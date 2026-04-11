Weekend trending în București, 11-12 aprilie: Paște și vânători de ouă, cântece și povești la foc de tabără, cel mai bun film-concert realizat vreodată și „o noapte furtunoasă” 

În weekendul de Paște, Bucureștiul arată parcă altfel: e mai mult loc pe trotuare, mai puțin trafic, orașul funcționează mai fără grabă și totul pare pus pe pauză. Cu toate acestea, evenimentele nu dispar total în aceste zile, doar se adaptează. Oferta pentru petrecerea timpului liber este mai degrabă o serie de întâlniri mici și relaxate.

Printre puținele locuri din oraș care au program și pe 12-13 aprilie sunt câteva dintre locațiile Boiler. Mai exact cele de la Piața Muncii, Calea Victoriei 143, ZOO (Vadul Moldovei 15), The Studio (Primăverii 41). Deci, după ce ai ciocnit un ou, poți să treci pe aici și pentru o cafea de specialitate făcută cum trebuie.

La Die kleine Garage Kaffee und Weinhaus (Carol Davila 21), vânătoarea de ouă începută pe 7 aprilie continuă și pe 11 aprilie. Curtea rămâne deschisă pentru cei care vor să caute surprizele lăsate de Iepuraș, într-un format simplu, fără program strict. Premiile vin de la magazinul de jucării Peppermint Kids. Bineînțeles, părinții se pot bucura de cafea de specialitate și produsele de patiserie din vitrină.

Și, dacă tot suntem în Cotroceni, sâmbătă e deschis și la Dune Cotroceni (Sergent Nuțu Ion 44), de la 09:00-15:00. Ce e cu adevărat fain aici este că au mașinuțe cu telecomandă cu tot cu trasee off-road, groapă cu nisip la interior, dar și loc de joacă pentru cei mici afară. Deci, pentru părinții care au nevoie de un moment de respiro, este locul ideal.

Evenimente

Ziua de sâmbătă o poți continua, pe la 17:00, cu o degustare de vinuri la Corks Cozy Bar. INFINI-WINE e genul de eveniment care nu se complică: plătești biletul (100 de lei), primești acces la o selecție destul de largă de vinuri și îți faci singur ritmul. Nu e despre expertiză, ci mai degrabă despre comparații simple, de tipul „ăsta merge” sau „mai încercăm altceva”. Există și tapas, cât să nu devină totul prea tehnic sau amețitor.

Tot sâmbătă, la T5 Social, are loc un eveniment inedit pentru București: foc de tabără, marshmallows, cântece la chitară, povești, socializare. Începe la 19:30 și nu există bilet. E una dintre acele întâlniri la care nu se întâmplă mare lucru, dar nici nu simți nevoia să pleci repede.

Tot sâmbătă pe la 19:00, la The Fool, e program de stand-up show cu Anisia, Serghei, Drăcea și Frînculescu. Accesul se face cu jumătate de oră înainte, iar biletul trebuie luat din timp. E o seară în care glumele merg mai bine dacă publicul e atent și ajunge la timp, ceea ce nu e întotdeauna garantat într-un weekend de sărbătoare.

Mai târziu, Control Club deschide noaptea cu New Disorder (duo-ul din Cluj cu peste 15 ani de experiență pe dancefloor-urile din România). Setul e construit pe zona post-punk, darkwave, synthpop. Nu există bilete separate pentru momente diferite ale serii, intri și rămâi cât te ține. E una dintre puținele petreceri care nu încearcă să fie „specială” de Paște, ci doar continuă normal.

Duminică, orașul încetinește și mai mult și cam peste tot o să fie închis. Dar, la Trei Bețivi Bar, de la 20:00, o să fie proiectat documentarul „Stop Making Sense” (1984), un film-concert de referință care documentează concertele trupei Talking Heads la Pantages Theatre din Hollywood, pe parcursul a trei seri din decembrie 1983. Regizat de Jonathan Demme, este considerat pe scară largă cel mai bun film-concert realizat vreodată, surprinzând energia trupei în formulele cu David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz și Jerry Harrison.

Tot duminică, într-o variantă mai organizată, Naive propune „Easter in the Clouds”, o combinație de cină, muzică live și o trecere lentă spre partea de noapte. E pe două niveluri, la etajele superioare ale Magazinului București, iar rezervarea mesei e obligatorie. Nu există preț fix anunțat pentru acces.

Pentru cei cu copii care rămân în oraș, sâmbătă, la Berăria H, are loc o vânătoare de ouă între 12:00 și 18:00. Accesul e gratuit, iar programul include și o piesă de teatru interactivă de la ora 13:00, plus animatori.

Teatru & film

Duminică, pe 12 aprilie, Teatrul Național „Ion Luca Caragiale ”din București are în program „O noapte furtunoasă”, într-o variantă de seară de Paște care nu schimbă textul, dar schimbă puțin contextul. Spectacolul începe la 20:00, în Sala Ion Caramitru, cu o montare semnată de Vlad Zamfirescu, care merge pe o energie destul de directă și pe mecanica deja cunoscută a comediei lui Ion Luca Caragiale. Biletele sunt disponibile online, iar prețurile încep de la 195 lei.

În zona premierelor de cinema, nu prea sunt mari noutăți pe marile ecrane.

Animația „David” recuperează o poveste cunoscută și o pune într-un format accesibil. Povestea prezintă traseul tânărului păstor din Betleem, de la o existență obișnuită la confruntarea cu Goliat, construită ca moment central. Nu e doar despre luptă, ci despre felul în care personajul ajunge acolo, cu accent pe credință și asumare.

În contrast, „Primavera” se mută în Veneția secolului al XVIII-lea și urmărește o poveste mai restrânsă, plasată într-un orfelinat pentru fete. Personajul principal, Cecilia, își găsește libertatea prin muzică, într-un cadru destul de rigid. Apariția lui Antonio Vivaldi schimbă dinamica, iar filmul se concentrează mai mult pe relația dintre disciplină și expresie personală decât pe evenimente spectaculoase.