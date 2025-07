Weekend trending în București, 5-6 iulie: COMA face bere, Neversea pe Arena Națională, jazz japonez și Twin Peaks live la Ateneu

S-a anunțat un weekend plin în București. Străzile încă miros a tei, dar orașul fierbe de evenimente: de la bere artizanală semnată de o trupă rock legendară, până la techno de stadion, jazz cu influențe japoneze și o incursiune live în universul Twin Peaks.

E acel tip de weekend în care te întrebi cum să le faci pe toate. Spoiler: nu le poți face pe toate, dar măcar știi ce pierzi. În plus, ai grijă la temperaturile de afară, pentru că vor fi două zile caniculare cu peste 37 de grade… la umbră.

Pentru cafeaua de specialitate, Oana Titică a trecut pe la AM PM Coffee Shop (Paris 7A), ceea îți recomandăm și ție.

„Aleg în cele din urmă terasa – merge mai bine cu motivul principal pentru care am venit aici, respectiv noutatea din meniu pe nume Affogato, un deliciu italienesc extraordinar, care în traducere înseamnă ‘înecat’.

Affogato e o cafea fierbinte servită cu înghețată deasupra, aflată la jumătatea distanței între cafea și desert, o combinație care trebuie încercată, măcar și doar ca să aflați dacă vi se potrivește. Practic, e o înghețată ‘înecată’ într-un shot de espresso”, scrie Oana în recenzia de pe b365.ro.

.

Duminică după-amiază, dacă te afli pe lângă Cișmigiu, dă o tură pe la Ironic Taproom/ Pâine Goală (Domnița Anastasia 4). COMA, da, trupa COMA, lansează o bere aniversară, în colaborare cu Ultima Brewery – „COMA25”. Și nu e doar o bere, ci un toast colectiv pentru 25 de ani de muzică alternativă, emoții live și versuri care ți-au salvat adolescența. DJ Hefe e responsabil de coloana sonoră, iar trupa stă la povești, semnează beri și strânge mâini. Un mix sincer de craft & fandom.

Pentru brunch poți trece pe la noul bistro apărut în Piața Amzei și testat deja de Dragoș Mihăilă. Se cheamă Must (Biserica Amzei 29) și are un „meniu de preparate comfort food create sub bagheta lui chef Cătălin Bejenariu, transferat în perioada de mercato de la Kane. Iar asta nu poate să însemne decât artă în farfurie”.

Iată ce spune Dragoș Mihăilă despre ce poți găsi aici: „Meniul Must e peste tot și nicăieri în același timp. Prețurile sunt medii, accesibile, chiar decente dată fiind calitate și servirea. Găsești zamă de picioci, ce trădează o nostalgie Maramureșeană, dar și ramen. Găsești paste și vinete la jar, frigărui de caracatiță, dar și mini pizza sau burgeri.

Când vine vorba de feluri principale, ai pește, pui, burgeri, friptură de conopidă sau vită. La capitolul desert: tart tatin, căpșune cu șampanie, snickers de casă sau o probă de dicție: rabarbura. Cu rubarbă. Un mix echilibrat de mâncăruri vegetariene și carnivore, așa cum îi șade bine oricărui restaurant care se respectă. Da, este comfort food, dar nu pot să nu remarc că e și un pic de șaorma.”

Pe 5 iulie, ceva mai aproape de Universitate, la cafeneaua Art-An-Te (Ion Câmpineanu 3), de la 18:00, Pablo și Hashu – doi prieteni vechi – se întâlnesc să cânte, să celebreze o vârstă (Pablo face 44) și să-și amintească de piese pe care Sloth Motion (trupa de rock alternativ a lui Pablo) le-a considerat prea „cheesy” pentru scenă.

Acum, cu muzicuța lui Hashu și chitara acustică a lui Pablo, totul capătă sens și căldură. Intrarea e liberă, locurile sunt puține, dar vibe-ul e autentic. Deci, poți să treci pe aici ca să te simți ca la o zi de naștere la care nu cunoști pe nimeni, dar la care-ți poți face lejer prieteni.

Evenimente

Dacă vrei să te pierzi complet în muzică, Arena Națională găzduiește prima ediție Neversea Kapital – un festival care aduce, în premieră în București, artiști ca Charlotte de Witte, Axwell, Salvatore Ganacci, Alok, Nina Kraviz și Lost Frequencies. Trei zile de techno, EDM, house și experimente vizuale pe o scenă gândită pentru 2025. Alok, cel mai mare DJ brazilian, îți mixează sub cerul capitalei, iar Axwell vine solo, cu vibe de Swedish House Mafia. Pregătește-ți tenișii și încărcătorul extern – nu vei vrea să ratezi nimic. Biletele au prețuri de la 350 lei în sus.

Într-o notă mai sofisticată, dar la fel de intensă, sâmbătă seară, la Palatul Regal – Sala Auditorium, începe Japanese Jazz Night, în cadrul EUROPAfest. Trupa japoneză The Uncalled Capital aduce pe scenă un jazz viu, experimental, cu suflu proaspăt din Tokyo și New York. Intrarea costă 95 de lei. După concert, se anunță jam sessions cu artiști din SUA, Ungaria și Italia.

Pentru fanii visărilor cinematice și ai poveștilor bizare, Ateneul Român găzduiește un eveniment rar pe data de 5 iulie, începând cu ora 20.00: Beyond the Red Curtain – Twin Peaks Live by La Chapelle Sauvage. Muzica lui Angelo Badalamenti, interpretată live, cu secvențe video și orchestră condusă de Karel de Wilde, recreează universul Lynchian într-un concert hipnotic. Gândește-te la “Laura Palmer’s Theme” într-o sală cu acustică perfectă. Da, exact așa sună. Prețurile biletelor încep de la 329 lei.

Dacă preferi energia norvegiană și emoțiile synth pop, Aurora cântă la Arenele Romane, sâmbătă, alături de Amalie Holt Kleive. E un concert de artpop cu nuanțe mistice, influențe nordice și un public devotat care probabil știe fiecare vers pe de rost. Biletele încă sunt disponibile, dar nu pentru mult timp. Biletele au prețuri între 189 – 370 lei.

Și dacă vrei ceva mai intim, dar intens, Jack Savoretti revine la Sala Palatului, duminică, cu noul său material „Miss Italia”. Cu influențe de folk și indie romantic, concertul promite o seară caldă, acustică, plină de storytelling britanic și gesturi elegante. Ideal pentru o seară de duminică în doi. Prețul biletelor este de 170-350 lei.

Teatru & film

În zona teatrului, la Bulandra, Sala Toma Caragiu, se joacă sâmbătă „Crimă și pedeapsă” în regia lui Yuri Kordonsky. O dramatizare profundă, intensă, modernă – cu Marius Manole, Richard Bovnoczki și Vlad Logigan în roluri multiple de Raskolnikov. Un spectacol cult, pentru care merită să-ți faci rezervare din timp, iar biletele costă 40 – 80 lei.

Dacă ai chef de cinema de Hollywood, cu dinozauri și mistere genetice, „Jurassic World: Rebirth” a sosit în cinematografe. ADN, echipe medicale, creaturi uriașe și, desigur, pericole neprevăzute. Nu e capodoperă, dar e popcorn bun pentru final de seară.

La 5 ani după Jurassic World Dominion, o echipă care lucrează la o un proiect remarcabil din lumea medicală pornește într-o expediție în regiuni ecuatoriale izolate pentru a extrage ADN-ul de la trei creaturi preistorice masive. Nu va fi deloc simplu…