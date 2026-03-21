Weekend trending în București, 21-22 martie: festivalul cafelei, concert la lumina lumânării, 3 Sud Est și Ryan Gosling care salvează omenirea

Sfârșitul de săptămână 21–22 martie nu se adună în jurul unui eveniment dominant, ci se împrăștie în mai multe direcții, lăsând loc pentru alegeri destul de diferite, de la târguri, până la concerte cu atmosferă intimă sau performance.

Cafeaua de specialitate o poți bea în acest weekend în cartierul Evreiesc, la Cremma (Popa Soare 26), o cafenea deschisă în toamna anului trecut. Găsești aici și un brunch cu plating atent gândit pentru social media, dar și o terasă generoasă în cazul în care iese soarele din nori.

Dragoș Mihăilă a trecut pe la Room Service (Bulevardul Elisabeta 25) și a dat verdictul că aici găsești cele mai bune crispy strips din oraș: „Dacă ești fan crispy strips (ca mine) te anunț că și eu, și tu, am trăit în minciună. Crispy Strips-urile de la Room Service sunt 10 clase peste KFC, Popeye’s, Le Bab Fried Chicken și orice alt fast food cu păsări mătrășite și date prin făină ai avea în minte. Avem nevoie (și) de astfel de fast-food-uri ca de aer, restaurante mici care să schimbe total jocul, să educe gusturi, oameni și să ridice ștacheta acolo unde doar Ghiță Mureșan îmbrăcat în bucătar s-o poată da jos”, scrie Mihăilă în cronica de pe b365.ro.

Pentru o variantă mai relaxată de ieșit în oraș, Hop Hooligans Taproom aduce în weekend un tap takeover dedicat berilor de la Prizm Brewery, proaspăt sosite în București. Se merge pe o selecție destul de largă – IPA-uri în mai multe variante, stout, sour-uri și câteva opțiuni mai ușor de băut – inclusiv o colaborare recentă cu Maktoob. Evenimentul ține pe parcursul întregului weekend, în logica obișnuită a barului: vii, alegi din listă și stai cât ai chef.

Evenimente

La Romexpo, ediția a treia a COFFeEAST ocupă Pavilionul A și, dincolo de ideea de festival de cafea, funcționează ca un târg extins de industrii conexe. Sunt patru zone distincte – de la prăjitorii și brew bars până la design și produse artizanale – plus workshopuri și degustări incluse în bilet, în limita locurilor. Prețul e unul accesibil pentru dimensiunea evenimentului: 35 de lei pentru o zi sau 50 pentru tot weekendul.

Sâmbătă începe mai liniștit, dar recuperează spre seară. La Muzeul Național al Literaturii Române, Ziua Internațională a Poeziei e marcată printr-o serie de lecturi cu intrare liberă. Nu e un eveniment spectaculos în sensul clasic, dar e unul dintre puținele contexte în care poezia contemporană se întâlnește direct cu publicul.

Seara de sâmbătă poate continua în mai multe direcții. La JazzBook, saxofonistul Iordache marchează 40 de ani de la debut cu concertul „Spaces”, un proiect care merge pe ideea de improvizație și „spațiu” în jazz. Biletul e 100 de lei, iar formula de scenă aduce și un invitat din zona americană, Aram Shelton.

În paralel, la Quantic, Dora Gaitanovici lansează albumul „Arcanum Bazar”, într-un format de concert-spectacol, cu producție vizuală și scenografie. Biletele pornesc de la 100 de lei.

Pentru cei care preferă o variantă mai previzibilă și mai așezată de concert, seria Candlelight ajunge sâmbătă la Palatul Parlamentului, cu un program construit pe piese de la Queen și ABBA. Formatul e deja cunoscut: recital de pian (Marius Boldea), durată de aproximativ o oră, într-o sală iluminată exclusiv de lumânări, cu acces organizat strict înainte de începere și fără intrări întârziate. Repertoriul e compus din hituri recognoscibile, iar experiența mizează mai mult pe atmosferă decât pe reinterpretare radicală. Biletul este 165 de lei, cu locurile ocupate în ordinea sosirii pe fiecare categorie.

Duminica mută accentul spre experimente și evenimente mai puțin standard. La Centrul Național al Dansului București, performance-ul „Balkan Ballerinas” propune o discuție coregrafică despre identitate est-europeană, într-un format de o oră. Biletele variază între 10 și 40 de lei, în funcție de categorie, iar spectacolul vine cu avertisment pentru efecte stroboscopice – un detaliu util de știut dinainte.

Tot duminică, orașul se împarte din nou între spații mici și săli mari. La J’ai Bistrot, seria „Pentru minte și papile” îl aduce pe Marius Manole într-un format de dialog cu publicul. E mai degrabă o conversație decât un spectacol, iar accesul se face pe bază de bilet, în limita locurilor.

În același timp, în ambele zile de weekend, la Sala Palatului are loc expoziția felină internațională – un eveniment care funcționează în logica lui proprie, cu arbitraje și competiții, dar care atrage și public curios, nu doar crescători.

Seara se închide în mai multe registre muzicale: de la concertul 3 Sud Est la Hard Rock Cafe (bilete între 149 și 209 lei), până la varianta mai mică, cu muzică irlandeză live la Terasa Florilor (40–50 de lei).

În zona cluburilor, Control Club continuă seria „She’s in Control” cu Holy Molly și Villia. Un bilet costă 80 lei.

Iar la Quantic urcă pe scenă Specii pentru un al doilea concert pe acest an după cel sold-out din februarie.

Teatru & film

Sâmbătă, de la ora 19:00, la Teatrul de Artă se joacă „Voyeur”, o piesă care merge pe un registru incomod, construit ca un thriller psihologic centrat pe manipulare și control. Cu Tudor Aaron Istodor și Alexandra Ioniță în rolurile principale, spectacolul evită violența explicită și lucrează mai mult cu sugestia și tensiunea acumulată, urmărind relația dintre agresor și victime într-un joc al minții care nu oferă ieșiri simple.

Textul, inspirat de dramaturgia lui Gardner McKay, pune accent pe ambiguitatea morală și pe mecanismele prin care oamenii ajung să accepte sau să ignore abuzul, iar rezultatul e un spectacol apăsător, dar coerent, susținut în primul rând de interpretare – lucru confirmat și de premiul obținut de Istodor la UNDERCLOUD. Un bilet costă 82 lei.

Oferta de premiere cinematografice pentru weekend e suficient de variată cât să satisfacă mai multe tipuri de public, de la SF la comedie și animație.

„Project Hail Mary” îl aduce pe Ryan Gosling într-un rol de profesor de științe ajuns, fără explicații clare la început, într-o misiune spațială de care depinde supraviețuirea Pământului. Filmul merge pe ideea clasică de „om obișnuit pus într-o situație imposibilă”, cu accent pe reconstrucția treptată a memoriei și pe soluții științifice explicate pe înțelesul tuturor. E genul de producție care alternează între suspans și explicații tehnice, fără să piardă ritmul.

„Silent Friend” e la polul opus ca tempo și miză. Povestea se construiește în jurul unui arbore de ginkgo biloba dintr-o grădină botanică germană, care devine punctul de întâlnire pentru trei destine din epoci diferite. Filmul are o structură fragmentată și mai degrabă contemplativă, interesat de felul în care timpul și memoria se acumulează în același loc, decât de o intrigă clasică.

„Open Season 2” mută lucrurile într-o zonă mai ușoară, cu un sat liniștit care începe să se agite odată cu apariția unor vecini noi. Conflictul e unul domestic și recognoscibil – diferențe de stil de viață, tensiuni mici care escaladează – tratat într-o cheie de comedie accesibilă, fără complicații.

Pentru varianta de animație, „The Last Whale Singer” propune o aventură subacvatică cu o balenă adolescentă pusă în situația de a salva ecosistemul oceanic. E o poveste clasică de maturizare, construită pe prietenie și curaj, dar și cu o componentă ecologică destul de explicită, care o face potrivită mai ales pentru publicul mai tânăr.