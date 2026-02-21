Weekend trending în București, 21-22 februarie: Mexic în Obor, Box în Expirat, sandvișuri ca-n Tokyo lângă Herăstrău, stand-up, Smiley și primul true crime thriller românesc

Zilele de 21 și 22 februarie vin cu o agendă care acoperă aproape toate gusturile, de la muzică de cameră și chanson francez la thrash metal, stand-up și box amator. Prognoza arată că o să mai avem o rundă de ninsoare, iar temperaturile se mențin scăzute, deci, după niște oameni de zăpadă în parc sau o tură cu săniuța, iată ce poți face prin oraș.

Cafeaua de specialitate o poți bea într-un loc cu personalitate, Temple of Brewzeus (Domnița Anastasia 4), deschis în spațiul fostei Agenții CFR de la Cișmigiu. „Practic împărțim parterul de pe Dominița Anastasia 4 în 3 zone de gust, cu tentații divine și creativitate. Cafea și vin, toate sunt bune, așa cum te-ai aștepta de la o creație semnată de Origo Coffee. Bere și sucuri draft, de la vecinii Ironic Taproom. Păine, patiserie proaspătă, de la Pâine Goală. Discuții relaxante, umor, care te binedispun, într-un spațiu creativ”, scriu proprietarii. Așadar, ai aici un combo ideal.

În apropiere de Herăstrău s-a deschis de curând RYU Sando Bar (Nicolae Caramfil 63), un local care aduce în București formatul japonez de sando, adică sandvișuri construite pe pâine pufoasă de tip milk bread, cu umpluturi care combină influențe asiatice și ingrediente locale. Spațiul păstrează o estetică minimalistă, cu trimiteri destul de directe la localurile de street-food din Tokyo. E genul de loc în care sigur vei merge dacă îți place cultura japoneză sau dacă ești în căutarea unei ieșiri în oraș demnă de pus pe Instagram.

Dacă ai de făcut cumpărături și trebuie să treci pe la Obor, trebuie să știi că El Maguey a deschis de curând Tacos Obor fix în inima pieței, în Hala Centrală la etajul 1. Tacos-urile sunt, bineînțeles, vedetele. Sunt suculente, bine condimentate, cu combinații care păstrează esența street food-ului mexican. Spațiul e casual, perfect pentru un prânz rapid între drumuri sau o oprire strategică înainte de o tură prin piață și, în plus, uneori poți să dai aici și peste niște muzică live mexicană sau lăutărească.

Evenimente

Sâmbătă, 21 februarie, orașul se împarte. La Sala Radio, pianista Edit-Maria Fazakas și violonistul Tudor Andrei propun „Echoes of Time”, un program care începe cu Arvo Pärt și ajunge la Ceaikovski sau Fazıl Say, cu un plus de scenografie digitală.

În aceeași seară, la Sala Palatului, Mireille Mathieu marchează 60 de ani de carieră într-un concert aniversar construit pe repertoriul care a consacrat-o, de la „La vie en rose” la „Une femme amoureuse”. Biletele sunt disponibile pe platformele de ticketing, cu pre’uri de la 150 lei în sus, iar ora de începere este 19:30.

Pentru cei care preferă cluburile, oferta e mai fragmentată, dar consistentă. La Control Club, proiectul britanic Elf Traps, fondat de Rob Turner (ex-GoGo Penguin) și Liviu Gheorghe, aduce un amestec de jazz spiritual și electronică, cu bilet la 50 de lei plus taxe.

La Expirat, a treia ediție BarFight propune meciuri de box amator pentru neafiliați cluburilor profesioniste; gala are loc pe 22 februarie, iar în juriu sunt Bogdan Mălăele, Vio și Theo Zeciu. Tot aici, în alt registru, concertele de club rămân o alternativă la scenele mari.

În zona de rock dur, Quantic găzduiește un mini-festival cu nume din Grecia, Danemarca, Germania sau Polonia, printre care Dead Congregation și Artillery (cu aniversarea a 40 de ani de la „Fear of Tomorrow”). Line-up-ul e lung și orientat clar spre publicul de death, black și thrash metal, cu trupe românești precum Diavol și Teufelsmaul în program.

Stand-up-ul își păstrează locul obișnuit de weekend. La Club 99, sâmbătă de la 19:30 urcă pe scenă Teo, Costel, Popesco și Blănar.

Iar la Comics Club, tot sâmbătă, show-ul începe la 19:00, cu Teo, Cristi Popesco, Toma și Darius. Accesul publicului de la 18:30. Biletele sunt disponibile online, iar rezervarea e inclusă la achiziția prin platformă.

În zona de jazz și proiecte alternative, JazzBook are două seri distincte: concertul Marquis Collective, cu acces la 80 de lei, se întâmplă sâmbătă.

Și duminică are loc sindrofia Mahamour de duminică, 22 februarie, unde prețul urcă la 300 de lei pentru o întâlnire care combină romanța, influențele de café-concert și muzica lăutărească într-o formulă extinsă.

Pentru publicul mainstream, Beraria H programează două concerte consecutive: Feli, sâmbătă, cu bilete între 49,9 și 99,9 lei (în funcție de categorie), și Azteca, duminică, cu prețuri între 49 și 99 de lei, inclusiv opțiune standing.

La Hard Rock Cafe, duminică, 22 februarie, Smiley cântă de la ora 21:00; biletele pornesc de la 139 de lei (fără loc, în fața scenei) și ajung la 209 lei cu loc la masă, la care se adaugă comisioanele de ticketing.

Ziua poate începe însă mai devreme și fără scenă. La Impact Hub Bucharest, Dichisar deschide seria târgurilor de mărțișor (21–22 februarie, 10:00–19:00), cu bilet de intrare de 10 lei.

În același interval, la Palatul Universul, Mezanin Market propune design și obiecte realizate de antreprenori locali, între 10:00 și 18:00.

Pentru cei care preferă să petreacă până spre dimineață, Platforma Wolff organizează sâmbătă, 21 februarie, un nou episod Electro Circus (22:00–06:00), cu C.RU.Z, Jimmy Siao și Jokey!, bilet 40 de lei, presale sau la intrare.

Teatru & film

În zona de teatru, weekendul aduce două propuneri consistente la Teatrul Excelsior București, diferite ca ton și construcție, dar unite de interesul pentru teme incomode.

„Foxfinder”, textul semnat de Dawn King, montat de Cristi Juncu, e unul dintre spectacolele care au stârnit deja discuții în jurul lor. Povestea plasează acțiunea într-un spațiu rural aparent liniștit, unde un cuplu este vizitat de un „inspector” trimis să investigheze o presupusă amenințare – vulpile. De aici, suspiciunea devine mecanism dramatic. Ancheta alunecă treptat dinspre absurd înspre o radiografie a fricii, a presiunii sistemului și a felului în care autoritatea poate remodela adevărul. Distribuția îi include pe Dan Pughineanu, Bogdan Nechifor, Dana Marineci și Oana Predescu, iar rolul titular este interpretat, alternativ, de Visarion Udatu, Iulian Sfircea sau Andrei Ionescu. Se joacă duminică, iar biletele costă 50-75 lei.

Într-un registru diferit, dar la fel de atent construit, „Apropo, o să mor”, după Greg Freier, în regia lui Ionuț Anghel, se joacă la Sala Studio a aceluiași teatru. Textul pornește de la o premisă directă: un personaj care vorbește deschis despre moarte și o transformă într-o comedie cu accente absurde despre familie, frică și felul în care evităm subiectele esențiale până când devin imposibil de ignorat. Harry, interpretat de Ciprian Cojenel, este un ipohondru care își proiectează anxietățile asupra celor din jur, într-o poveste care alternează între umor și reflecție. Din distribuție mai fac parte Silvana Ionescu, Raluca Botez, Mircea Alexandru Băluță și Ioana Niculae. Se joacă sâmbătă, iar biletele costă 50 lei.

Pentru cei care preferă marele ecran, Cinema Europa propune, între 17 și 22 februarie, „Wes Anderson Week”, o retrospectivă dedicată unuia dintre cei mai recognoscibili autori contemporani. Programul aduce înapoi în sală titluri precum „The Grand Budapest Hotel”, „Moonrise Kingdom”, „The Royal Tenenbaums” sau animația „Isle of Dogs”, alături de „Fantastic Mr. Fox”, „Rushmore”, „The French Dispatch” și „The Darjeeling Limited”. Proiecțiile se desfășoară și în weekend, iar selecția acoperă temele recurente din filmografia regizorului: familii disfuncționale, prietenii improbabile, nostalgie și umor sec, totul într-un format care pune în valoare rigoarea vizuală pentru care este cunoscut. Biletele sunt disponibile pe cinemaeuropa.ro.

În zona filmelor de autor, pe marile ecrane rulează în weekend și „Sorda”, care urmărește povestea Ángelei, o tânără surdă care trăiește o relație stabilă cu Héctor, partenerul ei auzitor, în momentul în care află că vor avea un copil. Filmul mută atenția de la conflictul romantic la realitatea de zi cu zi a maternității într-o societate care nu e pregătită pentru nevoile ei, explorând tensiunile dintre autonomie, vulnerabilitate și presiunea de a demonstra că poate face față.

„Romería” e un film despre întoarcere și despre genealogii incomplete. Marina, 18 ani, pornește spre coasta atlantică a Spaniei pentru a obține un document necesar înscrierii la universitate și ajunge, de fapt, într-o familie pe care nu o cunoaște. Întâlnirea cu bunicii, mătușile și verii devine pretextul pentru a reconstitui, din amintiri fragmentate și versiuni contradictorii, povestea părinților pierduți prea devreme.

Thriller-ul românesc „Cazul Samca” revine asupra unor crime petrecute cu 15 ani în urmă într-un oraș de provincie, prin ochii unei echipe de documentariști care redeschid ancheta. Pe măsură ce interviurile și ipotezele se adună, apar teorii despre un cult satanic, complicități locale și posibilitatea ca vinovatul să nu fi fost niciodată prins.

Pentru publicul care caută un horror cu ritm alert, „Cold Storage” pornește de la o premisă clasică de film de gen: o ciupercă mutantă, extrem de contagioasă, scapă dintr-o unititate izolată. Doi tineri angajați, ajutați de un specialist în bioterorism, trebuie să limiteze dezastrul într-o singură noapte.