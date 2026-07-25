Washingtonul și Londra vor să strângă o coaliție militară menită să securizeze Strâmtoarea Ormuz

SUA și Regatul Unit plănuiesc o reuniune săptămâna viitoare la Londra pentru a forma o potențială coaliție internațională menită să protejeze traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz, în urma reluării ostilităților dintre SUA și Iran, a relatat sâmbătă website-ul Axios, citat de agenția EFE.

Întâlnirea, a cărei agendă detaliată este încă în lucru, va reuni miniștri ai apărării și comandanți militari din statele occidentale, inclusiv secretarul american al apărării, Pete Hegseth, și președintele Statului Major Interarme al SUA, Dan Caine, notează Axios, citând surse anonime din rândul unor diplomați europeni și alți oficiali, potrivit Agerpres.

Conform acestor surse, președintele american Donald Trump și-ar fi reluat astfel solicitarea adresată aliaților SUA înaintea acordului de încetarea a focului cu Iranul din iunie, acord între timp eșuat, de a se implica militar în securizarea Strâmtorii Ormuz, cerere atunci respinsă de aliații europeni, în timp ce Iranul ținea blocată strâmtoarea.

Casa Albă dorește astfel ca aliații SUA să trimită în regiune echipamente militare, precum dragoare de mine, alte tipuri de nave militare și drone, pentru a securiza rutele de navigație.

„Americanii caută o cale de ieșire și vor ajutorul nostru”, a declarat unul dintre diplomații europeni.

Planul vine la două săptămâni de la reluarea războiului dintre SUA și Iran, după ce Trump, în urma unor atacuri asupra unor nave în Strâmtoarea Ormuz atribuite Iranului, a anunțat că nu mai consideră valabil memorandumul semnat cu Iranul în iunie.

Acel memorandum a permis redeschiderea strâmtorii și relaxarea sancțiunilor împotriva Teheranului, înțelegere ce ar fi trebuit urmată de negocieri suplimentare timp de 60 de zile care să conducă la un acord final pentru soluționarea chestiunilor cele mai conflictuale, în special dosarul nuclear iranian și sancțiunile impuse Iranului.

Trump s-a întâlnit vineri la Casa Albă cu principalii săi consilieri și a amenințat cu un „atac masiv” împotriva Iranului, deși a adăugat că discuțiile cu Teheranul continuă în vederea unui acord diplomatic.

Ca răspuns după reluarea bombardamentelor americane, Iranul a lansat rachete și drone asupra bazelor americane din mai multe țări din regiune, inclusiv Bahrein, Kuweit și Iordania.

Aceste atacuri au provocat moartea a patru militari americani, aducând la 18 numărul victimelor în rândul trupelor SUA de la începutul conflictului. La rândul său, Iranul, a raportat aproximativ 55 de morți în urma noilor bombardamente americane.