Wizz Air suspendă toate zborurile către Israel și alte trei destinații până pe 7 martie / Și alte companii au luat măsuri

După atacul SUA și al Israelului asupra Iranului, compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat sâmbătă că suspendă toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până pe 7 martie, transmite Reuters.

„Compania aeriană monitorizează îndeaproape evoluțiile și rămâne în contact permanent cu autoritățile locale și internaționale, agențiile de siguranță a aviației, autoritățile de securitate și organismele guvernamentale relevante”, a precizat compania într-un comunicat.

Wizz Air a adăugat că deciziile operaționale vor continua să fie revizuite, iar programul de zboruri ar putea fi ajustat pe măsură ce situația evoluează.

Și alte companii aeriene au anunțat măsuri similare: