Wilson Bentley, primul fotograf al fulgilor de zăpadă
Wilson Bentley, un fermier din Vermont, este primul fotograf cunoscut al fulgilor de zăpadă, perfecționând în anii 1880 tehnicile de fotomicrografie.
Mai bine de patruzeci de ani, Wilson „Snowflake” Bentley (1865 – 1931) a fotografiat mii de fulgi de zăpadă, fotografiile lui oferind detalii științifice valoroase despre cristalele de zăpadă și numeroasele lor tipuri. Cinci sute dintre fotografiile lui cu fulgi de zăpadă se află acum în Arhivele Institutului Smithsonian, oferite de Bentley în 1903 pentru a le proteja împotriva „oricărei posibilități de pierdere și distrugere, prin incendiu sau accident”.
