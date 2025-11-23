Wizz Air suspendă două rute recent lansate în România

Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air suspendă temporar, de la începutul anului 2026, două rute de la aeroportul din Sibiu, recent lansate.

După doar câteva luni de la lansare, două dintre cele mai noi rute operate de Wizz Air de pe Aeroportul Internațional Sibiu vor fi suspendate în sezonul de iarnă 2026. Verificările efectuate pe site-ul companiei arată că nu mai pot fi achiziționate bilete pentru zborurile Sibiu – Basel între 9 ianuarie și 31 martie 2026, iar ultima cursă Sibiu – Frankfurt figurează programată în data de 9 ianuarie 2026.

Citește continuarea pe Profit.ro.