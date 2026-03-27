Wizz Air anunță că începe retragerea a 41 de avioane

Compania maghiară își schimbă flota de avioane și începe retragerea treptată a celor de tip Airbus A321ceo.

Potrivit unui comunicat de presă, prima aeronavă care părăsește flota, livrată în 2016, este una dintre cele 41 de aeronave A321ceo care vor fi retrase treptat, până în martie 2029.

Majoritatea flotei de aeronave A321ceo este în prezent distribuită în rețeaua de baze ale subsidiarei Wizz Air Hungary, iar câteva operează și sub Wizz Air Malta. Aeronava retrasă luna aceasta are doar nouă ani, cu aproximativ șase ani mai puțin decât vârsta medie a unei aeronave comerciale, conform raportului IATA „Global Outlook for Air Transport” publicat în decembrie 2025, subliniind

angajamentul Wizz Air de a opera una dintre cele mai tinere și moderne flote din industrie.



Flota actuală Wizz Air are o vârstă medie de 4,57 ani, iar odată cu introducerea continuă a

aeronavelor A321neo și A321XLR, aceasta este estimată să rămână redusă, la 6,39 ani în

2032.

„Wizz Air operează deja una dintre cele mai tinere și moderne flote din Europa, iar această

schimbare subliniază angajamentul nostru continuu de a investi în cele mai avansate

tehnologii disponibile”, a declarat Julia Brix, Supply Chain Officer în cadrul Wizz Air. „Pe

măsură ce retragem aeronavele A321ceo și facem tranziția către o flotă dominată de

tehnologia «neo» a Airbus, reducem și mai mult consumul de combustibil, scădem emisiile și

creștem eficiența în întreaga rețea. Cu aeronavele de tip «neo» reprezentând deja 75% din

flotă – procent care va crește semnificativ odată cu eliminarea flotei de tip «ceo» – rămânem

ferm concentrați pe operarea celei mai sustenabile și tehnologizate flote din Europa.”