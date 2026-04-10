Xi Jinping a primit-o la Beijing pe lidera opoziţiei taiwaneze și i-a transmis: „Independenţa Taiwanului nu trebuie tolerată”

Președintele Chinei, Xi Jinping, s-a întâlnit vineri la Beijing cu Cheng Li-wun, preşedinta partidului Kuomintang (KMT, cel mai mare partid de opoziţie din Taiwan), informează Agerpres citând agenția chineză Xinhua.

Invitată de Comitetul Central al Partidului Comunist din China (PCC) şi de Xi Jinping, Cheng Li-wun, primul preşedinte al KMT care conduce o delegaţie pe continentul chinez în ultimul deceniu, a vizitat provincia Jiangsu şi Shanghai înainte de a veni la Beijing.

Xi şi-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu toate partidele politice din Taiwan, inclusiv cu Kuomintang (KMT), precum şi cu grupuri şi persoane din toate sectoarele pentru a consolida schimburile şi dialogul, pentru a promova pacea în Strâmtoarea Taiwan, pentru a creşte bunăstarea populaţiei şi a promova „revitalizarea naţională”, pe baza Consensului din 1992 (privind principiul unei singure Chine) şi al opoziţiei faţă de „independenţa Taiwanului”.

„Independenţa Taiwanului” – principalul vinovat care subminează pacea

El a cerut de asemenea crearea unor legături mai strânse între cele două maluri ale strâmtorii, subliniind că „diferenţele dintre sistemele sociale nu ar trebui să fie o scuză pentru secesiune”.

Xi a făcut apel la protejarea patriei comune printr-o dezvoltare paşnică, explicând că problema centrală în acest sens constă în recunoaşterea faptului că ambele părţi ale strâmtorii aparţin unei singure Chine.

„Salutăm orice propuneri care să conducă la dezvoltarea paşnică a relaţiilor dintre cele două maluri ale strâmtorii şi nu vom precupeţi niciun efort pentru a promova orice demersuri care promovează o astfel de evoluţie”, a spus Xi, notând că „independenţa Taiwanului” este principalul vinovat care subminează pacea în Strâmtoarea Taiwan. „Nu ar trebui să o acceptăm şi nici să o tolerăm”, a punctat liderul chinez.