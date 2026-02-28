Sari direct la conținut
Wizz Air suspendă toate zborurile către Israel și alte trei destinații până pe 7 martie / Și alte companii au luat măsuri

Wizz Air suspendă toate zborurile către Israel și alte trei destinații până pe 7 martie / Și alte companii au luat măsuri
După atacul SUA și al Israelului asupra Iranului, compania aeriană low-cost Wizz Air a anunțat sâmbătă că suspendă toate zborurile către și dinspre Israel, Dubai, Abu Dhabi și Amman până pe 7 martie, transmite Reuters.

„Compania aeriană monitorizează îndeaproape evoluțiile și rămâne în contact permanent cu autoritățile locale și internaționale, agențiile de siguranță a aviației, autoritățile de securitate și organismele guvernamentale relevante”, a precizat compania într-un comunicat.

Wizz Air a adăugat că deciziile operaționale vor continua să fie revizuite, iar programul de zboruri ar putea fi ajustat pe măsură ce situația evoluează.

Și alte companii aeriene au anunțat măsuri similare:

  • Lufthansa a suspendat zborurile din și către Dubai, Tel Aviv, Beirut și Muscat pentru acest weekend
  • KLM a anulat zborurile dintre Amsterdam și Tel Aviv
  • Oman Air a suspendat zborurile către Iran și Israel
  • Kuweit a suspendat zborurile către Iran
