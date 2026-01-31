Weekend trending în București, 31 ianuarie – 1 februarie:  muzica de film la Ateneu, black metal coreean, stand up la Sala Palatului și Melania Trump pe marile ecrane 

Bucureștiul intră în februarie cu un weekend dens, cu oferte care merg de la activități pentru copii, la concerte mari, clubbing, jazz, stand-up și evenimente de reflecție personală. Nu e un weekend „spectaculos” în sensul clasic, ci unul în care orașul funcționează la viteza maximă, dar și pe mai multe registre în paralel.

Dacă până acum nu ai încercat omleta „de” fromage de la Baristro (General Candiano Popescu 1), atunci trebuie neapărat s-o faci în weekendul ăsta. E fix omleta aia care dă numele unui episod memorabil din serialul „The Bear”. Schimbarea de meniu s-a întâmplat în luna decembrie, iar de atunci micul dejun de aici a făcut senzație, fiind lăudat de multă lume. În plus, cafeaua e excelentă, iar atmosfera este una cât se poate de efervescentă și vie, indiferent de oră. Omul responsabil pentru lucrurile bune care se gătesc aici este Marius-Cristian Giuglea, cel care gătește și la Petra Obor.

Dacă ești în căutarea unui burger bun, atunci poți să treci pe la Circus Burgers (Luterană 3), burgeria din București cu un singur burger în meniu, adevărat Făt-Frumos din Vită. Dragoș Mihăilă scrie pe b365.ro:

„Chiflă brioche cu lapte și unt, salată iceberg, carne de vită, American cheese, castraveți în saramură, ceapă roșie, ketchup, muștar. Făt-Frumos, dacă ar fi un burger. Burgerul ăsta nu e nici smashed, dar nici unul obișnuit cu chiftea lată-n șolduri. E undeva la mijloc, adică are și prăjeala aia care te unge pe gâtlej, dar și suculența unui burger obișnuit. Partea mișto e chifla făcută local, tip brioche, cu lapte și unt, dar fără să fie dulce cum e cea de la Martin’s (mult prea dulce dacă mă întrebi pe mine). Partea și mai mișto e că totul se îmbină frumos într-un produs compact, ușor de mâncat”.

La Hop Hooligans Taproom (Jean-Louis Calderon 49), finalul de săptămână începe mai devreme. De vineri, 30 ianuarie, de la ora 17:00, taproom-ul găzduiește primul takeover de berărie al anului, cu Browar Ziemia Obiecana din Polonia, unul dintre numele cunoscute pentru abordările neconvenționale din zona berilor artizanale moderne. Evenimentul se întinde pe parcursul a trei zile și aduce la bar mai multe beri proaspete, puse pe draft, într-un format simplu: degustare, conversații și timp petrecut fără program rigid, pentru cei care vor să descopere ce se mai întâmplă dincolo de rețetele clasice.

Evenimente

Pentru cei mai mici, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” propune, sâmbătă, un atelier construit în jurul unei prietenii mai puțin cunoscute: Grigore Antipa și Emil Racoviță, colegi de bancă înainte de a deveni figuri esențiale ale științei românești. Atelierul, destinat copiilor între 6 și 10 ani, combină povești, experimente și jocuri senzoriale, cu incursiuni imaginare din adâncul mărilor până în Antarctica.

Tot sâmbătă dimineață, dar într-un registru complet diferit, la Cărturești Verona are loc un atelier de autocunoaștere dedicat adulților, organizat de EMEA Insights. Între 10:30 și 14:00, participanții sunt invitați la reflecție și exprimare autentică, prin metode expresiv-creative, într-un cadru care nu promite soluții rapide și nici nu se revendică drept terapie. Intrarea este liberă, cu rezervare, iar accentul cade pe un tip de discuție rar întâlnit în spațiile publice: calm, confidențial și fără presiunea performanței.

După-amiaza de sâmbătă poate continua la Ateneul Român, unde Orchestra New Hope susține concertul „Muzică de film”, de la ora 17:00. Programul reunește coloane sonore cunoscute – de la Gladiator și Titanic la The Godfather sau Pirates of the Caribbean – reinterpretate simfonic, cu proiecții video integrate. Biletele pornesc de la 199 lei (Silver, early booking) și ajung până la 550 lei (Royal, preț întreg).

Seara se fragmentează rapid în direcții foarte diferite. La Encore Club, Taiga Dream și Green Prophet împart scena într-un concert care aduce împreună alternative metal, post-metal și stoner. Accesul se face de la ora 20:00, iar programul e clar: Green Prophet deschide la 20:30, Taiga Dream urcă pe scenă la 21:35. Taiga Dream, formație fondată în 2018, pregătește lansarea primului album în 2026, după EP-ul „Orion”, iar concertul vine ca un preview consistent al direcției lor actuale.

Într-un registru complet diferit, la J’ai Bistrot, GOATS NIGHT propune o seară de dans cu acces liber. Irineasca, Teddy și Maria, reunite sub numele Căprițili, merg pe selecții de hituri cunoscute, fără pretenții de experiment, într-un spațiu deja familiar pentru publicul de weekend. Intrarea e la liber.

Pentru cei atrași de muzica electronică, Platforma Wolff găzduiește, de la ora 22:00, o nouă seară din rezidența lui Mianda, alături de DJ Rino și IP Man. Biletul costă 40 lei, atât în presale, cât și la intrare, iar evenimentul se desfășoară indoor, cu acces prin Expirat Halele Carol.

Zona de muzică live se extinde mai mult la Quantic, unde sâmbătă urcă pe scenă GAEREA, alături de Morok, Wormgod și Severoth. Portughezii de la GAEREA sunt unul dintre numele importante ale noii generații de black metal extrem, iar concertul de la București vine cu un bilet de 150 lei.

Tot la Quantic, dar duminică seară și într-un alt context, Madmans Esprit ajung pentru prima dată în România, cu un show care combină estetica visual kei sud-coreean cu influențe de black metal depresiv și alternative rock. Biletul de acces general este 125 lei, cu opțiuni separate de VIP upgrade.

Pentru un public mai larg, Berăria H propune două seri consecutive cu artiști mainstream. Sâmbătă, Antonia urcă pe scenă într-un concert cu bilete între 39,9 și 79,9 lei, în funcție de categorie, iar duminică, Carla’s Dreams continuă programul, cu prețuri care pornesc de la 29,9 lei în presale și ajung la 149,9 lei pentru categoria A.

Duminica aduce și alte variante. La Hard Rock Cafe, artistul canadian Jonathan Roy revine pe 1 februarie, cu acces de la ora 20:00 și concert de la 21:00. Biletele sunt 99 lei (fără loc, în fața scenei, primul batch) sau 139 lei (cu loc la masă). În deschidere cântă PORTAIR.

Tot la Hard Rock Cafe, dar sâmbătă, Vlad Musta, câștigător al reality show-ului „The Four” și finalist la „Vocea României”, susține un concert cu intrare liberă, de la ora 21:30.

Pentru cei care preferă jazzul și improvizația, JazzBook găzduiește sâmbătă seara proiectul „Imaginary Expressions”, cu Raul Kusak, Tavi Scurtu și Sorin Romanescu. Accesul costă 100 lei, iar evenimentul se adresează unui public dispus să asculte fără grabă refrene cunoscute.

În zona de comedie, Sala Palatului aduce sâmbătă, 31 ianuarie, show-ul „Parțial Adevărat”, cu Sorin Pârcălab, Cristi Popesco și Toma, la final de turneu național.

Într-un cadru mai intim, Comics Club propune un show de stand-up cu mai mulți comedianți – Raul, Drăcea, Teo, Dumitriu, Nego, de la ora 19:00, cu bilete disponibile online la 70 lei.

Weekendul se închide, simbolic, tot la Ateneul Român, duminică seara, cu „Anotimpurile barocului”, susținut de ansamblul ABARIS, alături de muzicieni invitați din Spania. Programul reunește lucrări de Vivaldi, Bach, Händel sau Rameau, interpretate pe instrumente de epocă, într-un concert care marchează debutul ansamblului pe scena Ateneului. Prețurile biletelor încep de la 60 lei.

Teatru & film

În zona de teatru, weekendul aduce câteva titluri care se așază firesc în peisajul de iarnă al orașului, cu subiecte care cer atenție și contemplare.

Sâmbătă după-amiază, de la ora 16:00, la ARCUB (Hanul Gabroveni), se joacă „Dincolo de tăcere” de Jack Thorne (prima punere în scenă din România a unui text al autorului miniseriei „Adolescence”), în regia lui Laurențiu Rusescu.

Piesa a fost gândită încă de la început pentru a fi interpretată de actori cu dizabilități. Spectacolul urmărește relația unui cuplu surd aflat într-un moment-limită, după pierderea copilului, și vorbește despre izolare, intimitate și dificultatea comunicării atunci când limbajul obișnuit nu mai e suficient. Cu o durată de 1 oră și 20 de minute, fără pauză, „Dincolo de tăcere” propune o experiență concentrată, construită pe gest, prezență și detalii scenice. Biletul costă 37 de lei.

Duminică, la Teatrul Excelsior, se joacă „Tristețe și bucurie în viața girafelor”, text semnat de Tiago Rodrigues, în regia lui Irisz Kovacs. Spectacolul urmărește povestea unei fetițe de 9 ani, Girafa, care pornește într-o călătorie prin Lisabona pentru a rezolva o problemă aparent banală, dar care o aduce față în față cu realități sociale și economice mult mai dure. Piesa combină perspectivele copilăriei cu teme serioase, fără a le simplifica, și propune un discurs clar despre vulnerabilitate, responsabilitate și limitele lumii adulte. Spectacolul durează două ore, fără pauză, și este recomandat spectatorilor de peste 14 ani.

Oferta de premiere cinematografice din acest weekend completează bine paleta culturală a orașului, cu filme care merg de la thriller psihologic și survival la satiră socială și documentar.

„Islands” urmărește viața lui Tom, antrenor de tenis într-un hotel de lux, prins într-o rutină care alternează între muncă, alcool și relații pasagere. Apariția unei familii de turiști – Anne, soțul ei Dave și fiul lor – sparge acest echilibru fragil, mai ales în momentul în care Tom dezvoltă o obsesie discretă pentru Anne. Filmul mizează pe acumularea lentă a tensiunii, iar dispariția misterioasă a lui Dave transformă povestea într-un thriller psihologic despre proiecții, vinovăție și dorință, lăsând deliberat multe lucruri în zona ambiguă.

În „Shelter”, un bărbat (Jason Statham) care trăiește izolat pe o insulă scoțiană îndepărtată își vede existența tulburată după ce salvează o tânără din mare. Gestul aparent salvator declanșează o serie de evenimente violente, care culminează cu un atac asupra propriei sale case. Filmul funcționează ca un thriller auster, în care peisajul și singurătatea devin elemente narative, iar confruntarea cu trecutul personajului principal capătă o greutate la fel de mare ca amenințarea exterioară.

Comedia românească „Catane” aduce în prim-plan un sat care intră în alertă după ce autoritățile descoperă că aproape fiecare gospodărie a declarat persoane cu dizabilități pentru a evita plata taxelor. Primarul, asistenta dispensarului și localnicii încearcă să mențină aparențele în fața unei echipe de inspectori, iar filmul construiește un tablou satiric al micilor înțelegeri și complicități din comunitățile rurale. Deși ancheta pare să confirme „normalitatea” situației, finalul schimbă perspectiva și forțează o relectură a întregii povești.

„Melania” este un documentar cu miză intimă, care urmărește parcursul Melaniei Trump, concentrându-se pe perioada în care a fost Primă Doamnă a Statelor Unite și pe relația cu fostul și actualul președinte. Filmul evită senzaționalismul și încearcă să ofere o perspectivă mai nuanțată asupra unei figuri publice extrem de mediatizate, punând accent pe dinamica personală, pe tăceri și pe rolul asumat într-un context politic rigid.