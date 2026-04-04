Weekend trending în București, 4-5 aprilie: superstar grec la Sala Palatului, birdwatching în Tineretului, Marius Manole la Sala Radio și Super Mario pe marile ecrane

Primul weekend din aprilie va fi împărțit, jumătate cu ploaie, jumătate cu soare și nori. Dar primăvara se simte parcă din ce în ce mai mult în oraș, iar asta se vede și în felul în care sunt distribuite evenimentele: avem târguri de Paște, tururi ghidate prin parc și seri cu concerte.

Cafeaua o poți bea pe Batiștei 17, unde s-a deschis de curând unaCaldă. Este vorba despre o patiserie artizanală specializată în merdenele, făcute în laborator propriu și cu unt, nu cu uleiuri de palmier și alte grăsimi vegetale. Fac și ciocolată de casă și alte lucruri bune, deci e musai de trecut și de luat una caldă… sau mai multe.

Pentru o variantă mai relaxată de prânz sau după-amiază în weekend-ul Floriilor, la Băcănia Veche (Dacia 25) are loc în ambele zile de weekend o nouă ediție „Zilele Peștelui Local”, un eveniment care a ajuns deja la un format stabil după câteva ediții consecutive. Miza nu e diversitatea foarte mare, ci selecția controlată și accentul pe produse locale, în linia deja asumată de Marius Tudosiei: ingrediente de sezon, preparate simple și gătite corect.

Dragoș Mihăilă a încercat noul local À Côté și îl recomandă: „Locul e… cum să-i zic… intim. Ca un hol lung, cu un vibe industrial, dar cald cumva. O tejghea lungă la interior, din inox, unde poți sta și te poți uita cum se întâmplă magia în bucătărie, vreo două mese mai retrase și vreo 6 mese afară, perfecte pentru când prinzi vitamina D pe Victoriei”, citește toată recenzia pe b365.ro.

Evenimente

În zona mai calmă a orașului, începutul de weekend se leagă de două târguri care au devenit deja repere recurente. La Casa Eliad, „Târg de frumos de Paști” propune o formula cunoscută: obiecte făcute local, întâlniri directe cu cei care le produc și un tip de expunere fără grabă. „Ne revedem la început de aprilie, cu creatori de frumos și cu gând de pace, cu un strop de liniște și cu lumină lină, cu obiecte povestite de oamenii care le-au gândit, imaginat, făurit”, scriu organizatorii.

În paralel, la Palatul Universul, ediția de început de aprilie a Mezanin Market adună același tip de producători locali, într-un spațiu care a devenit, între timp, un fel de extensie firească a acestui tip de eveniment. Ambele evenimente merg pe aceeași idee: cadouri, design, obiecte mici, dar diferența o face mai ales spațiul și felul în care alegi să-ți petreci câteva ore într-o zi de sâmbătă sau duminică, între 10:00 și 18:00.

Sâmbătă seara La Random House are loc seria Laidback, care continuă cu un DJ set semnat Siberia, într-o combinație de hip-hop, funk și electro-funk, cu bilete de 30 de lei sau 100 de lei pentru grupuri de patru.

În aceeași seară, dar într-o zonă complet diferită ca public, la Club Guesthouse, line-up-ul cu Gigi FM, Rhadoo și Oddist păstrează tiparul bine cunoscut al clubului, cu bilete de la 55 de lei în presale și 70 de lei la intrare.

Tot sâmbătă avem și concerte „de sală”. Pianistul Andrei Irimia își lansează noile materiale la Sala Radio, într-un format care combină muzica cu intervenții textuale, alături de Marius Manole. „Pentru mine, acest album e despre curajul de a privi în tine însuți și de a transforma durerea în artă. Fiecare text e o fărâmă de adevăr spusă la timpul potrivit”, scrie Marius Manole. Biletele sunt între 110 și 200 de lei.

În aceeași seară, la Quantic, Speak Floyd (trupa tribut Pink Floyd) reconstruiește două dintre albumele clasice ale trupei britanice, cu bilete între 85 și 130 de lei, în funcție de momentul achiziției.

Pentru cei care preferă zona clasică sau spectacolele de tip gală, oferta e mai densă decât de obicei pentru un început de lună. La Ateneul Român are loc premiera musicalului „Lamb of God”.

„Această lucrare impresionantă aduce în prim-plan, povestea Mântuitorului Isus Hristos și a sacrificiului Său pentru salvarea omenirii din păcat — o poveste care a schimbat istoria și continuă să atingă inimile oamenilor din toate generațiile. Întreaga narațiune este țesută pe firul profund al textului biblic din Evanghelia după Ioan, invitând ascultătorii la o călătorie interioară de credință, speranță și înnoire”, scriu organizatorii. Biletele încep de la 120 lei.

La Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian este programată gala sopranei Sumi Jo. Descrisă de Herbert von Karajan drept o voce „venită de sus”, Sumi Jo este una dintre cele mai aclamate soprane de coloratură din istorie. Cu o carieră de peste 40 de ani pe scenele Metropolitan Opera sau Teatro alla Scala, artista este câștigătoare a unui premiu Grammy și nominalizată la Oscar, fiind o figură emblematică a excelenței muzicale globale. Prețurile biletelor încep de la 109 lei.

În paralel, la Sala Palatului, baletul „Giselle” aduce pe scenă o producție clasică de mari dimensiuni, cu bilete care pornesc de la 127 de lei. Povestea va prinde viață prin sensibilitatea și rafinamentul prim-balerinilor de talie mondială Virna Toppi și Nicola Del Freo, artiști ai prestigiosului Teatro alla Scala din Milano.

Există și variante mai family friendly pentru sâmbătă: la Berăria H, un spectacol de ventrilocie pentru copii (acces gratuit, de la 17:00), iar seara, la Terasa Florilor, concertul trupei Stema, cu bilete de 50–60 de lei, într-un format mai apropiat de club decât de sală mare.

Duminica o poți începe diferit: fără scenă și fără bilete. În Parcul Tineretului, de la 09:00, o întâlnire dedicată Zilei păsărilor propune un tur ghidat de birdwatching și discuții despre speciile din parc.

Spre seară, programul revine la concerte. Avem Grecia la Sala Palatului, pentru că Konstantinos Argiros se întoarce în România după concertul sold-out de anul trecut, cu bilete în jur de 190 de lei, într-un show construit pe repertoriul deja popular și pe reacția publicului de atunci.

Într-o zonă complet diferită, la Hard Rock Cafe București, Bogdan Simion aduce cobza într-un context mai larg de concert live, cu bilete între 139 și 189 de lei.

Între aceste evenimente mai există și o variante mai de nișă, cum e concertul Spring Jazz Trio de la JazzBook (90 de lei).

Dar și sau concertul lui Geoff Tate, programat duminică la Quantic, pentru publicul de metal. Geoff Tate a fost nominalizat la Premiile Grammy și este câștigător al mai multor discuri de platină cu trupa Queensrÿche, alături de care a vândut peste 20 de milioane de albume și a concertat în peste 50 de țări. După despărțirea de Queensrÿche în 2012, Tate a lansat câteva albume solo și sub titulatura „Operation: Mindcrime” și a colaborat alte trupe mari, printre care Avantasia. Biletele rămase se vând cu 160 lei.

Teatru & film

În ceea ce privește piesele de teatru, Excelsior propune în weekend două producții care merg în direcții diferite.

Sâmbătă, „Dark Play”, în regia lui Radu Apostol, pleacă de la un caz aparent simplu – un adolescent care își construiește identități multiple online – și îl duce într-o zonă mai complicată, în care granița dintre real și ficțiune devine instabilă. Spectacolul (2 ore și 50 de minute, cu pauză, recomandat 16+) nu insistă pe morală, ci pe mecanismele prin care aceste identități se construiesc și se scapă de sub control, într-un format care combină jocul actoricesc cu intervenții multimedia.

Duminică, la sala Studio, „Tomcat”, montat de Vlad Bălan după textul lui James Rushbrooke, e mai scurt (o oră și jumătate, fără pauză) și mai direct în intenție. Piesa imaginează un viitor apropiat în care tentația autoritară devine o opțiune reală, iar efectele nu apar în spațiul public, ci în relațiile personale.

Pe marile ecrane ai mai multe opțiuni, extrem de diverse.

„Météors” e unul dintre acele filme franceze care pornesc de la o prietenie banală și o duc, treptat, într-o zonă mai incomodă. Povestea celor doi tineri care ajung să lucreze într-un mediu toxic, la propriu, nu e construită ca un thriller clasic, ci mai degrabă ca o observație despre dependență, loialitate și limitele unei relații care nu mai funcționează de mult.

„The Super Mario Galaxy Movie” merge pe formula deja testată a universului Nintendo, dar mută acțiunea din spațiul familiar într-o aventură mai amplă, cu miză cosmică. Povestea e simplă și previzibilă – salvarea lui Princess Peach – însă filmul se bazează pe ritm, umor și pe dinamica dintre personaje, mai ales pe relația dintre Mario și Luigi.

„Eagles of the Republic” se poziționează ca un thriller politic construit în jurul unei figuri publice puse într-o situație imposibilă. Povestea actorului constrâns să devină instrument de propagandă se dezvoltă într-un registru în care relațiile personale și presiunile politice se suprapun constant.

„Ready or Not 2: Here I Come” continuă direcția primului film, dar extinde conflictul dincolo de o singură familie. Accentul se mută de la supraviețuire la confruntare, iar personajul principal nu mai reacționează, ci începe să controleze jocul. Filmul păstrează combinația de horror și comedie neagră, dar introduce și o dimensiune mai explicită de comentariu social.

„The Drama”, cu Zendaya și Robert Pattinson, pornește de la o premisă clasică de comedie romantică – un cuplu în pragul nunții – și o complică printr-un secret care destabilizează relația.