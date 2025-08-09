Weekend trending în București, 9-10 august: Summer Well, cafenea cu nisip și mașinuțe cu telecomandă, food festival pe Kiseleff și teatru pe TNB

Weekendul 9-10 august este unul dintre acele sfârșituri de săptămână în care nu trebuie să ieși prea departe din București ca să ai parte de festivaluri, concerte sau revelații culinare. Iată, deci, cum se prezintă situația pentru cei care nu au plecat deja spre Cluj unde are loc festivalul UNTOLD cu numărul 10.

Dacă ajungi prin Cotroceni, Dune Cotroceni e locul perfect în care cafeaua de specialitate întâlnește copilăria cu picioarele-n nisip. Într-un colț creativ din One Cotroceni Park, pe Strada Sergent Nuțu Ion 44, Dune propune o combinație neobișnuit de relaxantă: espresso calibrat cu atenție și joacă cu mașinuțe cu telecomandă.

Există și zonă cu nisip în care cei mici pot construi castele sau pot da startul curselor cu mașinuțe cu telecomandă, în timp ce adulții stau liniștiți la masă cu un flat white perfect sau o cafea cu filtru la rece. Atmosfera e relaxată, lipsită de grabă, iar selecția de cafele vine cu note fructate, ciocolatii sau florale – în funcție de ce preferi în ceașcă și în ziua ta.

La Ironic Taproom (Domnița Anastasia 4) , sâmbătă, începând cu ora 18:00, se simte miros de malț, curaj și povești nespuse. Noria Brewery vine cu berarii ei direct din inima procesului de creație, pentru un eveniment în care spuma nu e doar detaliu vizual, ci simbol al imperfecțiunii asumate. “Meet the Brewer” este întâlnirea dintre două lumi – Ironic și Noria – și mai ales dintre oameni care cred că o bere bună e mai mult decât rețetă: e emoție. Se anunță un lineup de beri artizanale care te vor face să redescoperi gusturi, burgeri care uită de dietă, cafea ca-n diminețile bune și muzică pe măsură.

Nu departe, în curtea Hop Hooligans Taproom (Jean Louis Calderon 49), invazia olandeză continuă. După un weekend trecut în care au făcut valuri cu Baxbier și Folkingebrew, berarii nu doar că n-au plecat cu totul – au lăsat cele mai proaspete creații pe mâinile echipei HH pentru un tap takeover serios. Din 8 august și până duminică, se umplu frigiderele, se testează limitele și se montează liniile pentru un weekend în care berea e vedeta incontestabilă. Dacă simți nevoia de un mic haos organizat în stil craft, știi unde te duci.

Dragoș Mihăilă a găsit un chinezesc între Drumul Taberei și Militari (Intrarea Silistraru 14), unde se gătește excelent și ieftin. „Eu aș întreba altceva: “unde găsești un orez gătit atât de bine încât l-ai mânca gol?”. Ei bine, Fu Lin Men este unul dintre acele restaurante în care până și garniturile sunt superbe. Destul despre garnituri, să trecem la vedete: Chef Yang. Chef Yang și echipa lui dau clasă la capitolul gust, calitate, preț și ospitalitate. Fac asta undeva în spatele Mall Plaza, ascunși la vedere, dacă-mi permiți oximoronul. Urmează o excursie culinară scrisă, cu arome de vită pe plită, soia și lapte prăjit.”, scrie Dragoș în recenzia de pe b365.ro.

Evenimente

Pe Bulevardul Kiseleff, capitala își deschide porțile pentru Anatolian Food Fest care revine pentru două zile intense, sâmbătă și duminică, între 10:00 și 23:00, cu un mix greu de refuzat: lahmacun, gözleme, kebaburi bine rumenite, baclavale din cele care-ți rămân în minte (și în stories), cafea turcească la nisip și șerbeturi de poveste.

Festivalul e mai mult decât mâncare – este o celebrare a ospitalității turcești, cu spectacole de derviși rotitori, muzicieni și dansatori, într-o atmosferă care amintește de unele vacanțe. Fondurile strânse merg către cauze umanitare, iar intrarea e liberă. Nu-i doar despre gust, ci și despre gest.

La Buftea, pe domeniul Știrbey, Summer Well are loc între 8 și 10 august. Festivalul a ajuns la a 14-a ediție și continuă să reinventeze felul în care trăim muzica. Trei scene, o aplicație care te ține la curent cu tot ce mișcă, mâncare bună și o atmosferă curată, intensă, artistică. Pe scena principală, Orange Main Stage, urcă Snow Patrol, Empire of the Sun, Saint Levant și Palaye Royale, în timp ce Sunset Stage by ING x VISA aduce sunete alternative de la The Dare, Lana Lubany sau Carpetman.

Într-un colț special, Electro Punk Club strălucește ca un statement pentru cei care îndrăznesc – spațiu imersiv, vibe punk californian și artă vizuală cât să-ți țină TikTok-ul ocupat. Este, poate, cea mai completă ediție Summer Well de până acum – un spațiu de explorare urbană care transcende muzica. Biletele au prețuri între 350 – 530 lei, iar mai multe informații găsești aici.

Duminică, dacă simți nevoia să revii la povești mai intime, Terasa Florilor găzduiește un concert special cu Romanița și Taraful de Duminică. Romanița nu e doar interpretă – e compozitoare, textieră și povestitoare.

Albumul său „Lăutăresque” e o confesiune muzicală, un colaj de lăutărie, jazz și folclor, cu teme care ard: identitate, discriminare, social media, dor și onoare. Este un show cu sens și senzație, o seară în care emoția e partener de dans. Biletele sunt 50 de lei online, 60 la intrare – dar senzația de intimitate artistică face toți banii.

Dacă simți că ai nevoie de un detox cultural cu râsete, duminică seara la Ceainăria Green Tea se râde cu sens. Tamer, Octavian Preda, Cătălin Răileanu, Larisa Bănuță și Popică urcă pe scena grădinii pentru o seară de stand-up în aer liber. E acel tip de show care-ți dă senzația că-i prinzi pe comedienți „de la început” – și poate chiar așa va fi. Biletele costă 43 de lei.

Pentru o doză serioasă de rock alternativ, Expirat Halele Carol aduce duminică, de la 21:30, un double bill care promite intensitate: Getchoo și Mock Surprise. Primii vin din București, cu un sunet cald, vulnerabil și distorsionat, marca DIY. Cei din Mock Surprise vin din Cluj, cu o combinație de post-punk, jazz și noise rock, perfect pentru o seară de scuturat emoțiile. Biletul costă 35 de lei – o investiție rezonabilă într-o experiență autentică.

Teatru & film

La capitolul teatru, Teatrul de Artă București propune piesa „Fă tu primul pas”, o comedie romantică cu Raluca Aprodu și Marius Călugărița, regizată de Andrei Munteanu, după textul lui Jean-Claude Carrière. Spectacolul se joacă pe scena Amfiteatrului TNB și spune povestea unei întâlniri imprevizibile, cu mult umor și subtilitate franțuzească. Un bilet costă 80 de lei – dar s-ar putea să pleci de acolo cu ceva mai mult decât o poveste frumoasă.

La cinema, trei premiere agită apele. „Weapons” e thriller-ul intens regizat de Zach Cregger, cu Josh Brolin și Julia Garner într-o poveste tensionată despre dispariția misterioasă a unei clase întregi de elevi.

„Freakier Friday” revine cu body-swap-ul generațional și dilemele mamă-fiică. La ani după ce Tess (Jamie Lee Curtis) și Anna (Lindsay Lohan) au trecut printr-o criză de identitate, Anna are acum o fiică și, în curând, o fiică vitregă. Pe măsură ce navighează printre provocările care apar atunci când două familii fuzionează, Tess și Anna descoperă că fulgerul ar putea lovi de două ori în același loc.

Apoi, mai e și „Stan(s)” – documentarul hibrid despre fanii devotați ai lui Eminem – e, poate, cel mai interesant experiment cinematografic al verii. Lansată în anul 2000, piesa lui Eminem „Stan” — despre un fan obsedat și instabil — a devenit un simbol. Un simbol atât de puternic, încât termenul stan a fost adăugat oficial în Oxford English Dictionary în 2017.

În piesă, personajul principal scrie de mână o serie de scrisori emoționante către Eminem, repetând versul: „I’m just like you”. Acest refren servește drept fir călăuzitor pentru acest film de lungmetraj neconvențional, care urmărește o distribuție atent selectată de stans din viața reală, ale căror legături personale profunde cu Eminem reflectă unele dintre temele prezente în versurile sale.

Iar dacă ai chef de o evadare fantastică, animația „Dolphin Boy 2” te poartă într-o aventură acvatică unde miza e identitatea și curajul de a fi altfel.