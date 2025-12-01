Culisele discuțiilor „intense” de pace SUA-Ucraina de la Miami: negociatorii ucraineni au respins ferm cea mai importantă revendicare a Rusiei / Ce urmează

Secretarul de stat american Marco Rubio (stânga) și consilierul pentru securitate națională ucrainean Rustem Umerov (al doilea din dreapta), alături de viceministrul ucrainean de Externe Serghei Kisliția (dreapta). FOTO: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Potrivit unor informații citate de RBC-Ucraina, reprezentanții Ucrainei la negocierile cu Statele Unite din Florida au respins retragerea trupelor din partea neocupată a Donbasului ca o condiție prealabilă pentru un acord de pace.

Negocierile dintre SUA și Ucraina de duminică au avut o țintă majoră: stabilirea liniei pe care va fi trasată granița de facto în cadrul unui acord de pace, au declarat doi oficiali ucraineni pentru site-ul american Axios.

Aceștia au spus că întâlnirea care a durat cinci ore a fost „dificilă” și „intensă”, dar productivă.

„Productiv” a fost și termenul folosit duminică în mod public de secretarul de stat Marco Rubio, care a participat la negocierile cu ucrainenii. Tot Rubio a admis că mai sunt „multe lucruri de făcut”.

Dar în ciuda progreselor, Kievul a rămas ferm pe poziții, subliniind că retragerea trupelor din Donbas nu este posibilă, așa cum și-ar dori Rusia.

Președintele rus Vladimir Putin — care urmează să se întâlnească marți cu emisarul președintelui Trump — a insistat că Rusia nu se va opri până nu va controla întreaga regiune Donbas din estul Ucrainei și a cerut Kievului să își retragă trupele de acolo.

SUA doresc ca Ucraina să cedeze teritoriul respectiv, considerând că acesta ar fi un pas spre pace, dar observatorii au subliniat că aceasta ar fi o concesie dureroasă și complicată din punct de vedere politic și strategic pentru Kiev.

„A fost intens, dar nu negativ”

Delegația americană a sosit la întâlnirea de duminică la clubul de golf exclusivist Shell Bay al emisarului american Steve Witkoff, lângă Miami, în speranța că va face progrese în problema teritorială, pe care Witkoff ar putea apoi să i-o prezinte lui Putin în cadrul întâlnirii de la Moscova.

După o oră într-un format mai larg, întâlnirea s-a restrâns la trei oficiali din fiecare parte — linia de control teritorial fiind practic singura problemă discutată, potrivit celor doi oficiali ucraineni.

Din partea SUA au participat Witkoff, secretarul de stat Marco Rubio și consilierul și ginerele lui Trump, Jared Kushner.

Partea ucraineană a fost reprezentată de consilierul pentru securitate națională Rustem Umerov, șeful de stat major al armatei, generalul Andrii Hnatov, și adjunctul șefului serviciului de informații militare, Vadim Skibițkîi.

După încheierea discuțiilor cu echipele lor, Umerov a avut o altă întâlnire tête-à-tête cu Witkoff.

Umerov l-a sunat apoi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a-l informa despre discuții.

„A fost intens, dar nu negativ. Apreciem foarte mult angajamentul serios al SUA. Poziția noastră este că trebuie să facem tot posibilul pentru a ajuta SUA să reușească, fără a ne pierde țara și fără a permite o altă agresiune”, a declarat unul dintre oficialii ucraineni pentru Axios după întâlnire.

Refuzul Kievului

Negociatorii ucraineni au subliniat că o astfel de abordare este imposibilă din cauza limitărilor constituționale, a opiniei publice din Ucraina și a incompatibilității unei astfel de cerințe cu situația reală de pe front.

Prin urmare, poziția Kievului rămâne neschimbată: discuția teritorială trebuie să înceapă cu linia actuală de contact.

„Căutarea de soluții potențiale continuă, dar aceasta este, desigur, o problemă foarte complexă”, a declarat o sursă pentru RBC-Ucraina.

Delegația ucraineană a reamintit, de asemenea, că angajamentul țării față de aderarea la NATO este consacrat în Constituție, iar modificarea acestuia în numele unui acord de pace ar crea un precedent negativ.

În același timp, o sursă CNN familiarizată cu negocierile a remarcat că transferul părții neocupate din Donbas către Rusia este „dincolo de limitele rezonabile”, deoarece ar slăbi semnificativ apărarea Ucrainei și ar crește probabilitatea unei noi agresiuni.

„Dar asta nu înseamnă că nu există modalități potențiale de a păstra prevederile constituționale și de a asigura securitatea Ucrainei”, a subliniat sursa.

În același timp, a spus această sursă, negociatorii au discutat un scenariu în care Ucraina ar fi efectiv privată de posibilitatea de a adera la NATO prin încheierea unui acord cu Rusia.

Cu toate acestea, Kievul nu ar fi obligat din punct de vedere legal să renunțe la aspirațiile sale de a adera la alianță. Un înalt oficial american, la rândul său, a declarat pentru The Wall Street Journal că, în timpul discuțiilor, Kievul și Washingtonul au discutat despre posibila dată a noilor alegeri în Ucraina, dar nu au rezolvat problema garanțiilor de securitate din partea SUA și a Occidentului.

Ce urmează

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dorit să discute direct cu Trump despre teritoriu, dar Trump a spus că se va întâlni din nou cu Zelenski sau Putin doar după ce se va ajunge la un acord.

La sfârșitul întâlnirii, ambele părți și-au exprimat optimismul.

Trump a declarat reporterilor aflați la bordul Air Force One, în drumul său de întoarcere din Florida la Washington, duminică, că a fost informat cu privire la rezultatele negocierilor și că consideră că „există șanse mari să ajungem la un acord”.

Un înalt oficial american a declarat la rândul său că discuțiile de duminică au fost „pozitive”.

„Am înregistrat progrese semnificative în promovarea unei păci juste și în apropierea pozițiilor noastre de cele ale părții americane. Obiectivele noastre cheie – securitate, suveranitate și o pace durabilă – rămân neschimbate și sunt împărtășite de partea americană”, a scris și Umerov pe Telegram după discuții.

Umerov urma să se întâlnească luni cu Zelenski la Paris pentru a-i prezenta un raport mai detaliat despre negocieri, au spus oficialii ucraineni.

Witkoff intenționează și el să plece luni la Moscova și să se întâlnească marți cu Putin.

„Întrebarea principală este care este poziția rușilor și dacă intențiile lor sunt reale. Să vedem ce va aduce Witkoff de la Moscova”, a declarat un oficial ucrainean.

Revendicarea lui Putin

Președintele Vladimir Putin a declarat joi că schița unui proiect de plan de pace discutat de Statele Unite și Ucraina ar putea deveni baza viitoarelor acorduri pentru încheierea conflictului din Ucraina, dar că, în cazul în care acesta nu se va concretiza, Rusia va continua să lupte.

Putin a emis și o revendicare cheie către Ucraina.

„Trupele ucrainene trebuie să se retragă din teritoriile pe care le controlează, iar apoi luptele vor înceta. Dacă nu pleacă, atunci vom realiza acest lucru prin mijloace armate”, a spus Putin.

El a afirmat că forțele ruse avansează în Ucraina într-un ritm mai rapid.

Putin a specificat ulterior că Donbas și Crimeea ar trebui să fie tema cheie a discuțiilor Rusia-SUA.

Rusia a anunțat în 2022 anexarea a patru regiuni ucrainene – Luhansk, Donețk, Zaporojie și Herson – pe care nu le controlează însă nici acum în totalitate.

O versiune inițială a planului SUA propunea retragerea trupelor ucrainene din zonele fortificate pe care le mai controlează încă în Donețk, o condiție pe care Kievul a respins-o în mod repetat.

Această prevedere a fost eliminată din planul revizuit în urma negocierilor americano-ucrainene de la Geneva.