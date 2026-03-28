Wizz Air testează o nouă tehnologie mult așteptată de toți pasagerii. Liber la mesaje în timpul zborului și alte beneficii

Compania maghiară a început să testeze în Marea Britanie un serviciu care la va oferi pasagerilor acces la divertisment, filme, seriale la bord sau la serviciile de mesagerie ale Whatsapp în timpul zborului.

Potrivit unui comunicat de presă al companiei, testul a început în luna martie, se desfășoară pe cinci avioane și va dura șase luni.

Testul va oferi servicii precum:

muzică, jocuri și conținut pentru copii Servicii de mesagerie WhatsApp în timpul zborului

Comenzi din scaun cu autorizarea plății în timp real Conținut în timp real despre zbor și destinație



Dincolo de serviciile pentru pasageri, programul include și integrarea aplicațiilor din cockpit,

permițând partajarea datelor în timp real și utilizarea unor instrumente de suport decizional

pentru îmbunătățirea planificării rutelor și optimizarea consumului de combustibil. În funcție

de rezultatele testelor, soluția ar putea fi extinsă la mai multe aeronave.

„Această lansare presupune regândirea experienței la bord într-un mediu low-cost. Investim în tehnologii inteligente și scalabile care oferă clienților mai mult control și mai multe opțiuni, de la

comenzi din scaun până la conectivitate în timpul zborului. În același timp, acest lucru ajută

echipajele noastre să ofere servicii mai rapide și mai facile. Explorăm constant modalități mai

eficiente de a ne opera flota și de a oferi mai multe beneficii clienților noștri, iar această

inițiativă este un exemplu clar al abordării”, a declarat Ian Malin, Chief Commercial Officer în cadrul Wizz Air.

În același timp, sistemul de comenzi prin Bluetooth este acum disponibil în întreaga flotă Wizz Air, formată din peste 260 de aeronave Airbus A320 și A321. Pasagerii pot naviga și achiziționa alimente, băuturi și alte produse de pe propriile dispozitive, folosind aplicația mobilă Wizz Air, chiar și fără acces la internet. Comenzile sunt transmise echipajului prin Bluetooth, reducând timpii

de servire și îmbunătățind acuratețea comenzilor.

Și compania Ryanair permite achiziționarea de produse în timpul zborului prin intermediul aplicației sale.

