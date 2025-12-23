WhatsApp se plânge de restricții impuse în Rusia și „se angajează să lupte” pentru utilizatorii săi / Moscova invocă „acte teroriste și fraude”

Aplicația de mesagerie WhatsApp s-a plâns marți, într-un comunicat, de restricțiile impuse serviciului său din Rusia, acuzând autoritățile că încearcă să priveze peste 100 de milioane de ruși de dreptul la comunicații private înainte de perioada sărbătorilor, informează Reuters.

Comunicatul WhatsApp urmează unui avertisment repetat din partea autorității de reglementare a comunicațiilor din Rusia, care a anunțat că va bloca complet WhatsApp dacă aplicația nu se va conforma cerințelor sale de a-și alinia serviciile la legislația rusă.

„WhatsApp continuă să încalce legislația rusă. Aplicația de mesagerie este utilizată pentru a organiza și a comite acte teroriste pe teritoriul țării, pentru recrutarea autorilor acestora și pentru a comite fraude și alte infracțiuni împotriva cetățenilor noștri”, a transmis Roskomnadzor, autoritatea de reglementare, pentru presa de stat rusă.

Roskomnadzor a confirmat că, în consecință, ia măsuri pentru a restricționa treptat WhatsApp. Mii de ruși s-au plâns marți de întreruperi și încetiniri ale funcționării aplicației, potrivit site-urilor de monitorizare.

„Prin restricționarea accesului la WhatsApp, guvernul rus urmărește să le ia dreptul la comunicații private, criptate end-to-end, a peste 100 de milioane de oameni, chiar înainte de sezonul sărbătorilor din Rusia”, a declarat un purtător de cuvânt al WhatsApp.

„WhatsApp este profund înrădăcinat în structura fiecărei comunități din țară – de la grupuri de părinți și colegi de muncă până la prieteni, vecini și discuții cu familia extinsă din toate regiunile Rusiei. Ne angajăm să luptăm pentru utilizatorii noștri, deoarece forțarea oamenilor să utilizeze aplicații mai puțin sigure și impuse de guvern nu poate duce decât la o siguranță redusă pentru poporul rus”, a mai afirmat purtătorul de cuvânt.

Măsuri împotriva platformelor externe

În august, Rusia a început să limiteze unele apeluri pe WhatsApp, aplicație deținută de Meta Platforms, și pe Telegram, acuzând platformele străine că refuză să împărtășească informații cu agențiile de aplicare a legii în cazuri de presupusă fraudă și terorism.

Autoritățile ruse, care blochează sau restricționează și platformele de socializare precum Snapchat, Facebook, Instagram și YouTube, promovează intens o aplicație de mesagerie susținută de stat, numită MAX, despre care criticii spun că ar putea fi utilizată pentru urmărirea utilizatorilor.

Autoritățile au catalogat aceste acuzații ca fiind false și afirmă că MAX, care integrează diverse servicii care au legătură cu guvernul rus, este concepută pentru a simplifica și îmbunătăți viața de zi cu zi a cetățenilor.