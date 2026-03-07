Weekend trending în București, 7-8 martie: Ziua Femeii și Deathfest, Lăutăresele și Emo Reunion, Târg de Mucenici, Carne de tigru și Anii de liceu

Al doilea weekend cu martie în titlu vine cu o suprapunere previzibilă de evenimente, multe dedicate Zilei Femeii. Așadar avem concerte, târguri cu mucenici, dar și seri care nu au nicio legătură cu florile, dar au legătură cu boxele date mai tare.

Cafeaua o poți bea la Gluten Glory (Copilului 20A), care are în meniu și mâncare gătită, nu doar cafea excelentă și produse de panificație. Deci, este locul ideal dacă erai în căutarea unei brutării artizanale care pune accentul pe ingrediente de calitate, a unei cafenele de specialitate și a unui local în care poți să iei un brunch bun. Responsabili cu pregătirea pâinii cu maia și a celorlalte produse de panificație sunt doi francezi, iar cafeaua este pregătită de cei de la Zissou Coffee Shop.

Recent deschis în oraș, la kuchisabishii dumplings bar (Str. Postelnicului nr. 12) găsești fix genul ăla de asian comfort food care te face să mai comanzi „încă ceva” chiar dacă nu ți-era neapărat foame. Deschis zilnic între 12:00 și 23:00, locul mixează vibe-ul de bar relaxat cu dumplings aburinde, arome asiatice intense și farfurii perfecte de împărțit cu gașca. Au și masă de biliard, iar numele vine din ideea de a mânca de poftă, nu de nevoie. Și cam asta e și atmosfera: lejer, gustos, cu băuturi bune și chef de stat la povești până târziu.

Hygge Social Kitchen (Calea Victoriei 21) este un spațiu dedicat brunch-ului inspirat de conceptul danez „hygge”, cum spune și numele. Aici se pune accentul pe confortul, convivialitatea și bucuria lucrurilor simple. Fie că vii pentru un prânz relaxat sau doar o cafea și o gustare între prieteni, la Hygge găsești mereu un meniu plin de lucruri bune, gătite din ingrediente locale și sezoniere.

Evenimente

Sâmbătă, 7 martie, la Quantic, are loc Bucharest Deathfest 2026, o ediție concentrată într-o singură zi, precedată de un warm-up gratuit vineri, 6 martie, la Encore. Line-up-ul aduce 11 trupe, multe pentru prima dată în România, din zona death metal și subgenurile lui. Capetele de afiș sunt austriecii de la Disharmonic Orchestra și suedezii de la General Surgery, alături de nume ca Vulvectomy, Toxaemia sau Incineration. Primele 200 de bilete sunt la 180 de lei plus taxă, iar evenimentul este limitat la 500 de persoane. Pentru publicul fidel genului, e una dintre puținele ocazii din an în care vede, într-un singur loc, atâtea formule diferite ale metalului extrem.

Tot sâmbătă, dar într-un registru complet diferit, la Expirat – Halele Carol, ediția specială Lăutăresele aduce pe scenă trei generații de artiste: Mioara Lincan, Aura Mirela și Melisa Key, alături de o formulă instrumentală clasică. Concertul începe la 21:00 (acces de la 20:00), iar biletele sunt 100 de lei în presale și 120 de lei la acces general. E una dintre puținele seri dedicate explicit repertoriului lăutăresc cântat de femei, fără reinterpretări pop și fără artificii de producție.

Dacă 8 Martie înseamnă pentru unii club, atunci opțiunile sunt multe. La Palatul Bragadiru, petrecerea Girls Night Out (7 martie, 22:30–05:30) merge pe formula clasică de DJ set și mese rezervate; biletele pornesc de la 80 de lei (first release), ajung la 100 de lei (last release) și 150 de lei la intrare, în limita locurilor.

În paralel, la B52 The Club, Emo Reunion propune o noapte dedicată nostalgiei anilor 2000, cu emo și pop-punk.

În zona de clubbing electronic, oferta e densă. La Control Club, pe 7 martie, rulează două formate: în Room 1, concert live cu Stavroz (75 de lei presale, 95 de lei general sale), iar în Berlin Room și Front Room – o noapte cu nd_baumecker, Jorkes, Vio PRG și New Disorder (50 de lei presale, 60 de lei la intrare).

Tot sâmbătă, la Club Guesthouse, îi găsiți pe ARAPU, PRIKU și ZYA (55 de lei presale, 70 de lei la ușă). Pentru publicul de muzică electronică, e unul dintre weekendurile în care nu trebuie să improvizeze.

Duminică, 8 martie, agenda se mută vizibil spre concerte cu temă. La Ateneul Român, Analia Selis încheie turneul „Volver” cu o seară construită în jurul tangoului și muzicii latino, alături de invitați internaționali și orchestră, urmată de o recepție în foaier.

La Sala Palatului, Irina Baianț propune „Scrisorile Julietei”, un concert-spectacol structurat în trei capitole tematice. Biletele pornesc de la 200 de lei.

În aceeași seară, la Hard Rock Cafe București, Delia urcă pe scenă pentru un concert dedicat mamei, de la 21:30; biletele sunt 289 de lei cu loc la masă și 129 de lei fără loc (în fața scenei), mai mari la intrare.

Tot pe 8 martie, la Quantic, Ana Coman lansează albumul „Reacții adverse” (75 de lei earlybird, 85 de lei presale, 100 de lei în ziua evenimentului), iar la Control Club, Andra Andriucă și Valeria Stoica cântă în cadrul seriei She’s in Control (70 de lei).

Pentru o variantă mai puțin zgomotoasă, în curtea Muzeul Național al Țăranului Român are loc, între 6 și 8 martie, Târgul de Sfinții Mucenici. Intrarea este liberă, iar oferta e clasică pentru începutul lui martie: mucenici moldovenești și muntenești, produse tradiționale, obiecte meșteșugărești și un atelier de încondeiat ouă susținut de meștera Ileana Hotopilă.

În același registru de plimbare cu opriri la tarabe, pe Șoseaua Kiseleff (alveola dreaptă) se desfășoară Festivalul Tradițiilor și al Femeii, tot cu acces liber.

Iar dacă 8 Martie se sărbătorește exclusiv în formulă feminină, la Berăria H are loc un show cu Taboo Boys, cu acces permis doar femeilor (vouchere între 79 și 179 de lei, cu open bar inclus).

La capitolul petreceri mari, de hală, weekendul începe încă de vineri, 6 martie, dar petrecerea continuă și sâmbătă, la ROMEXPO, cu Nostalgia | Flori, fete sau băieți, ediția de primăvară a uneia dintre cele mai populare seri retro din oraș. Conceptul rămâne același: discotecă pe muzică din anii ’90 și 2000, cu decoruri tematice, zone de tip selfie museum și instalații care mizează pe amintirile colective ale generației care a crescut cu Atomic TV și primele MP3-uri. Evenimentul are loc pe 6 și 7 martie, iar prețul unui bilet este de 200 de lei. E genul de seară în care nu vii pentru un artist anume, ci pentru playlist și pentru revederi.

Tot sâmbătă, 7 martie, la Berăria H, cântă Alina Eremia, într-un concert programat de la ora 19:00 (accesul se face de la 17:00). Repertoriul e deja cunoscut publicului ei – „Cum se face”, „Noi”, „Poartă-mă”, „Tatuaj” –, iar formatul este cel obișnuit pentru locație, cu mese și categorii diferite de acces: 119 lei (Cat. A, în fața scenei, cu loc la masă), 79 lei (Cat. B, acces general cu loc la masă) și 49 lei (Cat. C, părțile laterale). Organizatorii anunță că mesele trebuie eliberate până la 21:30, pentru că urmează un al doilea eveniment în aceeași seară.

În zona de club, la FRATELLI Studio 1, ediția specială Ani de Liceu – De Ziua Ta! readuce formula consacrată de petrecere construită pe hiturile anilor ’80, ’90 și 2000. E o discotecă tematică, cu accent pe nostalgia anilor de liceu, baluri și petreceri „de sufragerie”, adaptate pentru ringul de dans din prezent. Invitatul serii este Christian Thomson, iar biletele sunt 60 de lei (early bird), 80 de lei (presale) și 100 de lei (acces general). În contextul weekendului de 8 Martie, organizatorii au anunțat o ediție dedicată „colegelor de bancă”, dar, dincolo de formulă, rămâne un eveniment pentru cei care vor să danseze pe piese pe care le știu deja pe de rost.

Teatru & film

Pe 8 martie, de la ora 20:00, la POINT, se joacă „Carne de Tigru”, un spectacol scris și regizat de Lucas Neagu, inspirat din cazuri reale de femicid. Construit ca o reconstituire care pornește dinspre deznodământ și se întoarce către începutul relației, spectacolul urmărește mecanismele prin care o aparență de normalitate și stabilitate poate ascunde abuzul. Distribuția – Ioana Cojocărescu și Réka Kovács – aduce ambele personaje în cheie feminină, o alegere care deplasează accentul de pe povestea individuală pe reverberațiile sociale ale violenței. Textul este direct, fără soluții sau concluzii moralizatoare, iar montarea include imagini și situații cu potențial impact emoțional puternic, precum și efecte stroboscopice; spectacolul nu este recomandat persoanelor sub 16 ani. Biletele sunt disponibile online pe platforma teatrului.

Sâmbătă, 7 martie, la Teatrul Excelsior București, se joacă „Mândrie și prejudecată (un fel de)”, adaptarea semnată de Isobel McArthur după romanul „Mândrie și prejudecată” de Jane Austen. Regia este semnată de Alexandru Mâzgăreanu, iar distribuția este integral feminină, cele cinci actrițe interpretând, prin schimbări rapide de rol, toate personajele cunoscute ale poveștii.

Montarea păstrează linia narativă a romanului, dar o aduce într-o formulă dinamică, cu inserții muzicale și un ton contemporan care simplifică intriga fără să-i piardă miezul. Spectacolul durează 2 ore și 30 de minute (cu pauză) și este recomandat publicului peste 14 ani, fiind una dintre producțiile recente care consolidează profilul teatrului ca spațiu orientat către adolescenți și tineri, fără a exclude însă publicul adult.

În ceea ce privește premierele cinematografice, avem pe marile ecrane „The Disappearance of Josef Mengele”, care urmărește fuga celebrului medic nazist supranumit „Îngerul Morții” după prăbușirea regimului hitlerist. Refugiat în America de Sud, din Buenos Aires până în Paraguay și Brazilia, Josef Mengele încearcă să-și șteargă urmele și să-și construiască o identitate nouă, în timp ce trecutul îl urmărește constant. Filmul propune o perspectivă tensionată și introspectivă, inclusiv prin relația cu fiul său, care îl regăsește după ani de absență, forțându-l să se confrunte cu memoria crimelor sale și cu spectrul justiției.

„Hoppers” aduce o premisă inedită și jucăușă: o tânără pasionată de animale își transferă conștiința într-un castor robotizat pentru a explora lumea necuvântătoarelor din interior. Prin această tehnologie revoluționară, ea descoperă dinamici, pericole și mistere ale ecosistemului care depășesc orice imaginație. Filmul combină aventura, umorul și o temă actuală despre relația dintre tehnologie și natură, oferind o poveste accesibilă atât copiilor, cât și adulților.

„Good Luck, Have Fun, Don’t Die” este o comedie SF cu ritm alert, construită în jurul unei nopți haotice într-un bar aglomerat. Un bărbat care susține că vine din viitor – pentru a 117-a oară – încearcă să recruteze un grup complet nepregătit pentru a preveni apocalipsa provocată de inteligența artificială și rețelele sociale. Cu un ton ironic și autoreferențial, filmul îmbină satira tehnologică, absurdul situațiilor-limită și energia unei distribuții efervescente, rezultând o cursă contra cronometru în care miza este salvarea lumii… dacă echipa improvizată reușește să se sincronizeze înainte ca algoritmii să scape definitiv de sub control.