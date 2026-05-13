Wizz Air tocmai a anunțat că reia una dintre destinațiile „cu probleme”. Zboruri în cinci zile pe săptămână

Cea mai mare companie low-cost care operează din România reia mai devreme zborurile de pe Otopeni spre Tel Aviv.

Zborurile București-Tel Aviv vor fi reluate de pe 28 mai, anunță Wizz Air., într-un comunicat de presă. Vor fi zboruri în zilele de luni, miercuri, joi, vineri și duminică, urmând să aibă două zboruri zilnice începând cu 22 septembrie. Biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com și prin intermediul aplicației mobile WIZZ, începând de la 359 RON.

„Suntem bucuroși să reluăm operațiunile către Tel Aviv și să reconectăm Israelul cu Europa Centrală și de Est și nu numai”, a declarat Anastasia Novak, Corporate & Sustainability Communications Manager la Wizz Air. „Știm că mulți clienți au așteptat cu nerăbdare revenirea acestor rute și ne bucurăm să putem oferi din nou opțiunile de călătorie accesibile și convenabile pentru care Wizz Air este cunoscută”, a adăugat aceasta.

Wizz Air a suspendat zborurile către Tel Aviv la finalul februarie, după atacul SUA asupra Iranului.