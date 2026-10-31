Weekend trending în București, 31 octombrie – 1 noiembrie: Halloween fără West Side Halo, Carnavalu’ SPP, teatru și stand-up despre politicieni 

În acest weekend ploios avem în București evenimente de Halloween, concerte rock, stand-up politic, dar și un festival dedicat raw veganilor. Cu toate acestea, cel mai mare și mai așteptat eveniment dedicat Halloween-ului din București a fost amânat pentru weekendul viitor.

Cafeaua de specialitate o poți bea la „Conacul Pisicilor Aristocrate”, la cafeneaua Maine Coon Cafe (Pache Protopopescu 100). Este prima cafenea din România cu pisici din rasa MaineCoon, pisici gigant. Aici, bucureștenii pot veni pentru o cafea, dar și pentru petrece timp cu frumoasele feline, după niște reguli stricte. Sunt 18 pisici de rasa Maine Coon, iar afacerea aparține celor de la Gina’s Dream, o crescătorie de pisici rasa Maine Coon înregistrată FIFE care aparține de clubul SOFISTICAT România. Meniul se găsește aici, și tot la acest link se pot face și rezervările. O recenzie a cafenelei poți găsi pe b365.ro.

Dragoș Mihăilă a fost la Zexe Blanc (Piața Gheorghe Cantacuzino nr. 6) și îl recomandă. Spune așa despre clădirea în care funcționează restaurantul: „O casă superbă, impunătoare, a cărei arhitectură cu siguranță e material de studiu la facultățile de profil. Tavane înalte și saloane somptuoase, forme fluide și bun gust la tot pasul. Totul restaurat cu simțul răspunderii. Terasa este generoasă, plină de flori și primitoare, dar nu e chiar vremea pentru ea. Acum înțeleg de ce am prins cu greu o masă pentru prânz, ce-i drept în weekend, și doar pentru două ore. Nu vii doar să mănânci, vii să te bucuri de casă, de atmosferă. Zexe Blanc e genul de restaurant pe care îl alegi atunci când vrei să o scoți la masă pe bunică-ta sau pe maică-ta și vrei să o impresionezi cu arhitectura locului, nu neapărat cu preparatele”.

Evenimente

Cum spuneam, punctul de atracție ale acestui weekend, West Side Hallo Fest, a fost amânat de Primăria Sectorului 6 din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Evenimentul, programat inițial în perioada 30 octombrie – 1 noiembrie, la Baza Digului Lacului Morii, va avea loc în weekendul următor, potrivit anunțului administrației locale.

Ediția din acest an are ca temă mitologia și legendele românești, aducând în prim-plan personaje precum Ielele, Muma Pădurii, Balaurul, Cerbul fermecat, Corbii și Solomonarul. Decorurile tematice, instalațiile și activitățile dedicate copiilor și adulților vor fi completate de concerte susținute pe parcursul celor trei zile.

Programul actualizat, inclusiv datele exacte, eventualele modificări ale concertelor și condițiile de acces, urmează să fie consultat în comunicările oficiale ale organizatorilor.

Însă, sâmbătă, 31 octombrie, la Berăria H este programat The Biggest Halloween Party in Bucharest, un eveniment dedicat celor care vor să sărbătorească Halloweenul prin muzică și costume tematice. Atmosfera va fi completată de decoruri speciale, proiecții video și momente de show, cu DJ Not Cool & Alex Lupu B2B la pupitru și MC Deeix & The Glam Squad pe scenă, alături de dansatori. Organizatorii pregătesc și activități precum face painting, precum și premii-surpriză pentru cele mai creative sau spectaculoase costume. Accesul este programat de la ora 20:00, petrecerea începe la ora 22:00, iar biletul de acces general costă 50 de lei.

Pentru cei care preferă un concert într-un club, Quantic găzduiește sâmbătă, 31 octombrie, Carnalvalu SPP 5.0, deja tradiționalul eveniment de Halloween organizat de SPP. Pe afiș sunt anunțate trupele Crypta, Mara Halunga & Caue și Obsidian Sea. Organizatorii încurajează costumele, iar cele mai reușite urmează să fie premiate. Un bilet costă 150 lei.

Tot sâmbătă, Encore găzduiește Bucharest Chainsaw Massacre Live, un concert dedicat zonei extreme a muzicii metal și punk. Pe afiș se regăsesc Banners of Extinction, Occultor, Maniakal, Cüntess și Satan’s Claw. Evenimentul începe la ora 17:30 și se adresează publicului interesat de sonorități agresive, departe de programul concertelor mainstream.

Pentru cei care caută o petrecere de Halloween, Fratelli Studio organizează sâmbătă, de la ora 21:00, o ediție specială ANI DE LICEU. Invitat este Christian Thomson, iar costumația este recomandată, fără să fie obligatorie. Biletele costăl 100 de lei.

Cei care preferă comedia pot merge sâmbătă, 31 octombrie, la The Fool, unde Serghei prezintă spectacolul de stand-up „Make Olympic Great Again”. Show-ul, programat la ora 19:00, folosește referințe la politica românească și la fenomenul MAGA din SUA. Accesul începe la ora 18:30, iar organizatorii recomandă publicului să ajungă înainte de începerea spectacolului.

Tot sâmbătă, de la ora 11:30, Common House găzduiește a doua ediție Rawomania, festival dedicat vinurilor naturale, organice, biodinamice și celor produse cu intervenție minimă. Evenimentul aduce la București peste 35 de vinificatori din Europa, cu posibilitatea de a degusta produsele prezentate și de a discuta direct cu producătorii.

Biletul include paharul oficial de degustare și accesul la standurile expozanților, în limita disponibilului.

Pentru o seară cu muzică live într-un cadru mai restrâns, Terasa Florilor îl invită pe Radu Captari sâmbătă, de la ora 19:00. Interpretul, absolvent al unor studii muzicale la Chișinău și Moscova, propune un repertoriu care îmbină influențe folclorice slave și rome. Accesul este anunțat de la ora 17:00.

Duminică, 1 noiembrie, Quantic găzduiește Pink Floyd History, formație tribut din Italia care revine în București cu proiectul „Animal Farm”. Trupa reinterpretează repertoriul formației britanice Pink Floyd, cu un spectacol care combină muzica și un show de lumini. La intrare, biletul costă 170 de lei.

În aceeași seară, Hard Rock Cafe îl găzduiește pe Paul Ciuci, alături de Compact, pentru un concert programat la ora 21:00, pentru cei care preferă rockul românesc și piesele cunoscute ale trupei. Biletele au prețuri de la 131 lei.

Duminică, 1 noiembrie, Expirat Halele Carol găzduiește primul concert al trupei shapesister, care își lansează EP-ul de debut, intitulat chiar „shapesister”. Formația bucureșteană se află la intersecția dintre art rock și post-punk, cu influențe care merg de la trupe precum De Staat și IDLES până la The National. Accesul începe la ora 20:00, iar concertul este programat la 21:30.

Teatru & film

La Teatrul Improteca, pe strada Comănița nr. 9, sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 20:00, se joacă „O zi din viața unui politician fericit”, un spectacol care folosește ironia și umorul pentru a explora culisele politicii și mecanismele corupției. Povestea pornește de la întâlnirea a trei politicieni, Marc, Timotei și Petru, care discută aparent relaxat despre prima afacere a celui mai tânăr dintre ei. Conversația se transformă treptat într-o lecție despre bani, alegători, relația cu presa și compromisurile făcute pentru a păstra puterea. Un bilet costă 60 lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, avem mai multe care sunt în temă cu Halloween-ul.

De exemplu, filmul horror „Nightborn” prezintă povestea Săgăi și a soțului ei, Jon, care încep o nouă etapă a vieții într-o casă dintr-o pădure finlandeză, după nașterea copilului lor. Bucuria de a deveni părinți este însă umbrită de suspiciunile Săgăi în legătură cu nou-născutul. Jon nu știe nimic despre temerile ei, iar secretul începe să afecteze relația dintre cei doi

Animația „Monster Mia” o are în centru pe Mia, o fetiță care ajunge la Rotwood Academy după ce este exmatriculată de la școala anterioară. Însoțită de șobolanul ei de companie, Quentin, ea descoperă că este singurul om dintr-o clasă plină de monștri. Pentru a se adapta și a-și găsi locul printre noii colegi, Mia trebuie să câștige încrederea acestora și să facă față directorului Van Vlad, care îi detestă pe oameni.

În „Beware Boiúna”, o misiune medicală organizată în inima Amazonului se transformă într-o luptă pentru supraviețuire. Membrii echipei ajung în calea unui prădător antic de proporții uriașe, Boiúna, care se trezește și începe să-și revendice teritoriul.

Thrillerul „A Talent for Murder” îi aduce împreună pe Helen Mirren și Alden Ehrenreich într-o poveste legată de universul literar al Patriciei Highsmith. Un tânăr misterios, trimis de o editură din New York, ajunge în Elveția pentru a o convinge pe celebra scriitoare să redacteze un ultim volum al seriei Ripley.

„Wildwood” este o aventură fantastică inspirată de romanul omonim scris de Colin Meloy. Protagonista, Prue, pornește într-o călătorie într-o pădure misterioasă pentru a-și salva fratele mai mic. Acolo descoperă o lume populată de creaturi neobișnuite și comunități aflate în conflict, iar drumul spre casă se transformă într-o aventură care îi pune la încercare curajul și hotărârea. „Wildwood” este favorit la câștigarea premiul Oscar pentru cea mai bună animație din 2026. A costat 100 de milioane de dolari, iar filmările realizate prin tehnica stop-motion, au durat 7 ani.