Washingtonul e în negocieri „foarte intense” cu Hamas. Trump: „Gruparea cere unele lucruri care sunt acceptabile”

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că Washingtonul se află în „negocieri foarte avansate” cu gruparea palestiniană Hamas și a cerut eliberarea tuturor ostaticilor deținuți în Gaza, conform Reuters.

„Suntem într-o negociere foarte avansată cu Hamas”, le-a spus Trump jurnaliștilor, avertizând că situația va fi „dificilă” și „urâtă” dacă gruparea va continua să rețină ostatici israelieni.

„Le-am spus: eliberați-i pe toți, chiar acum, eliberați-i pe toți. Și lucrurile vor merge mult mai bine pentru voi, dar dacă nu îi eliberați, situația va deveni dificilă, va fi urâtă”, a declarat Trump, adăugând că Hamas „cere unele lucruri care sunt acceptabile”.

Trump nu a oferit mai multe detalii.

Liderul american promisese o încheiere rapidă a războiului

Militanții palestinieni au luat peste 250 de ostatici în Gaza după atacul din octombrie 2023 din Israel, soldat cu aproximativ 1.200 de morți, potrivit datelor israeliene.

Ofensiva lansată de aliatul SUA, Israel, asupra Fâșiei Gaza a provocat zeci de mii de morți, a dus la strămutarea internă a întregii populații și a generat acuzații de genocid și crime de război în instanțe internaționale și din partea mai multor organizații pentru drepturile omului. Israelul respinge aceste acuzații.

În campania prezidențială, Trump a promis o încheiere rapidă a războiului din Gaza, dar o soluție rămâne departe.

Aproximativ 50 de ostatici israelieni se află încă în mâinile Hamas, dintre care 20 ar fi în viață.

Hamas a transmis că ar elibera o parte dintre ostatici în schimbul unui armistițiu temporar, în timp ce Trump a repetat în mai multe rânduri că dorește eliberarea tuturor ostaticilor.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că războiul din Gaza se va încheia doar dacă toți ostaticii vor fi eliberați, Hamas va fi dezarmat, Israelul va stabili controlul de securitate asupra enclavei și va fi formată o administrație civilă alternativă. Hamas cere, în schimb, încetarea războiului și retragerea Israelului din Gaza.