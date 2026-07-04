Weekend trending în București, 4-5 iulie: festival turcesc, reggae britanic, jazz la EUROPAfest și filme românești la cinema

În primul weekend din iulie, după codurile roșii din săptămâna care tocmai s-a încheiat, e clar că bucureștenii vor sta cu ochii pe cer și pe prognoza meteo. Se anunță și ploi și soare și caniculă, dar și suficiente evenimente care să te facă să le înfrunți pe toate pentru a nu rămâne în casă. Iată, așadar, ce poți face pe 4-5 iulie în oraș.

Dacă ești în căutarea unei cafenele cu o terasă frumoasă, merită o oprire la Art Deco Cafe, pe strada Polonă nr. 19. Amenajată într-o casă cu detalii de epocă, cafeneaua își construiește identitatea în jurul esteticii grădinilor italiene (după cum susțin proprietarii) și are o atmosferă liniștită ce te face să uiți de agitația bulevardelor din București. Grădina generoasă este unul dintre principalele sale atuuri și are toate șansele să transforme locul într-una dintre adresele căutate ale verii pentru o cafea sau o întâlnire cu prietenii.

Grădina Olovina (Căpitan Gheorghe Demetriade 10) găzduiește, pe 4 și 5 iulie, Gelato Social, un eveniment construit în jurul înghețatei artizanale și al producătorilor locali. Pe lângă sortimentele pregătite de ateliere precum Butoiul cu Înghețată, Puro Vero, La Giuggiola sau Baker Hive, vei găsi aici cafea de specialitate, ciocolată artizanală și un mic târg cu obiecte de design, bijuterii, ceramică și produse realizate de creatori locali. Deci, e locul care îmbină perfect tot ce e mai bun pentru o zi de vară – înghețată, o terasă verde, cafea și bere artizanală, plus un pic de shopping altfel.



Pentru cei care asociază duminica cu un grătar bun și un șpriț rece, Corks Cozy Bar pregătește pentru 5 iulie o ediție dedicată preparatelor la grătar și spritzurilor pe bază de vin. Participarea costă 140 de lei online sau 160 de lei la intrare și ai la discreție mai mult decât vei putea să bei sau să mănânci.

Evenimente

Dacă preferi să începi weekendul în aer liber (cu umbrelă și pelerină de ploaie la tine, căci e anunțat că sâmbătă va ploua), Arena Națională găzduiește, între 3 și 5 iulie, o nouă ediție a Anatolian Food Fest. Intrarea este liberă, iar festivalul aduce standuri cu preparate turcești precum gözleme, kebab, katmer, künefe, baclava sau înghețată turcească, alături de demonstrații de dansuri tradiționale.

Sâmbătă seara, cei care preferă muzica electronică au mai multe opțiuni. La Platforma Wolff, duo-ul Khidja continuă seria rezidențelor „all night long”, într-un set care începe la ora 22:00 și se prelungește până dimineața. Biletele costă 40 de lei în presale și 50 de lei la intrare, în limita locurilor disponibile.

Într-un registru diferit, Quantic îl aduce pe veteranul reggae și dub Brother Culture, alături de DJ Sistah Vibes. Biletul costă între 65 și 90 de lei, în funcție de momentul achiziției.

Tot sâmbătă, Manasia Hub propune o seară dedicată muzicii post-punk și darkwave. Machedon & Andrei Rublev revin cu piese noi și influențe est-europene, iar concertul este deschis de proiectul TURM. Biletul pentru concert și afterparty costă 40 de lei, în timp ce accesul doar la petrecerea de după este 20 de lei.

Pentru cei care preferă concertele mai liniștite, Teatru sub Lună îi are invitați pe cei de la Publika. Concertul are loc la The Pub – Universitate, iar accesul costă 50 de lei.

În același timp, la Sala Luceafărul continuă EUROPAfest, cu seria Royal Jazz Night. Sâmbătă urcă pe scenă Deborah Dery Trio, urmat de o sesiune de improvizație cu muzicieni veniți din mai multe țări, iar duminică programul continuă cu Cohen Almonte Duo și un nou jam session internațional.

Și că tot am zis de duminica, această a doua zi de weekend începe într-un ritm mai liniștit. La Bazar de Muzică, Vlad Ilicevici (Orkid) propune un performance de drone și noise, însoțit de o sesiune de live drawing semnată de Alexandru Ciubotariu, cunoscut ca Pisica Pătrată. Întâlnirea este completată de o discuție despre Stray Lights Festival și comunitatea construită în jurul acestuia.

Spre seară, Control Club pune în meniu o selecție eclectică de muzică electronică și post-punk, într-un DJ set susținut de Claudia și Chlorys. Intrarea este liberă.

Tot duminică, Quantic găzduiește Black Caravan, trupa tribut dedicată repertoriului Black Sabbath. Concertul vine la un an după ultimul show susținut de Ozzy Osbourne alături de formația britanică și propune un parcurs prin piesele care au influențat decisiv istoria heavy metalului. Biletele costă 65 de lei în presale și 80 de lei în ziua concertului.

Dacă preferi o după-amiază diferită, Loom by Naive organizează o vizionare a Marelui Premiu al Marii Britanii din Formula 1, cu transmisiunea proiectată pe toți pereții spațiului și rezervări disponibile în limita locurilor.

Teatru & film

Teatrul Masca găzduiește duminică spectacolul „Dacă, peste două sute de ani, marțienii”, în regia Gianinei Cărbunariu, una dintre cele mai importante voci ale teatrului românesc contemporan. Pornind de la un scenariu SF, montarea discută teme cât se poate de actuale – manipularea, violența prin limbaj, rolul jurnalismului și relația dintre artă și etică. Cu Codruța Bonta, Oana Hodade și Paul Sebastian Popa în distribuție. Intrarea este liberă.

Pentru cei care caută aerul condiționat de mall, dar și un film bun, în cinematografe avem mai multe premiere interesante. „The Invite” este o comedie cu accente de thriller despre o cină care scapă rapid de sub control. Seth Rogen și Olivia Wilde joacă un cuplu aflat într-un moment dificil al relației, iar vizita vecinilor interpretați de Penélope Cruz și Edward Norton transformă o seară obișnuită într-un șir de situații din ce în ce mai incomode.

În schimb, „Orphan” este o dramă plasată în perioada de după Revoluția Maghiară din 1956 și urmărește povestea unui băiat crescut cu imaginea idealizată a unui tată despre care credea că a murit. Apariția unui bărbat care susține că este tatăl său schimbă complet echilibrul familiei și deschide un conflict despre memorie, identitate și relațiile construite în jurul unor adevăruri ascunse.

„Malul vânăt” este unul dintre cele două titluri românești care intră în cinematografe în acest weekend. Filmul urmărește relația dintre Lavinia, o mamă singură care încearcă să-și crească fiul într-un sat din sudul României, și Dani, băiatul ei de 13 ani. Povestea se desfășoară pe parcursul unui an și prezintă, fără melodramă, dificultățile unei relații de familie puse la încercare de precaritate și de trecerea spre adolescență. Filmul este produs de Sebastian Stan, iar HotNews a stat de vorbă cu regizoarea Andreea Cristina Borțun.

„De capul nostru” spune povestea unor adolescenți rămași să se descurce singuri într-un oraș mic, în timp ce părinții lor lucrează în străinătate. În centrul filmului se află Flavia, o tânără care încearcă să-i țină aproape pe cei din jur și care descoperă că responsabilitatea pentru ceilalți îi schimbă propria perspectivă asupra maturizării. Filmul abordează una dintre temele recurente ale ultimilor ani în societatea românească: efectele migrației asupra copiilor rămași acasă. Regizorul Tudor Cristian Jurgiu a povestit mai multe despre acest proiect pentru Hotnews.ro.