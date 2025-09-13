Weekend trending în București, 13-14 septembrie: José Carreras în Piața Constituției, festival dedicat filmului de dans și Comic Con pe stadion

Și acest weekend Bucureștiul se animă cu festivaluri, concerte și evenimente pentru toate gusturile. Temperaturile devin și ele mai apropiate de cele cu care eram obișnuiți să înceapă toamna, ba chiar sunt anunțate și ceva ploi pentru sâmbătă, așa că nu strică să ai la tine și o umbrelă.

Cafeaua o poți bea în „raiul porțelanurilor vintage”, Mingle (Eremia Grigorescu 5), o cafenea ce a fost descoperită recent de Oana Titică:

„Terasa de la Mingle e locul perfect pentru luat pulsul atmosferei din Icoanei, iar începutul școlii e subiectul de pe buzele tuturor. Lângă mine, două liceene vorbesc deja despre planurile de facultate, cu latte-uri iced în față. Se sfătuiesc dacă după cafea să meargă la un burger în Romană – consultă meniul de la burgeri pe telefon, văd cât costă, apoi renunță. Îmi iau un cold brew tonic ca să pot studia cu mai multă atenție valurile de părinți și copii care trec prin fața cafenelei. Băutura vine pe o farfuriuță-suport de porțelan fin vintage, cu peisaj montan în nuanțe roz-prăfuite.”, scrie ea în recenzia făcută pe b365.ro.

Însă, dacă ești pasionat de șah, trebuie neapărat să mergi sâmbătă dimineață la cafea la Loom68 (Bulevardul Unirii 68). Aici are loc coffee&chess, un eveniment care ține de dimineață până seară și este organizat de cei de la The Square.

Pentru dimineți consistente și pline de savoare, Eggspress este alegerea ideală, mai ales că în ultima vreme a devenit un loc foarte popular și pe bună dreptate. Ouăle ocupă un loc central pe meniu – poșate, amestecate, în sandwich-uri apetisante sau servite alături de avocado cremos. Spațiul generos al terasei și atmosfera prietenoasă fac din acest loc un punct de întâlnire perfect pentru un brunch relaxat. Îl găsești pe Pache Protopopescu 97.

O noutate cool în oraș este Babamia pe Calea Dorobanți 67, un casual pizza bar unde pizza al taglio te așteaptă cu blat crocant la exterior și moale în interior. Printre vedete se numără Diavoletta, cu salam picant, dar nici varianta cu sos de trufe nu se lăsă mai prejos. Un loc perfect pentru o ieșire relaxată cu prietenii și pentru a descoperi o pizza diferită în București.

Evenimente

Sâmbătă, Piața Constituției găzduiește Unforgettable Festival 2025 – Ziua 3, cu un program care combină clasic și pop. José Carreras, celebrul tenor, urcă pe scenă alături de soprana Katherine Jenkins, iar seara continuă cu ritmuri energice de la Loreen și Arash. Punctul de început va fi reprezentația Subcarpați Simfonic, un experiment muzical care aduce împreună folclorul urban și orchestra simfonică. Biletele încep de la 157 lei.

Tot sâmbătă, Grădina Botanică devine locul întâlnirii cu muzica tradițională românească. Lăutăresele, împreună cu Sofia Vicoveanca și mai mulți artiști invitați, vor interpreta folclor autentic, în timp ce copiii pot participa la ateliere de muzică. DJ Bianca Oance va completa atmosfera cu un set pentru dans desculț. Programul începe la ora 13:00, iar biletele costă între 120 și 140 lei.

Pentru fanii rock-ului românesc, CARGO sărbătorește 40 de ani de activitate la Arenele Romane. Fondată în 1985, CARGO este emblema rock-ului românesc, o trupă care a unit generații prin concertele sale memorabile și prin energia inconfundabilă a fiecărui show. Pe scenă vor răsuna hituri nemuritoare precum „Ziua Vrăjitoarelor”, „Ploaia” și „Nu pot trăi fără tine”, cântate la unison de fanii care au trăit, iubit și crescut cu muzica lor. Concertul începe la ora 19:00, iar biletele costă 151 lei.

Dacă preferi cultura pop, Bucharest Comic Con continuă la Arena Națională până duminică, cu actorii tăi preferați, cosplay, paneluri și o zonă dedicată Japoniei. Sâmbătă și duminică, programul este între 10:00 și 19:00, iar biletele costă între 80 și 95 lei. Mai multe detalii aici.

Cei care vor să combine mișcarea cu distracția se pot înscrie la The Color Run Night, la Biblioteca Națională, start ora 19:00. Taxa de participare este 200 lei și include alergare, dans și un afterparty colorat.

Vinul are și el locul său special în acest weekend: Festivalul Vinului Moldovenesc, pe Bulevardul Kiseleff, aduce peste 40 de crame din Moldova și concerte live cu Lupii lui Calancea, The Mono Jacks, Eva Timuș și White Mahala Band. Pachetele de degustare costă 70 lei în avans și 90 lei la fața locului.

Pentru o seară cu umor și nostalgie, Sarmalele Reci vor concerta la Terasa Florilor de la ora 19:00. Muzica lor combină rock, funk, jazz și folclor, iar biletele costă 60 lei. La sosire, spectatorii primesc câte două sarmale reci din partea casei.

Duminică se încheie weekendul cu un concert mai intim la Hard Rock Cafe, unde Ana Coman cântă de la ora 21:00. Prețurile biletelor sunt între 89 și 160 lei, iar copiii sub 7 ani au intrarea gratuită.

Teatru & film

Duminică, Teatrul de Artă București găzduiește monodrama „Fetița din Debara”, scrisă de Oana Jindiceanu în cadrul atelierului de dramaturgie coordonat de Mimi Brănescu. Într-un one-woman show regizat de Andreea Grămoșteanu și Alexandru Unguru, cu scenografia semnată de Andrei Jindiceanu și coregrafia Selina Colceru, actrița Oana Jindiceanu explorează visele și amintirile adolescenței: cum îți imaginezi adultul care vei fi, dragostea și familia, întrebări despre cine devenim și cum ne influențează trecutul. Un bilet costă 75 de lei.

Singurul festival din România dedicat filmului de dans, BIDFF 2025 – Keep Calm and Keep On Moving transformă Bucureștiul într-un spațiu dedicat dansului și filmului între 11 și 14 septembrie. Festivalul explorează mișcarea ca formă de exprimare, reziliență și reinventare, oferind proiecții de film de dans, performance-uri live, instalații VR și ateliere pentru toate vârstele.

Pe 13 și 14 septembrie, programul include masterclass-uri, tururi ghidate, expoziții și competiții internaționale de film și dans, cu intrare liberă la multe dintre evenimente și bilete disponibile pentru restul activităților prin Eventbook sau CNDB. Tema din acest an, „Keep Calm and Keep On Moving”, devine un manifest pentru creativitate și energie, invitând publicul să experimenteze dansul ca limbaj și formă de explorare a realității.

Sâmbătă seara, Roaba de Cultură din Herăstrău devine locul perfect pentru o ieșire relaxantă la film în aer liber. Începând cu ora 20:30, publicul poate urmări „Life of Pi” alături de prieteni, într-o atmosferă de vară târzie și relaxare. Intrarea este liberă, iar cinefilii sunt invitați să se bucure de experiența clasică a filmului în aer liber, completată de spiritul festivalier al serilor petrecute în parc.

Pe marile ecrane, weekendul aduce câteva premiere așteptate cu nerăbdare. Fanii dramelor istorice se pot întoarce în universul aristocratic al familiei Crawley cu „Downton Abbey: The Grand Finale”, care continuă povestea în anii 1930.

Pentru iubitorii thriller-ului și ai romanului lui Stephen King, „The Long Walk” promite tensiune și emoție, explorând cât de departe poate merge cineva în încercarea de a supraviețui.

Cei pasionați de animație nu trebuie să rateze „Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: The Movie – Infinity Castle”, unde Tanjiro și echipa sa de ucigași de demoni se confruntă cu pericole în Castelul Infinitului.

Și pentru un public mai tânăr sau cei care iubesc comedia cu aventură urbană, „Sneaks” urmărește peripețiile unui tenis de designer pierdut prin New York, într-o cursă amuzantă și plină de surprize.