Wizz Air, amendată cu jumătate de milion de euro pentru abonamentul „nelimitat”

Compania aeriană low cost Wizz Air a fost amendată cu 500.000 de euro de către autoritatea Antitrust din Italia, pentru practici comerciale incorecte în promovarea abonamentului anual „Wizz All You Can Fly”.

Potrivit Autorității Italiene pentru Concurență și Piață (AGCM), operatorul aerian a prezentat produsul ca fiind un serviciu „nelimitat”, fara a oferi informații clare despre restricțiile reale ale abonamentului vândut, scrie boardingpass.

Sancțiunea a fost dată ca urmare a constatării încălcării legislației privind practicile comerciale corecte și utilizarea unor clauze considerate abuzive în cadrul abonamentului anual „Wizz All You Can Fly”.

Abonamentul, vândut la 599 de euro (499 de euro în faza inițială, promoțională), promitea acces nelimitat la zboruri internaționale. AGCM a constatat însă că prezentarea publică a produsului a fost înșelătoare. Abonamentul a fost descris de Wizz Air ca o modalitate prin care clienții pot zbura la un tarif fix pe toate rutele internaționale operate de companie.

Apoi, în materialele promoționale, compania a omis detalii importante despre limitările care se aplică abonaților, conform AGCM.

Autoritatea italiană a mai constatat că informațiile precontractuale au fost incomplete și neclare, în special în ceea ce privește ferestrele de rezervare, numărul locurilor disponibile pentru abonați pe fiecare zbor și alte restricții privind utilizarea serviciului.

De asemenea, anumite clauze din versiunea inițială a contractului au fost considerate abuzive.

Aceste clauze ofereau operatorului aerian dreptul de a modifica unilateral termenii și condițiile serviciului sau chiar de a-l suspenda complet, fără a preciza motive întemeiate și fără a asigura protecții corespunzătoare pentru clienți, a mai afirmat autoritatea italiană.

Raportul AGCM mai arată că regulile impuse de companie îngreunau dreptul la rambursare proporțională și limitau dreptul de retragere în cazul suspendării sau încetării serviciului, inclusiv atunci când aeroportul afectat era chiar hub-ul preferat ales de client.

Toate aceste clauze generau un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile consumatorilor, a concluzionat instituția italiană.

Imagine ilustrativă – Avion Airbus operat de Wizz Air, FOTO: Max Walter / Dreamstime.com