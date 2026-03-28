Weekend trending în București, 28-29 martie: pește proaspăt la Unirii, The Lord of the Rings la lumina lumânării și Damian Drăghici la Sala Palatului

Ultimul weekend din martie vine cu temperaturi scăzute și precipitații, dar și cu o agendă de evenimente care te poate plimba firesc între spații foarte diferite, de la săli clasice de concerte și galerii, la cluburi și baruri mici. Trebuie doar să alegi direcția și ce ți se potrivește mai mult din lista de mai jos.

Cafeaua de specialitate o poți bea la Sotto Coffee&Bites (Piața CA Rosetti 4), o cafenea care s-a deschis anul trecut, dar pe care abia acum o descoperim. Însă, se pare că este unul dintre locurile care n-au trecut neobservate în 2025, marcând recent o colaborare cu Andreea Esca, de exemplu. De asemenea, pe lângă cafea mai au și tot felul de lucruri bune care merg de minune cu băuturile de aici, cum ar fi produsele de patiserie de la brutăria artizanală HUG.

La capitolul locuri noi în oraș, merită menționat Chernomorka (Piața Unirii 1), deschis la final de februarie, într-un spațiu care până recent nu spunea mare lucru din punct de vedere gastronomic – Unirea Shopping Center.

Conceptul e direct și fără fițe: pește și fructe de mare gătite simplu, cu accent pe prospețime. Vitrina funcționează ca punct central – alegi din ce e disponibil în ziua respectivă, de la barbun și zărgan până la sturion sau rapane, iar la prânz apare constant și supa de pește. Restaurantul face parte dintr-un lanț ce vine din Ucraina și păstrează câteva repere specifice. Mai au și reduceri în fiecare zi de livrare a peștelui, pescuit în Croația.

Evenimente

Sâmbătă seara, la Sala Palatului, concertul aniversar al lui Damian Drăghici marchează 20 de ani de proiect cu formula „Brothers”. E genul de eveniment mare, cu public amestecat, în care repertoriul e deja cunoscut, iar accentul cade pe întâlnirea dintre scenă și sală. Biletele pornesc de la 90 de lei, ceea ce îl face accesibil pentru dimensiunea producției.

Într-un registru complet diferit, dar tot sâmbătă, la Platforma Wolff, vine Gernot, unul dintre numele asociate cu proiectele Modeselektor și Moderat. Setul e parte din seria DeDans, curatoriată de Cosmin TRG, și propune o noapte lungă, de la 22:00 până dimineața. Biletele sunt 50 de lei în presale și 60 la intrare.

Tot în zona de muzică live, dar într-un cadru mult mai mic, barul Trei Bețivi găzduiește un concert The Amsterdams fără bilet fix: intrarea funcționează pe principiul „plătești cât vrei”. E unul dintre acele concerte în care distanța dintre trupă și public dispare aproape complet.

Pentru cei care preferă jazzul, weekendul are două repere la JazzBook. David Luca Quintet aduce o formulă internațională, formată în jurul Conservatorului din Maastricht, cu acces la 90 de lei. În paralel, un concert cu Robert Patai propune standarde reinterpretate, în aceeași zonă de preț. Sunt concerte de club, fără decor suplimentar, unde muzica rămâne în prim-plan.

Dacă preferi ceva mai organizat, dar tot muzical, Sala Dalles găzduiește un concert din seria Candlelight, dedicat coloanei sonore din The Lord of the Rings. Un cvartet de coarde reinterpretează partiturile lui Howard Shore, într-un format de aproximativ o oră. Biletele ajung la 265 de lei, ceea ce îl plasează în zona evenimentelor premium de weekend.

În aceeași perioadă, dar pe două zile, 28 și 29 martie, Expirat Halele Carol continuă seria Burning Bridges, ajunsă la a treia ediție. Line-up-ul e construit în jurul scenei alternative locale – punk, hardcore, metal, indie – cu bilete de 40 de lei pe zi sau 75 pentru ambele seri. E unul dintre puținele evenimente care adună într-un singur loc mai multe nișe din underground-ul românesc.

Duminică, la Quantic, direcția se schimbă din nou: Lord of the Lost și Ad Infinitum vin cu un concert care amestecă influențe de metal, industrial și gothic. Biletele variază între 99 și 150 de lei, în funcție de etapă.

Tot duminică seara, dar într-un cadru mult mai relaxat, The Fool programează un show de stand-up cu Serghei, construit în jurul umorului politic și al observației cotidiene. Accesul se face cu bilet, iar locurile sunt limitate, după modelul clasic al clubului. Cu Serghei am povestit despre umorul politic, el fiind unul dintre puținii comedianți de la noi care-l mai practică, în interviul de aici.

Pe timpul ambelor zile de weekend, lucrurile se mută în alt ritm. La Palatul Universul, Mezanin Market ocupă spațiul de la Beans&Dots între 10:00 și 18:00, cu producători locali de obiecte, bijuterii și design. Nu e un târg spectaculos, dar e constant și previzibil – ceea ce, uneori, e exact ce trebuie.

Iar sâmbătă, seara, la Art Safari New Museum, are loc primul tur ghidat al noii ediții. Accesul costă 200 de lei și include vizitarea expozițiilor și o parte de socializare după tur. E unul dintre puținele evenimente care încearcă să transforme vizita la muzeu într-o ieșire de seară, nu doar într-un parcurs de zi.

Weekendul nu duce lipsă nici de evenimente mai de nișă, cum ar fi masterclass-ul susținut de Juliette Schrameck la UNATC I. L. Caragiale, în cadrul Festivalul Filmului Francez – gratuit, dar cu rezervare. Producătoare franceză, Juliette Schrameck a fondat în 2024 compania Lumen, în asociere cu Atelier de Production (Thomas și Mathieu Verhaeghe). Printre proiectele recente se numără Eat the Night de Caroline Poggi și Jonathan Vinel, prezentat la Quinzaine des Réalisateurs la Cannes în 2024, precum și Orphan de László Nemes și Sentimental Value de Joachim Trier, distins cu Marele Premiu la Cannes 2025. Anterior, a fost asociată la Agat Films – Ex Nihilo și a condus mk2 films între 2010 și 2020, unde a contribuit la coproducția și circulația internațională a numeroase filme de autor importante, precum The Worst Person In The World, Cold War, Ash Is Purest White, Mountains May Depart.

Teatru & film

Pentru cei interesați de zona de teatru, iată două propuneri care merg în direcții foarte diferite.

La Teatrul de Artă București, „Cavalerul inexistent”, după Italo Calvino, apare într-o adaptare care nu încearcă fidelitatea literară, ci mai degrabă o rescriere scenică. Textul e tratat liber, cu inserții de commedia dell’arte și elemente contemporane, iar spectacolul funcționează pe ideea de joc cu convenția – actori, personaje și autorul însuși sunt puși în același plan. Nu e un teatru „clasic”, nici ca ritm, nici ca ton, iar premiul obținut la Bucharest Fringe – Maratonul Teatrului Independent spune mai mult despre poziționarea lui: independent, experimental, cu miză pe formă și energie de trupă. Biletele sunt 75 de lei, iar recomandarea de vârstă începe de la 12 ani.

Într-un registru mult mai amplu, Teatrul Excelsior București programează „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht și Kurt Weill, în regia lui Răzvan Mazilu. Spectacolul e construit ca o producție mare, de aproape trei ore, cu distribuție extinsă și componentă muzicală consistentă. Textul lui Brecht rămâne recognoscibil, dar montarea evită didacticismul și merge mai mult pe dinamica vizuală și pe ritm. E genul de spectacol care mizează pe echilibrul dintre entertainment și comentariu social, fără să insiste prea mult pe una dintre direcții. Durata (2h50 cu pauză) și recomandarea 16+ îl plasează clar în zona unei ieșiri de seară asumate, nu ocazionale.

În cinematografe, finalul de martie vine cu câteva premiere care nu par să aibă mare lucru în comun, tocmai de-aia ai de unde alege.

Documentarul „Caliu: Nicidecum altceva, ce să fac altceva?” îl urmărește pe Gheorghe Anghel Caliu într-un moment în care trecutul și prezentul nu se mai suprapun confortabil. Filmul evită portretul festiv și merge spre o zonă mai directă: relația cu familia, întoarcerea în sat, dar și tensiunea dintre recunoașterea internațională și realitatea de acasă. Apariția lui Johnny Depp nu e doar un element de marketing, ci marchează o întâlnire între două lumi care, în mod normal, nu se intersectează.

„Arco” propune o poveste pentru public mai tânăr, construită în jurul unei idei simple, dar suficient de elastică: un copil din anul 3000 ajunge accidental într-un viitor apropiat, unde e ajutat să se întoarcă acasă.

În zona de horror, „They Will Kill You” merge pe o formulă deja testată: o noapte într-un spațiu izolat, un cult ascuns și o protagonistă care trebuie să supraviețuiască până dimineața. Producția se dezlănțuie cu valuri de sânge, plus groază plină de acțiune și umor negru, în care o tânără interpretată de Zazie Beetz trebuie să supraviețuiască o noapte în hotelul Virgil.

În fine, „The Magic Faraway Tree”, adaptarea după Enid Blyton, aduce în prim-plan o poveste clasică pentru copii, reambalată pentru publicul actual. Cu Claire Foy și Andrew Garfield în rolurile părinților, filmul urmărește o familie care descoperă un spațiu fantastic ascuns într-un decor rural aparent banal. După ce se mută într-o zonă rurală izolată din Anglia, copiii lor dau peste un copac magic uriaș, locuit de personaje excentrice precum Moonface și Dame Washalot. În timp ce se cațără în tărâmuri fantastice deasupra norilor, această familie modernă găsește refugiul suprem și șansa de a se reconecta și de a se aprecia reciproc pentru ceea ce sunt cu adevărat.