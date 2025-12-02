Witkoff și Kushner se întâlnesc marți cu Putin / „Diplomația megafonului” nu a ajutat până acum, a spus Peskov

Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele președintelui american, Jared Kushner, se vor întâlni marți cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre o posibilă soluție pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite Reuters.

Trump a afirmat în repetate rânduri că dorește să pună capăt celui mai sângeros conflict european de după al Doilea Război Mondial, pe care administrația sa îl descrie drept o „baie de sânge” și „un război prin intermediari”, dar eforturile sale de până acum, inclusiv întâlnirea cu Putin din Alaska din august, nu au adus încă pacea.

Săptămâna trecută a fost divulgată o serie de 28 de propuneri preliminare de pace ale SUA, care au speriat oficialii ucraineni și europeni, care au considerat că reprezintă o cedate în fața principalelor pretenții ale Moscovei privind NATO, controlul Rusiei asupra unei cincimi din Ucraina și restricțiile impuse armatei ucrainene.

Puteri europene au prezentat apoi contrapropunerea lor pentru pace, iar la discuțiile de la Geneva, iar SUA și Ucraina au afirmat că au creat un „cadru de pace actualizat și rafinat” pentru a pune capăt războiului.

Peskov: „Diplomația megafonului” nu a ajutat până acum

Putin a spus că discuțiile de până acum nu vizează un proiect de acord, ci o serie de propuneri care, potrivit afirmațiilor sale de săptămâna trecută, „ar putea constitui baza pentru acorduri viitoare”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei că întâlnirea lui Witkoff cu Putin va avea loc în a doua jumătate a zilei de marți, dar a refuzat să spună care sunt „liniile roșii” ale Rusiei.

Peskov a spus că „diplomația megafonului” nu a ajutat, folosind această expresie care se referă la folosirea de declarații și presiuni publice în loc de canale de discuție private și tradiționale în diplomație

Putin a afirmat de mai multe ori că este dispus să discute despre pace, dar că, dacă Ucraina refuză un acord, forțele ruse vor avansa și vor ocupa mai mult teritoriu ucrainean.

Forțele ruse controlează peste 19% din Ucraina, adică 115.600 km pătrați, cu un punct procentual mai mult decât acum doi ani, și au avansat în 2025 în cel mai rapid ritm din 2022, potrivit hărților pro-ucrainene.

Citește și Rusia a ocupat luna trecută cea mai mare suprafață din Ucraina din acest an. Înaintare consistentă în afara regiunii Donbas

Comandanții militari ruși i-au comunicat luni lui Putin că forțele ruse au capturat orașele ucrainene Pokrovsk și Vovchansk.

De când au apărut propunerile preliminare ale SUA la sfârșitul lunii trecute, puterile europene s-au străduit să susțină Ucraina împotriva a ceea ce consideră a fi o pace pro-rusă, care ar putea calea investițiilor americane în petrol, gaze și metale rare din Rusia și ar putea readuce Moscova în G8.

Principalele cereri ale Rusiei sunt ca Ucraina să nu adere niciodată la NATO, limitarea armatei ucrainene, controlul rus asupra întregului Donbas, recunoașterea controlului rus asupra Crimeei, Donbasului, Zaporojiei și Hersonului, precum și protecția vorbitorilor de limbă rusă și a credincioșilor ortodocși ruși din Ucraina.

Ucraina susține că aceste cereri ar echivala cu o capitulare și ar lăsa-o vulnerabilă la o eventuală cucerire de către Rusia, deși Statele Unite au propus o garanție de securitate pe 10 ani pentru Kiev.

Witkoff, Kushner și secretarul de stat Marco Rubio s-au întâlnit duminică cu Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate al Ucrainei, pentru discuții la clubul Shell Bay al lui Witkoff, lângă Miami.

„Împărtășim opinia că războiul trebuie să se încheie în mod echitabil”, a scris președintele Volodimir Zelenski pe X după discuțiile de la Paris.