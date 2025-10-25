Weekend trending în București, 25 – 26 octombrie: Halloween pe Lacul Morii, Botanica transformată în grădina luminii, Fantoma de la Operă și cel mai scump film românesc pe marile ecrane

Ultimul weekend din octombrie se întinde peste București cu un aer care aduce mai mult aminte de primăvară decât de toamnă, dar vine și cu evenimente de toate genurile pentru iubitorii de pisici, jazz, reclame, drone și costume de Halloween. Fiecare colț din oraș are altă poveste, iar plimbarea de sâmbătă poate începe oricând cu unul dintre locurile sau evenimentele de mai jos.

Cafeaua de specialitate și micul dejun le poți lua la Petit by Maison des Crêpes (Regina Elisabeta 30). „Petit by Maison des Crepes e bijuteria roz de pe bulevard, o cafenea pastelată, feminină, unde pereții sunt pictați cu splendide forme de trupuri, un backdrop perfect pentru poze de Instagram.

Chiar și tubulatura e vopsită în roz! Însă cafeneaua nu e doar un loc frumos, ci și un răsfăț gustativ. În mijloc, o masă comună generoasă, acoperită integral cu gresie roz, e vedeta spațiului și obiectul care aduce toate elementele de decor laolaltă – și care ar putea să te facă să zici „vreau și eu așa ceva acasă.” Petit, care te anunță din nume că ai ajuns nu la o simplă cafenea, ci la o reședință a clătitelor (Maison Des Crepes), te îmbie să nu iei un simplu flat white, ci și un acompaniament dulce”, scrie Oana Titică în recenzia pe care a făcut-o pe b365.ro.

Duminica, la Casa Paulownia (Marcel Iancu 9), seria Două Piese deschide al treilea capitol cu un brunch care iese din tiparul obișnuit al evenimentelor culinare. „Trei” e numele întâlnirii — prima ediție indoor, gândită ca un dialog între gust, ritm și lumină. Irina Hristu și Gabi Barbu, cele care au transformat până acum ingredientul în pretext de conversație, propun o dimineață lentă, cu farfurii și pahare care se completează, nu se succed. 390 de lei pentru o experiență care nu se grăbește, într-o casă de pe strada Marcel Iancu, unde toamna intră pe fereastră fără să deranjeze.

Dacă vrei să încerci un street food inedit, atunci nu strică să treci în listă filipinezul de la Piața Muncii, MaPa Asian Fusion (Mihai Bravu 222). „Supa lor celebră, Lomi Batangas. Sună exotic, a supererou mexican și pare că știi limbi străine când pronunți LOMI BATANGAS. Lomi e ceva între un ramen și o supă românească de pui, densă, dar nu te gândi că e o explozie de arome.

Tăiței foarte groși (par artizanali, făcuți în casă, mă rog, în cașcarabeta lor pe roți), scufundați într-o supă groasă, galbenă și mătăsoasă în care găsești bucățele de porc (unele crocante, aproape umami), ficat de pui, niște ceapă verde și un ou fiert moale tăiat pe jumate. Plus niște condimente specifice. E consistentă, bogată și complet nepretențioasă. Am savurat-o până la ultima picătură. Așez Lomi la loc de cinste, lângă Pho-ul de la Pho Bar, pentru zilele mohorâte în care vreau să mă delectez cu ceva bun în confortul propriei case. De altfel, filipinezii îi spun Lomi-ului „a hug in a bowl”, iar eu zic că e exact asta: e ca o îmbrățișare caldă a unui om drag după o zi lungă de hămălit. 9/10 de la mine”, scrie Dragoș Mihăilă în recenzia de pe b365.ro.

Evenimente

La Green Hours, Collage Festival ajunge la a treia ediție și își propune să prindă într-un singur cadru cei doi ani ’20 — cei de acum o sută de ani și cei de azi. Se vorbește despre Dada, Bauhaus și jazz, dar și despre AI și războaie. Intrarea e liberă, iar ideea e simplă: taie, lipește, reconfigurează. Colajul ca formă de rezistență vizuală și luciditate culturală.

La câțiva kilometri distanță, Grădina Botanică se luminează literalmente. Garden of Lights se deschide vineri și rămâne până în martie, dar weekendul acesta aduce spectacolele speciale cu drone – vineri și sâmbătă, de la 18:30 și 19:30. Peste 300 de aparate de zbor scriu povești pe cer, fără costuri suplimentare față de prețul obișnuit al biletelor. Un spectacol între artă și tehnologie, la limita dintre fotografie și miraj. Un bilet costă 70 de lei.

Tot sâmbătă, ora 20:00, la The Pub Universității, GLAVAN adună un public care încă mai caută dragostea în cântece. „Love. Live. Acoustic” e titlul unui concert care promite sinceritate fără artificii — doar o voce, o chitară și câteva povești care se aud cel mai bine aproape.

Puțin mai departe și duminică, la POINT, cărțile de joc se amestecă într-o seară care pare mai degrabă un experiment psihologic. Magicianul Andrei Gîrjob renunță la joben și promite o oră de iluzie curată, fără iepuri, dar cu destule momente în care realitatea se fisurează. Însă, sâmbătă, tot aici Giga Jazz Machine 3000 duce mai departe seria „Pure Jazz”, cu improvizații care combină nu-jazz, RnB și rock. Concertul începe la 20:00 (bilete pe Eventbook).

Cei care preferă aerul liber pot merge la Lacul Morii, unde se întinde pe trei zile West Side Hallo Fest. Concerte cu Andia, Vunk, Trooper, Iuliana Beregoi și Infected Rain, ateliere pentru copii și târguri tematice. Sâmbătă și duminică biletul costă 60 de lei (100 lei abonamentul pentru ambele zile).

La Romexpo, lumea se mută într-o altă categorie de frumusețe. Peste o mie de pisici din 30 de țări participă la World Winner Show 2025, cel mai mare eveniment felin al anului. Vizitatorii pot asista la jurizări live, pot vorbi cu crescători și pot vedea de aproape exemplare spectaculoase, de la Sphynx la Maine Coon. Prețul unui bilet este de 25 lei.

Seara de sâmbătă continuă și pe Splaiul Independenței, la Encore Club, unde Corina Sucarov deschide o petrecere gotică cu post-punk și dark wave — intrarea e 20 de lei, iar programul începe la 23:00.

În cu totul alt registru, Celelalte Cuvinte urcă din nou pe scena Quantic, pentru un concert „Best Of” (bilete între 85 și 100 de lei). Tot acolo, duminică, vin suedezii de la Oh Hiroshima, cu un post-rock cinematografic și melancolic. În deschidere, „Am Fost La Munte și Mi-a Plăcut” — o întâlnire între forță și reverie sonoră (bilete între 85 și 100 lei).

Cine vrea o seară clasică, dar cu o notă stranie, poate merge sâmbătă la Catedrala Sf. Iosif, unde organistul francez Baptiste-Florian Marle-Ouvrard improvizează live coloana sonoră pentru filmul mut „Fantoma de la Operă”. Muzica devine acțiune, iar tăcerea filmului se umple de ecouri.

Iar dacă totul devine prea dens, rămâne opțiunea de la Club Control, unde Kadjavsi își lansează al doilea album, Above Albatross. Proiectul lui Nikita Dembinski s-a transformat în ultimii ani din ambient în pop melancolic, cu ecouri de Europavox și Summer Well. O revenire acolo unde a început totul. Biletele costa 65 lei.

Undeva între toată această forfotă, Noaptea Devoratorilor de Publicitate revine la Politehnică, cu Dan Chișu și o selecție globală de spoturi care spun, fiecare în câteva secunde, cât un scurtmetraj. Biletele pornesc de la 119 lei, iar show-ul începe la 20:00.

Teatru & film

Duminică, 26 octombrie, de la ora 12:00, Teatrul Nottara invită publicul de toate vârstele într-o nouă „Țară a Minunilor”. Alice, în viziunea muzicală a Adei Milea, nu e doar o poveste reluată, ci un concert-spectacol unde logica se topește în umor și absurditate. Pe scenă, Sorina Melean, Petru Nistor și ceilalți actori aduc la viață personajele lui Lewis Carroll într-un joc de sunete, improvizație și replici care își pierd sensul doar ca să-l recâștige altfel. O dimineață de duminică transformată în aventură sonoră, cu bilete între 70 și 100 de lei — un omagiu adus imaginației și memoriei scenografei Alexandra Constantin.

Sâmbătă, de la 19:00, la Teatrul Excelsior, spectacolul Aproape („Almost, Maine”) de John Cariani, în regia lui Eugen Gyemant, aduce pe scenă un colaj de povești despre iubire, pierdere și coincidențe sub o auroră boreală imaginară. Într-un decor de iarnă perpetuă, personajele se caută și se ciocnesc, iar din întâlnirile lor se nasc momente tandre, comice sau neașteptat de sincere. Distribuția reunește actori tineri, între care Loredana Cosovanu, Radu Micu, Mihai Mitrea și Pamela Iobaji, într-un spectacol de o oră și 50 de minute, recomandat celor peste 15 ani. Un exercițiu de emoție reținută, fără artificii, în care teatrul rămâne locul unde, pentru puțin timp, apropierea chiar se întâmplă. Prețul unui bilet e de 50 de lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, avem pe marile ecrane de toate pentru toate gusturile.

În „Cursa”, Bucureștiul devine un personaj în sine — un oraș transformat peste noapte în pistă, luminat de faruri și alimentat de adrenalină. Producția, considerată cea mai ambițioasă din ultimii ani în cinemaul românesc de acțiune, promite o combinație de viteză, tensiune și spectacol vizual. Denis Hanganu, Codin Maticiuc și Ștefania conduc o distribuție energică, susținută de o echipă de cascadori și piloți profesioniști care aduc realism scenelor de întrecere.

Cu supermașini unicat și o atmosferă de noapte urbană încărcată de risc, Cursa se anunță ca un film care mută limita genului autohton — o poveste despre competiție, curaj și obsesia pentru accelerație. Citește și interviu dat de regizorul Anghel Damian în exclusivitate pentru HotNews.ro.

Într-o reinterpretare plină de umor a basmelor clasice rusești, „How to Save the Immortal” îl are în prim-plan pe Koschey, un nemuritor elegant și ușor obosit de propria perfecțiune. De trei sute de ani caută o mireasă, dar metodele sale – intimidare, răpiri și vrăji nefericite – nu l-au adus mai aproape de iubire. Filmul amestecă fantezia cu ironia, oferind o aventură vizuală care transformă legenda într-o poveste despre vulnerabilitate și schimbare, chiar și pentru cei care par de neatins.

Un thriller cu accente supranaturale, „Good Boy” spune povestea lui Indy, un câine devotat care devine martorul transformării stăpânului său, Todd, sub influența unor forțe malefice ascunse în casa de la țară. Pe măsură ce întunericul prinde contur, animalul de companie devine eroul neașteptat al filmului, forțat să-și găsească propriul curaj pentru a-și salva prietenul. O poveste emoționantă despre loialitate și frică, văzută prin ochii unei ființe care nu renunță.

Documentarul „Arhitecții naturii” explorează legătura dintre două specii emblematice – zimbrul și castorul – și rolul lor esențial în refacerea ecosistemelor naturale. Dispăruți din fauna României de peste două secole, cei doi „ingineri” ai naturii revin în sălbăticie datorită unor proiecte de reintroducere ambițioase. Filmul urmărește această renaștere ecologică și arată cum prezența lor readuce echilibru și viață acolo unde natura părea epuizată, oferind o perspectivă poetică asupra relației dintre om și mediu.

Și, nu în ultimul rând, „Springsteen: Deliver Me from Nowhere”, biopicul care reconstituie procesul creativ din spatele albumului Nebraska (1982), considerat unul dintre cele mai intime și crude momente din cariera lui Bruce Springsteen. Filmul urmărește perioada în care artistul a compus singur, departe de E Street Band, cântece care vorbeau despre alienare, vinovăție și supraviețuire. Este un portret onest al unui muzician aflat între succesul global și introspecția tăioasă care avea să-l definească artistic.