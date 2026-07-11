Wimbledon are o nouă campioană, după o finală plină de dramatism. Performanță impresionantă pentru tenisul ceh

Linda Noskova (12 WTA, 21 de ani) a învins-o pe compatrioata sa Karolina Muchova (9 WTA, 29 de ani), sâmbătă, în trei seturi, și a câștigat primul titlu de Grand Slam din carieră. Este cea mai tânără jucătoare care se impune la Wimbledon, după Petra Kvitova, tot din Cehia și ea, în 2011.

Noskova a închis finala feminină de la Wimbledon 2026 după aproape două ore și jumătate de joc, scor 6-2 / 5-7 / 6-3. Numărul 12 mondial putea câștiga meciul încă din al doilea set, când a condus cu 5-2, însă a irosit multiple mingi de meci, iar Muchova a împins partida în decisiv.

Pentru Karolina Muchova este a doua finală de Grand Slam pierdută, după Roland Garros 2023.

A fost pentru prima oară după 1990, de la finala dintre Martina Navratilova vs Zina Garrison, când ultimul act de la All England Club pune față în față două jucătoare care au câștigat turnee premergătoare pe iarbă – înainte de a veni la Wimbledon, Muchova se impusese la Bad Homburg, iar Noskova, la Berlin, potrivit WTA.

Pentru ambele jucătoare a fost prima prezență în finala prestigiosului turneu de Grand Slam de pe iarba britanică.

La finală a asistat și Simona Halep, campioana ediției din 2019.

Bornele atinse de tenisul ceh

Pentru Cehia, țara din care provin ambele protagoniste ale meciului de astăzi, este a treia oară în ultimii patru ani când dă câștigătoarea Wimbledon. Barbora Krecjikova a cucerit titlul în 2024, iar Marketa Vondrousova triumfase în 2023.

În plus, finala de la Wimbledon 2026 a fost prima după 2009 care pune față în față două jucătoare din aceeași țară. În urmă cu 17 ani, americanca Serena Williams o învingea în ultimul act de la All England Club pe sora ei mai mare, Venus.