Xi Jinping a cerut o reglementare mai strictă a „afacerilor religioase” și o „îndrumare” a budismului tibetan în cadrul unei rare vizite în Tibet

Președintele Xi Jinping a îndemnat la unitate în cadrul unei vizite rare în Tibet, apărând în fața a 20.000 de persoane pentru a marca 60 de ani de la crearea regiunii autonome de către China, scrie BBC.

În cea de-a doua vizită prezidențială a sa în regiunea strict controlată, Xi a lăudat guvernul local pentru „angajamentul său de a lupta temeinic împotriva separatismului” – o referire la rezistența tibetană față de Beijing, veche de decenii.

Vizita la Lhasa, care se află la o altitudine ce i-ar putea pune probleme de sănătate lui Xi, în vârstă de 72 de ani, sugerează dorința de a-și consolida autoritatea asupra regiunii.

Comentariile publicate de Xi nu l-au menționat pe Dalai Lama, liderul spiritual tibetan care trăiește în exil în India de când a fugit în 1959.

„Pentru a guverna, stabiliza și dezvolta Tibetul, primul lucru este să menținem stabilitatea politică, stabilitatea socială, unitatea etnică și armonia religioasă”, a declarat Xi, conform unui rezumat oficial al discursului său.

Vizita lui Xi de miercuri are loc la doar două luni după ce Dalai Lama a anunțat că biroul său, nu China, îi va alege succesorul. Liderii Chinei susțin însă că numai ei au puterea de a gestiona această decizie.

China a susținut mult timp că tibetanii sunt liberi să își practice religia, dar această credință este și sursa unei identități vechi de secole, pe care grupurile pentru drepturile omului spun că Beijingul o erodează încetul cu încetul.

Când BBC a vizitat o mănăstire tibetană din provincia Sichuan în iunie, călugării au susținut că tibetanilor li se refuză drepturile omului și că Partidul Comunist Chinez (PCC) continuă să-i „oprime și să-i persecute”.

Beijingul afirmă că nivelul de trai al oamenilor din Tibet s-a îmbunătățit considerabil sub conducerea sa și neagă suprimarea drepturilor omului și a libertății de exprimare.

Partidul a înființat ceea ce numește Regiunea Autonomă Tibet în 1965, la șase ani după o revoltă eșuată împotriva dominației chineze.

Vizita surpriză a președintelui chinez a fost principala știre din toate ziarele și buletinele TV de stat de joi, unde turneul lui Xi în capitala tibetană, Lhasa, a fost prezentat ca pe o sărbătoare.

Fotografiile publicate pe primele pagini ale ziarelor îl arătau întâmpinat de dansatori tibetani și de mulțimi care îl aclamau.

În cadrul întâlnirii sale de miercuri cu autoritățile locale, la care au participat și înalți lideri ai PCC, președintele chinez a încurajat schimburile bilaterale economice, culturale și de personal către și dinspre Tibet, precum și popularizarea unei limbi și a unor caractere naționale comune.

Xi a subliniat, de asemenea, viziunea PCC pentru Tibet și a evidențiat ceea ce acesta consideră a fi cele patru sarcini majore ale regiunii: asigurarea stabilității, facilitarea dezvoltării, protejarea mediului și consolidarea frontierelor, a declarat presa de stat chineză.

Politicile PCC au inclus noi legi care reglementează educația copiilor tibetani, care trebuie acum să frecventeze școli chineze de stat și să învețe mandarină.

Xi a cerut, de asemenea, o reglementare mai strictă a „afacerilor religioase” și o nevoie de „îndrumare a budismului tibetan pentru a se adapta la societatea socialistă”.

Vizita are loc și la o lună după ce PCC a început construcția în regiune a ceea ce va fi cel mai mare baraj din lume. Barajul – cunoscut și sub numele de Centrala Hidroelectrică Motuo – este situat pe râul Yarlung Tsangpo, care curge prin platoul tibetan.

Când va fi finalizat, va depăși barajul Trei Defilee ca fiind cel mai mare din lume și ar putea genera de trei ori mai multă energie.

Beijingul afirmă că proiectul, al cărui cost este estimat la 1,2 trilioane de yuani (167 miliarde de dolari; 125 miliarde de lire sterline), va prioritiza protecția ecologică și va stimula prosperitatea locală.

Însă experții și oficialii și-au exprimat îngrijorarea că noul baraj ar permite Chinei să controleze sau să devieze cursul transfrontalier Yarlung Tsangpo, care curge spre sud în statele Arunachal Pradesh și Assam din India, precum și în Bangladesh, unde se varsă în râurile Siang, Brahmaputra și Jamuna.