1,8% marți, în pofida știrii de la WSJ potrivit căreia tranzacția ar putea fi finalizată în câteva zile.

Berkshire Hathaway deținea acțiuni Occidental în valoare de peste 11 miliarde de dolari, reprezentând o participație de 28,2%. Buffett a declarat anterior că nu intenționează să preia controlul total al companiei petroliere, fondată de cunoscutul om de afaceri Armand Hammer.

În 2019, Buffett a contribuit la finanțarea achiziției Anadarko Petroleum de către Occidental printr-un angajament de 10 miliarde de dolari, primind în schimb acțiuni preferențiale și opțiuni de a cumpăra acțiuni comune.

Investitorul miliardar a început să cumpere acțiuni comune ale Occidental pe piața liberă la începutul anului 2022, după ce a citit transcrierea apelului privind rezultatele financiare ale companiei petroliere. El a profitat de volatilitatea crescută din timpul pandemiei Covid pentru a achiziționa acțiunile la un preț redus.