Weekend trending în București, 15-16 martie: unde-ți alini dorul de Grecia, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, EuRoManifest, Luna Pătrată și o zi din viața unui politician fericit

Se anunță un weekend perfect pentru plimbări, terase și evenimente în aer liber (sâmbătă vor fi 27 de grade și soare), cu o duminică cu câțiva stropi de ploaie, ideală pentru activități culturale, filme și cafenele cozy. Așadar, fie că vrei să profiți de vremea bună pentru o ieșire în parc sau să te refugiezi la un spectacol de teatru atunci când norii își fac apariția, ți-am pregătit cele mai bune recomandări pentru acest sfârșit de săptămână.

Pentru cafeaua de specialitate, îți recomandăm să treci pe la iKai (Panait Istrati 96-98), care și-a deschis porțile chiar pe 1 martie. Este o cafenea mică, dar care are și o mică terasă și grădină numai bune pentru a sta la soare atunci când îți savurezi cafeaua. Apropo de asta, nu au doar cafea, ci și niște cocktailuri foarte interesante și care arată perfect pentru a-ți surprinde Instagramul.

Pentru cei care nu mai au răbdare să aștepte până vine vara pentru a merge în Grecia, avem Grecia acasă. Dragoș Mihăilă scrie pe b365.ro că și-a mai alinat dorul de Grecia la Taverna La Zavat (Popa Nan 16).

„Pe două foi A4 plastifiate stau înșirate toate preparatele grecești la care pofteam de vara trecută: bouyourdi, calamar umplut cu feta, caracatițe, creveți și câte și mai câte. Prețurile sunt mai mult decât decente și cinstite pentru calitatea pe care o oferă. Spre exemplu, un borș de pește pescăresc (ciorbă, așa cum e trecută în meniu) costă 34 de lei, iar varianta cu sturion costă 36 de lei”, scrie în recenzia de pe b365.ro.

Pe de altă parte, pe 15 martie este Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, iar la Corks (Băcani 1) este sărbătorită cu mult vin și preparate tradiționale care să meargă de minune cu acestea. „Hai să ne bucurăm de această zi printr-o degustare specială, unde vei descoperi aromele autentice ale celor mai reprezentative vinuri maghiare, alături de preparate tradiționale și invitați pasionați din lumea vinului care ne vor ghida în această călătorie. Și, pentru un plus de savoare, o să avem muzică live pentru a petrece cum trebuie”, scriu organizatorii. Prețul unui bilet este de 180 de lei.

Odată cu venirea oficială a primăverii, care din punct de vedere meteorologic se anunță la mijloc de martie, Street Soul Bazaar aduce împreună pasionații culturii urbane de toate vârstele, pentru două zile pline de energie autentică, artă urbană, muzică și preparate special alese.

Evenimentul culinar se va desfășura în grădina de la Switch.Eat (Strada Horei nr. 34) unde vor fi prezenți vendori cu swag (suveniruri handmade, casete, viniluri și streetwear), dar și o selecție de DJi care se vor ocupa de coloana sonoră. Bineînțeles, nu puteau să lipsească burgerii pentru care e renumit acest local. Intrarea este liberă.

Evenimente

Sâmbătă se va circula greu prin Piața Victoriei, pentru ca de la ora 17:00 acolo va avea loc EuRoManifest – Apel pentru o Românie Europeană.

„Democrația nu este un târg, ci un ideal. Nu este un punct de sosire, ci un drum pe care trebuie să mergem mereu. Asta ne definește lupta! Iar drumul acesta a început acum mulți ani în Piața Victoriei, locul în care ne vom reîntâlni și pe data de 15 martie. Democrația trebuie apărată în fiecare zi, altfel riscăm să o pierdem – și asta facem și noi! Ieșim în stradă, ne facem glasurile auzite, ne apărăm drepturile și le arătăm că aici nu este Dacia, ci România”, scriu organizatorii.

SoundArt Festival se întoarce cu cea mai complexă ediție de până acum. Pentru 15 martie, în Quantic Club, organizatorii au anunțat multiple trupe, printre care se numară Bong-Ra (Olanda), Five the Hierophant (UK), The Answer Lies in The Black Void (Ungaria, Olanda), Umbersun (România) și Jahmolxes (România). Prețul unui bilet este de 150 lei.

Pe 16 martie, publicul este așteptat în Hidden – The Social Space pentru un concert Amarthalos (România) și o seară de lectură cu Institutul Blecher. Accesul in Hidden este gratuit, cu prioritate pentru deținătorii de abonament SoundArt Festival 2025 și membrii Institutului Blecher în limita locurilor disponibile.

Dan Serbanescu și Mihnea Badea sunt cei doi artiști care vor expune lucrări grafice în cadrul expoziției SoundArt Festival 2025. Aceasta va fi deschisă la Hidden în perioada 10 – 16 martie cu acces liber.

Enzo Quartet este un grup de jazz format din patru muzicieni care s-au cunoscut și au colaborat la Universitatea Națională de Muzică din București , dar și în alte proiecte muzicale. Repertoriul lor este axat pe standarde de jazz, fiecare dintre noi aducându-și contribuția prin propria abordare stilistică. Pe 16 martie, la JazzBook, îi invită pe toți cei pasonați de jazz să fie alături de ei pentru o experiență muzicală deosebită, unde fiecare piesă va fi o oportunitate de a explora și înțelege mai profund spiritul jazz-ului. Prețul unui bilet este de 80 lei.

Sâmbătă, 15 martie, la Berăria H, fanii sărbătoresc un deceniu de la lansarea albumului „Regăsire” alături de trupa KEMPES, o forță incontestabilă a rockului românesc! Va fi un show exploziv, unde vei asculta live o parte din piesele de pe album, dar și hituri care au scris istorie în rock-ul românesc! Prețul biletelor încep de la 50 lei.

Pe 15 martie, Ad Libitum Voices vine în București pentru un concert special, susținut la Sala Radio din București. Ad Libitum Voices este singurul proiect din România care îmbină armonios muzica pop și clasică într-o manieră captivantă și inovatoare. Cu interpretările lor memorabile și videoclipurile virale de pe TikTok, cei patru artiști cuceresc inimi prin fiecare apariție, iar acum te invită să te bucuri de această experiență live. Prețul biletelor începe de la 112 lei.

Pasionații de DnB au parte pe 15 martie de un show Camo & Krooked la Arenele Romane. Camo & Krooked este un duo multi premiat din Viena și un fenomen în muzica drum & bass. Reinhard „Camo” Rietsch și Markus „Krooked” Wagner creează muzică din 2007, definind genul cu stilul lor unic. Cu patru albume, 126 de piese originale și 16 premii, au adus Austria în prim-planul muzicii electronice, depășind influența tradițională a Regatului Unit. In Romania, ne-au vizitat pentru prima data in 2010. Un bilet costă 85 lei.

Ia-ți haine colorate, vezi ce jeansi sau rochițe din vremea liceului ai în dulap, pune flori în păr, ia tenișii „aceia” și vino la aniversare Sweet Sixteen a Lunii Pătrate, pe 15 martie la Clubul Țăranului – La Mama! Pentru cine nu o cunoaște încă, Alina Manole este una dintre cele mai frumoase și profunde voci feminine din România, o artistă ce își compune cântecele ale căror subiecte radiază în jurul iubirii reale, cu defecte, mirări, pericole, minuni. Vei auzi despre Dragostea imperfectă, despre amanți sau adevăruri spuse în șoaptă, toate îmbrăcate muzical cu tandrețe sau ironie, după caz. Prețul unui bilet este de 132 lei.

Pe 16 martie, Alexandra Căpitănescu urcă pe scena Hard Rock Cafe alături de toată gașca ei! All the Captains Ladies sunt invitate să se distreze și să celebreze luna femeilor într-o atmosferă electrizantă, alături de familie, prieteni sau colegii de la birou. Câștigătoarea penultimei ediții Vocea României te va încânta cu un repertoriu propriu, presărat cu coveruri interpretate în stilul său inconfundabil – garantat să te țină în picioare toată seara! Biletele au prețuri care încep de la 55 lei.

Teatru & film

Dacă tot avem alegeri în mai, la Teatrul Nou sâmbătă se joacă piesa „O zi din viața unui politician fericit”. La lumina lumânării trei politicieni, Marc, Timotei și Petru se întâlnesc pentru o discuție aparent informală și relaxată: prima afacere a celui mai tânăr dintre ei. Pe parcursul acestei inițieri în tainele corupției, Petru primește pilde despre bani aruncați pe geam mulțimilor de sclavi, ziși și alegători, despre jurnaliști care pun întrebări tendențioase, și despre rețele de încălzire termică pe bază de vin. Sub efectul alcoolului tensiunea crește, apar suspiciuni și remușcări, iar prin ironie și umor cei trei se angajează într-un dans al puterii și a influenței. Un bilet costă 76 lei.

În ceea ce privește filmele, pe marile ecrane vor rula mai multe filme noi, dintre cele mai diverse. „William Tell” este o nouă ecranizare a legendei care are loc în secolul al XIV-lea, în perioada Imperiului Roman, când națiunile Europei își dispută cu înverșunare supremația, iar austriecii ambițioși, dorind mai mult pământ, invadează Elveția, o națiune pașnică, pastorală.

„Black Bag” este noul film al lui Steven Soderbergh, cu Michael Fassbender, Pierce Brosnan și Cate Blanchett în rolurile pricncipale. Când agenta secretă Kathryn Woodhouse este suspectată de trădarea națiunii, soțul ei – de asemenea un agent renumit – se confruntă cu testul suprem: să fie loial căsniciei sale sau propriei țări?

Pentru copii, în cinematografe are premiera „Dogs at the Opera”. Într-o zi, un câine al străzii pe nume Samson, în încercarea sa de a se ascunde de hingheri, se refugiază la… Opera Metropolitană. Acolo, el o întâlnește pe fermecătoarea Margot. Margot este cățelușa de companie a Anastasiei, prim-balerină a teatrului.

Povestea se complică când tiara-unicat care a aparținut reginei Marii Britanii și pe care Anastasia trebuie să o poarte în actul al patrulea al baletului, este furată din vestiar. Fără tiară, spectacolul nu mai poate continua și trebuie anulat. Acum, Margot și Samson trebuie să găsească hoțul, să recupereze tiara și să salveze totul pe muzica marelui Georges Bizet.