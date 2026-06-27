Washingtonul deschide robinetul pentru cel mai puternic model de inteligență artificială. Cine sunt „aleșii”

După două săptămâni de blocaj fără precedent, guvernul american a autorizat din nou, vineri, cel mai puternic model de inteligență artificială (IA) al companiei Anthropic, destinat exclusiv unui cerc restrâns de parteneri americani, confirmând astfel preluarea controlului de către Washington asupra acestei tehnologii strategice, scrie AFP.

De repunerea în funcțiune a Mythos 5 va beneficia, deocamdată, doar un cerc restrâns de „apărători cibernetici și operatori de infrastructură” americani, a anunțat Anthropic, care afirmă că lucrează pentru a le restabili accesul „cât mai repede posibil”.

Partenerii străini, în special agențiile guvernamentale de securitate cibernetică din Europa și Asia, rămân privați de acces la acest moment.

Suspans în privința Fable 5

Soarta lui Fable 5, o versiune destinată publicului larg a modelului Mythos, limitată la domeniul securității cibernetice și la riscurile de atacuri biologice și chimice, rămâne, de asemenea, în suspans.

Compania, care se află de luni de zile într-o relație tensionată cu administrația Trump, afirmă că va continua discuțiile cu guvernul pentru a „extinde accesul la Mythos 5 și a face din nou disponibil Fable 5” pentru publicul larg.

Pe 12 iunie, ministrul Comerțului, Howard Lutnick, a obligat brusc Anthropic să blocheze accesul la aceste două modele de ultimă generație, invocând motive de securitate națională după detectarea unor vulnerabilități.

Această retragere forțată a unui model de ultimă generație de către un guvern, o premieră, a stârnit un val de critici și întrebări la nivel mondial, reaprinzând dezbaterea privind dependența tehnologică a multor țări față de Statele Unite.

„Progrese semnificative”

De atunci, „Anthropic a colaborat cu guvernul american pentru a reduce riscurile asociate modelelor în cauză. Aceste eforturi au dus la progrese semnificative”, a scris vineri Howard Lutnick într-o scrisoare adresată companiei, citată de mai multe mass-media.

„Am lucrat cu sârguință pentru a ne asigura că America rămâne liderul mondial în domeniul IA, păstrându-ne în același timp securitatea”, a declarat pentru presă un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului, Benno Kass.

Blocarea accesului a fost dispusă după ce Amazon a semnalat o breșă în mecanismele de protecție ale Fable 5, menite să prevină orice utilizare abuzivă a instrumentului.

Clienți aprobați de guvern

Această restabilire condiționată are loc chiar în ziua în care marele rival al Anthropic, OpenAI, și-a lansat noul model, GPT-5.6, care are, la rândul său, acces restricționat și este aprobat de guvern pentru fiecare client în parte.

Astfel, în prima etapă, accesul va fi limitat la un grup restrâns de parteneri verificaţi, ale căror identităţi au fost comunicate autorităţilor americane, scrie Reuters.

„Nu este exact procesul pe care îl considerăm optim”, a declarat Sam Altman, directorul OpenAI, fără a-și pierde însă respectul față de administrație, care „face, în ansamblu, o treabă bună într-o situație foarte dificilă”.

Aceste intervenții ale executivului, într-un cadru juridic încă neclar și controversat, confirmă schimbarea de direcție a administrației Trump, dominată anterior de oponenții oricărei reglementări a IA, acuzată că ar fi o frână pentru inovare în contextul concurenței cu China.

Sub presiunea generată de capacitățile fără precedent ale acestor instrumente, Trump a semnat în cele din urmă, la începutul lunii iunie, un decret care instituie o evaluare federală a modelelor avansate de IA înainte de comercializarea acestora. Textul prevede totuși ca evaluarea să fie „voluntară” și neconstrângătoare.

Ce riscuri există

Unii observatori consideră că controlul guvernamental american reprezintă o evoluție care ar putea favoriza modelele deschise, care pot fi descărcate și modificate liber, precum DeepSeek din China, făcându-le mai atractive pentru clienții care doresc să evite dependența și blocajele.

Problema este cu atât mai delicată cu cât giganții americani din domeniul tehnologiei investesc sute de miliarde de dolari în cipuri și centre de date, fără a fi demonstrat încă că instrumentele de IA, vândute la prețuri reduse pentru a cuceri piața, vor genera profituri durabile.

Cu o valoare de aproape o mie de miliarde de dolari după doar 5 ani de existență, Anthropic și-a depus în iunie proiectul de listare la bursă, la fel ca OpenAI.

Sursă foto: Dreamstime.com