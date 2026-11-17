Miliardarul american Warren Buffett, în vârstă de 96 de ani, a donat acţiuni Berkshire Hathaway în valoare de aproximativ 5,5 miliarde de dolari către patru fundaţii filantropice, relatează CNBC.

Buffett a convertit 6.150 de acţiuni Berkshire de clasa A în 9,225 milioane de acţiuni de clasa B, dintre care 3,69 milioane au fost transferate către Susan Thompson Buffett Foundation, fundația de caritate înființată de el și prima sa soție, Susan.

Alte trei fundaţii, Sherwood Foundation, Howard G. Buffett Foundation şi NoVo Foundation, administrate de copiii săi, Susie, Howard şi Peter Buffett, au primit fiecare câte 1,845 milioane de acţiuni.

„Copiii mei au sprijinit cu discernământ cauze importante timp de decenii şi am încredere 100% atât în capacităţile lor, cât şi în integritatea lor”, a afirmat Warren Buffett.

Cu ce avere mai rămâne după donații

În urma donațiilor, președintele emerit al Berkshire deține în continuare 182.140 de acțiuni din clasa A — evaluate la aproximativ 162 de miliarde de dolari.

„De Ziua Recunoștinței, anul trecut, am scris că bunătatea nu costă nimic, dar este, în același timp, neprețuită. Un an mai târziu, aș adăuga doar că ea se acumulează, şi încă într-un ritm mai bun decât orice investiţie pe care Charlie şi cu mine am făcut-o vreodată”, a scris Buffett, referindu-se la fostul vicepreședinte al Berkshire Charlie Munger, decedat în noiembrie 2023.

Buffett a fost înlocuit în septembrie la conducerea consiliului de administraţie al Berkshire Hathaway de fiul său Howard. Conducerea executivă a conglomeratului este asigurată de Greg Abel.

Acțiunile Berkshire au înregistrat recent o evoluție spectaculoasă. Titlurile conglomeratului au crescut cu peste 19% de la începutul trimestrului al patrulea şi au încheiat săptămâna trecută cu patru şedinţe consecutive la niveluri record, în timp ce indicele S&P 500 a scăzut cu 1,2% în aceeaşi perioadă