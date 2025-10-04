Weekend trending în București, 4-5 octombrie: Balkan Pintxos, festivalul cafelei de specialitate la Romexpo, terapie de cuplu la Circ și un film cu Mircea Bravo

Bucureștiul are câteva refugii perfecte pentru zilele mohorâte, dacă tot se anunță un weekend rece și cu ploi: un festival al cafelei de specialitate, un bistro unde pinxtos-urile balcanice se asortează cu vin rece, o petrecere aniversară pentru iubitorii de bere craft, concerte unde se face moshpit, dar și o sărbătoare a toamnei unde mustul se întâlnește cu banana nordului.

Dar să începem cu cafeaua.

De exemplu, The Coffee Factory (Regina Elisabeta 54) tocmai a trecut printr-un proces de renovare radicală și arată într-un mare fel. E genul de cafenea unde mirosul de boabe proaspăt râșnite te scoate instantaneu din amorțeală și unde barista îți povestește cu aceeași pasiune despre Kenya și Columbia și alte tips & tricks pentru iubitorii de flat white. Simplu, luminos și plin de energie, locul e ideal pentru o pauză de respiro înainte să te arunci în agitația weekendului. De asemenea, e foarte prietenos și cu cei care vor să lucreze remote de aici.

La Lovin’ Winebar & Bistro (intrarea Tudor Ștefan 26), sâmbăta aceasta miroase a Spania trecută prin Balcani. Sub titlul Balkan Pintxos, bucătăria aduce pe platouaș reinterpretări delicioase: dovlecel cu brânză veche, tortilla cu cremă de burduf, ou umplut cu pastă de pește și anșoa, mini kebab cu vită și rodie.

Meniul complet costă 150 de lei de persoană și se servește doar cu rezervare, iar vinurile (seci, reci și, de preferat, cu bule) sunt printre cele mai prietenoase ca preț din oraș. Atmosfera e relaxată, balcanică și socială, cu start pe la 14:00 și cu locuri limitate – deci e genul de experiență pe care trebuie s-o prinzi din timp.

Sâmbătă, 4 octombrie, scena berii craft se mută la Random House (str. Vasile Lascăr 69), unde berarii de la Hop Hooligans își sărbătoresc cei nouă ani de existență. Atmosfera începe de la prânz, cu beri aniversare, invitați speciali (Maktoob și Ironic Beer la taplist), mâncare de la Story of Flavours și muzică funky de la DJ Iancu. Petrecerea ține până pe la 22:00, dar barul rămâne deschis pentru cei care nu se lasă duși așa ușor. E genul de eveniment unde se amestecă prietenii vechi, gusturi noi și vibe-ul unei comunități care a crescut odată cu scena craft din București.

Evenimente

De pe 1 până pe 5 octombrie, Romanian Jewelry Week revine cu a șasea ediție, transformând Bucureștiul într-un hub internațional al bijuteriei contemporane. Peste 270 de designeri din 40 de țări își aduc poveștile transformate în metal și pietre, iar atmosfera promite să fie mai mult decât un târg – o scenă în care orașul însuși devine accesoriu.

Deschiderea oficială a avut loc pe 1 octombrie, dar weekendul aduce punctul culminant: Târgul de Bijuterie Contemporană, pe 4 și 5 octombrie, cu acces pe bază de bilet (45 de lei). Printre momentele speciale: expoziția aniversară Agora a lui David Sandu, brunchul aniversar AlbAlb și secțiunea Next Generation susținută de BT, dedicată tinerilor designeri. Evenimentul are loc la Biblioteca Națională.

Și dacă bijuteria atinge exteriorul, conferința ROOTS – Search for Self vrea să pună lupa pe interior. Duminică, 5 octombrie, la Circul Metropolitan, vine în premieră la București Esther Perel – probabil cel mai cunoscut terapeut de cuplu din lume. Cu 30 de ani de experiență și milioane de vizualizări la TEDTalks, Perel discută despre dinamica relațiilor moderne, despre cum echilibrăm dorințele personale cu viața în doi.

Evenimentul aduce și voci locale puternice – Gáspár György, Petronela Rotar și Simona Herb – într-o conversație moderată de Andreea Raicu. Biletele pornesc de la 530 de lei, dar promisiunea e una rară: o experiență care îmbină introspecția cu spectacolul.

Tot în weekend, Bucureștiul miroase a cafea. La Romexpo, între 3 și 5 octombrie, Slow Coffee Festival reunește comunitatea pasionaților de specialitate. Degustări, conferințe cu barista și antreprenori internaționali, concerte live, zonă de wellness și ateliere pentru copii transformă evenimentul într-o experiență completă, de familie. O zi de festival costă 37 de lei, dar probabil îți vei dori să revii.

Pentru cei care poartă în ei nostalgia anilor ’90 și începuturilor din Fire Club, sâmbătă, 4 octombrie, Arenele Romane aduc în aer liber concertele unor trupe-cult: Coma, Vița de Vie, Altar, Zob și Crize. Hefe e la butoane, Dodo la pază, iar publicul are loc de moshpit. Prețurile biletelor urcă treptat: de la 99 de lei (earlybird) până la 130 de lei la intrare.

Altfel, dacă muzica ta vine cu ecouri balcanice și bizantine, duminică, 5 octombrie, la ESHTE Social Gallery, Șaraimanic aduce împreună România și Grecia într-o seară de interferențe culturale greu de reprodus. Evenimentul începe la 16:00, iar biletul costă 170 de lei.

Underground-ul electronic nu rămâne dator: Control Club marchează 17 ani de existență cu o noapte de forță. Pe 4 octombrie, Algiers Soundsystem, Years of Denial, Phase Fatale și nd_baumecker promit să topească granițele dintre post-punk, techno și house. Intrarea: 50 de lei, energia – garantată până dimineața.

În alt registru, în campusul USAMV, Toamna Horticolă Bucureșteană (2–5 octombrie) îți oferă o plimbare printre flori, struguri și delicii de sezon. E locul unde mustul proaspăt și banana nordului cultivată în România (există o expoziție unde poate fi degustat acest fruct exotic alături de altele, precum jujube) se întâlnesc cu ateliere despre agricultură sustenabilă și protecția agroecologică. Intrarea este liberă.

În Parcul Grădina Icoanei, între 3 și 5 octombrie, ICONIC Festival aduce artă, muzică și idei într-un cadru deschis. Instalații, performance-uri, jazz experimental și conversații despre spațiul public creează un eveniment cu intrare liberă, unde orașul trăiește altfel: prezent, conștient și împreună.

Tot în acest weekend, la Primitiv Plants (Calea Griviței 73), Piața de Artă și Design reunește 30 de artiști și designeri, cu expoziții, proiecții video rare și muzici reinterpretate din anii ’90 și 2000. Și aici intrarea este liberă.

Sâmbăta seara, pe scena Quantic, QFest aduce o doză de „întuneric strălucitor” cu portughezii din GAEREA, alături de Crimena, Hangover in Minsk și Redux. Biletele variază între 100 și 150 de lei. Duminica, în aceeași locație, festivalul se încheie cu energia lui Satoshi, groove-ul exploziv al The Groovy Bastards și prospețimea indie-rock a The Citybreakers (bilet: 130 de lei).

Iar pentru cei care vor o notă pop cu refren cunoscut, duminică seară, la Hard Rock Cafe, Nicole Cherry urcă pe scenă cu un concert programat de la 21:00. Copiii sub 7 ani au intrarea liberă, adulții plătesc 110 lei pentru un final de weekend în note calde și optimiste.

Teatru & film

Sâmbătă seara, Florin Piersic Jr. te așteaptă la POINT (Eremia Grigorescu 10) cu un one man show memorabil: „O mie de motive” – un spectacol despre cât suntem dispuși să facem pentru cei pe care îi iubim. Piesa e adaptată după „Every Brilliant Thing” de Duncan Macmillan, iar regia îi aparține lui Horia Suru. Biletele costă 95 de lei.

În ceea ce privește premierele cinematografice, avem trei care merită o atenție sporită și un drum spre cel mai apropiat cinematograf.

„Afterburn” este un blockbuster post-apocaliptic cu Dave Bautista în rolul principal, care ne aruncă într-o lume devastată de o erupție solară masivă. Europa devine un teren al haosului și al supraviețuirii, iar un vânător de comori pornește în căutarea celebrei Mona Lisa. Doar că, pe parcurs, descoperă că omenirea are mai multă nevoie de un erou decât de o pictură. Spectacol vizual, adrenalină și suspans cât pentru o întreagă franciză.

„The Smashing Machine” este o producție A24 cu Dwayne „The Rock” Johnson într-un rol total diferit de imaginea lui obișnuită: fostul campion MMA Mark Kerr. Filmul spune povestea reală a ascensiunii sale spectaculoase și a prăbușirii cauzate de dependența de opioide. O dramă intensă despre succes, fragilitate și demonii personali, cu un Johnson surprinzător de vulnerabil și cu multă emoție brută.

Avem și o comedie românească spumoasă, cu personaje și situații în care spectatorii care locuiesc la bloc se vor regăsi imediat, „Vecina”. Doina, o doamnă de 55 de ani, se mută într-un imobil și cere liniște absolută – ceea ce declanșează un mic război de cartier. Procesomană, obsedată de reguli, dar și imposibil de ignorat, Doina îi împinge pe noii săi vecini la limită. O satiră despre conviețuire, nervi și absurdul vieții cotidiene.