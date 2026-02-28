Weekend trending în București, 28 februarie – 1 martie: Mărțișor, petrecere cu prețuri din 2016, fericirea Andreei Bălan la Sala Palatului și Oscar la Expirat

Ultimul weekend din februarie și primul din martie aduc în București un program dens, în care începutul de primăvară e marcat mai ales prin concerte și evenimente cu Mărțișor în titlu. De la heavy metal la muzică de cameră, de la târguri de mărțișor la petreceri tematice, orașul pare că abia aștepta ziua de 1 martie, mai ales că o să fie și cu mult soare.

Cafeaua de specialitate o poți bea în acest weekend la Almond Cafe (St.Cpt.Demetriade 10) mai ales dacă e soare și vrei să încerci o primă ieșire matială la terasă. Almond Café s-a deschis de curând și este un loc orientat spre cafea, ceaiuri, deserturi și prânzuri lejere. În plus, are o atmosferă calmă și boemă, poate și pentru că se află în interiorul Grădinii Olovina. Un aspect interesant este că aici îți poți face un abonament la cafea, care face ca prețul unei cafele de specialitate să scadă până la 5 lei.

Dacă ești în căutarea unui brunch memorabil, ține minte că la adresa din Str. Jules Michelet 18, aproape de Piața Romană, s-a deschis Mira Space, un nou spațiu care îmbină gastronomia cu scena creativă locală, de la obiectele de design și până la detaliile din plating. Proiectul aparține echipei din spatele locurilor Ever After, Gram și Suento și propune un meniu cu influențe internaționale, construit în jurul ideii de sharing și brunch-urilor tihnite.

Evenimente

La Palatul Național al Copiilor, trupa Trooper revine cu „Regeneza”, un concept care promite o trecere prin întreaga discografie. Concertul de sâmbătă, 28 februarie, este deja sold-out, iar pentru duminică, 1 martie, biletele sunt în vânzare prin platformele online. Invitat special în ambele seri este Blaze Bayley, fost solist Iron Maiden (1994–1999), care va susține un recital cu piese din perioada sa în trupă. Pentru Trooper, care a trecut de pragul a trei decenii de activitate, evenimentul marchează un nou episod într-o relație stabilă cu publicul de acasă.

Tot în acest weekend, la Quantic, publicul poate alege între două direcții. Pe de o parte, TOOL tribute band H. readuce pe scenă repertoriul formației americane, cu bilete între 75 și 100 de lei, în funcție de momentul achiziției. Pe de altă parte, duminică seara, tot la Quantic, Fără Zahăr cântă „Cântece de crescut iarba”: 90 de lei earlybird, 100 de lei presale, 120 de lei în ziua evenimentului.

În Parcul Herăstrău, la Beraria H, Luna Amară marchează 25 de ani de activitate printr-un concert cu acces gratuit (28 februarie, ora 19:00).

Tot sâmbătă, la Expirat Halele Carol, petrecerea „Doamne, du-mă în 2016” aduce hiturile acelui an și o ofertă specială la bar, cu prețuri „din 2016”, valabilă între 23:00 și 01:00. Intrarea este liberă, iar nostalgia e temă principală.

Pentru cei care preferă zona pop, 1 martie vine cu mai multe opțiuni. La Sala Palatului, Andreea Bălan prezintă show-ul „Fericire”, un concert construit ca o retrospectivă a hiturilor sale.

În aceeași seară, la Hard Rock Cafe, Cristian Porcari urcă pentru prima dată pe această scenă; biletele costă 139 de lei (VIP, cu loc în fața scenei, o băutură și snacks incluse) sau 99 de lei, în variantele acces general.

În paralel, la Control Club, trupa Dl. Goe lansează single-ul „Señorita”, iar în aceeași locație, pe 28 februarie, are loc și petrecerea Forever Young +, ediție de zi (17:00–22:00), cu dress code inspirat din anii ’80–’90.

Tot pe 28 februarie, la The Pub – Universității, Aura Șova susține primul concert din 2026 și lansează single-ul „Iartă”, într-un show anunțat ca intens și mistic. Copiii sub 12 ani au acces gratuit, însoțiți.

Pentru fanii muzicii electronice, Platforma Wolff găzduiește pe 28 februarie (22:00–06:00) evenimentul PW x Domesticated, cu DJ-ii Bruno Schmidt și Willow, într-un format vinyl-only. Biletele sunt disponibile în presale (40 lei) și la intrare (50 lei).

Cei care caută o alternativă la programul de club pot merge la Ateneul Român, unde duminică, de la ora 19:00, are loc Concertul de Mărțișor (ediția a VII-a). Pe afiș: violonistul Kirill Troussov, violistul Răzvan Popovici și pianistul Cristian Budu, cu un program care include Beethoven, Wieniawski, Sarasate sau Șostakovici.

În registru contemporan, la Centrul Național al Dansului București, spectacolul „Beautifully Broken”, semnat de Alexandra Coman, se joacă duminică, 1 martie, de la ora 20:00. Intrarea este gratuită, pe bază de rezervare, iar locurile sunt ne-numerotate.

Duminică, 1 martie, la Terasa Florilor (Str. Ion Maiorescu 42), Ovidiu Niculescu susține concertul „Cântecele unui gentilom”, cu piese care traversează folk, indie, etno, ska și pop. Biletele costă 40 lei online și 50 lei la intrare.

Primăvara începe și în formule mai puțin zgomotoase. La Impact Hub Bucharest (Universitate), târgul Dichisar de Martie are loc pe 28 februarie și 1 martie, între 10:00 și 19:00 (bilet 10 lei, copiii gratuit), reunind creatori locali și obiecte artizanale. La Seneca AntiCafe, pe 1 martie, un Târg de Mărțișor este precedat de o șezătoare poetică (de la 13:30), iar donațiile pentru mărțișoarele croșetate susțin Asociația Zi de Bine.

La Casa Eliad, începutul de primăvară se anunță cu o nouă ediție a unui eveniment dedicat frumosului, programat în weekendul 28 februarie – 1 martie 2026. Organizatorii promit două zile în care atmosfera de Mărțișor va aduce din nou publicul împreună, într-un cadru potrivit pentru întâlniri, descoperiri și celebrat începutul sezonului cald.

La Manasia Hub, comunitatea braziliană organizează pe 28 februarie a treia ediție Bucareste Folia, dedicată Carnavalului 2026. Petrecerea este deschisă atât brazilienilor din diaspora, cât și românilor pasionați de cultura și ritmurile sud-americane. Intrarea este liberă.

Și, nu în ultimul rând, duminică, 1 martie, la Expirat Halele Carol, rapperul Oscar urcă pe scenă cu „The Playlist”, un concert care aduce atât piese rare, cât și favoritele publicului.

Teatru & film

La Teatrul Excelsior București, „Solaris” aduce pe scenă dramatizarea semnată de David Greig după romanul lui Stanisław Lem, în traducerea și adaptarea lui Andrei Dósa, cu regia lui Bobi Pricop. Spectacolul (2h, fără pauză, 12+) îi are în distribuție pe Camelia Pintilie, Bogdan Nechifor, Mircea Alexandru Băluță, Oana Predescu și Florin Piersic Jr. (video) și propune o lectură profund umană a celebrului text SF, concentrată pe memorie, vinovăție și fragilitatea comunicării, într-o montare cu estetică cinematografică și accent pe autenticitatea jocului actoricesc. Biletele costă 50 lei.

Pentru cei care rămân fideli ecranului mare, la Cinema Europa continuă „Love on Screen Week”, cu proiecții programate și în weekend: de la „10 Things I Hate About You” la „Dirty Dancing” sau „When Harry Met Sally”, într-o selecție de comedii romantice difuzate începând cu orele după-amiezii.

În ceea ce privește premierele cinematografice, avem și aici mai multe. „The Secret Agent” e thrillerul plasat în Brazilia anului 1977, care îl urmărește pe Marcelo, un specialist în tehnologie care trăiește sub identitate ascunsă și ajunge la Recife, în plină săptămână de Carnaval, cu speranța de a-și regăsi fiul. Într-un oraș unde exuberanța culorilor și a muzicii maschează tensiuni politice și violență, el devine fără voie prins într-o rețea periculoasă de conflicte sociale și personale. Filmul explorează supraviețuirea, memoria și fragilitatea adevărului într-o epocă dominată de teamă și represiune.

Drama „Kîzîm” urmărește povestea Seldei, o adolescentă dintr-o familie musulmană tradițională, alintată de tatăl ei, Aynur, „kîzîm” („fetița mea”). Îndrăgostirea ei de Tudor declanșează un conflict profund între generații, părinții încercând să o convingă că religia și tradițiile comunității sunt mai importante decât iubirea. Filmul pune în lumină tensiunea dintre libertatea individuală și apartenența culturală, forțând protagonista să aleagă între două lumi incompatibile.

Avem și un horror celebru care revine – „Scream 7”. Un nou ucigaș Ghostface reapare și amenință liniștea pe care Sidney Prescott și-a construit-o departe de trecut. Când fiica ei devine următoarea țintă, coșmarul reîncepe, iar confruntarea cu propriile traume devine inevitabilă. Noul capitol promite suspans intens, reveniri tensionate și o explorare a moștenirii fricii care traversează generațiile.

„How to Make a Killing” e comedia neagră care-l are în centru pe Becket Redfellow, renegat de familia sa extrem de bogată, care decide să-și recupereze moștenirea cu orice preț. Determinat și lipsit de scrupule, el pornește într-o confruntare acidă cu rudele sale, într-o poveste despre lăcomie, ambiție și dinamici familiale toxice, unde umorul și cruzimea merg mână în mână.

Și mai e și „Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined”, filmul-concert surprinde trupa Twenty One Pilots în timpul show-ului monumental din Ciudad de México, susținut în fața a 65.000 de fani, în cadrul turneului „The Clancy World Tour”. Alternând imagini spectaculoase de pe scenă cu momente intime din culise și reflecții personale ale lui Tyler și Josh, producția oferă o incursiune emoționantă în energia concertului și în legătura profundă dintre artiști și public, devenind o celebrare cinematografică a muzicii și comunității.