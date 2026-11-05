Weekend cu LEGO® și Formula 1 la Băneasa Shopping City: un monopost McLaren construit din aproape 400.000 de piese LEGO ® la scară de 1:1

Dacă ai acasă un mic fan Formula 1 sau pur și simplu cauți o activitate diferită de weekend, notează-ți în calendar data de 7 noiembrie. Băneasa Shopping City devine locul de întâlnire pentru copii, părinți și pasionații sporturilor cu motor, care vor avea ocazia să descopere universul Formula 1 printr-o experiență LEGO® spectaculoasă.

Vedeta evenimentului este LEGO® McLaren F1 MCL38, o construcție impresionantă, realizată din aproape 400.000 de cărămizi LEGO®, la o scară de 1:1. Cu o greutate de aproximativ 1.500 de kilograme, monopostul are și o poveste specială: a participat la Drivers’ Parade din cadrul FORMULA 1 MIAMI GRAND PRIX 2025. Iar acum, ajunge la București, unde poate fi admirat de aproape.

O întâlnire cu lumea Formula 1, pentru toate vârstele

Între orele 12:00 și 14:00, atmosfera va fi animată de Antal Putinică și Cătălin Ghigea, care îi vor provoca pe participanți la sesiuni de trivia, momente de competiție și activări dedicate universului Formula 1. Așadar, dacă știi deja totul despre monoposturi, circuite și piloți sau abia începi să descoperi acest sport, vei găsi cu siguranță ceva interesant de făcut.

Iar experiența nu se rezumă la admirarea monopostului McLaren. Copiii și părinții vor putea intra în atmosfera creativă LEGO® prin mai multe activități interactive. La zona Make & Take, cei mici vor putea construi propriile creații, iar în spațiile de joacă vor avea libertatea să-și pună imaginația la lucru, cărămidă cu cărămidă.

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Articol susținut de LEGO