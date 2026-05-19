Xi Jinping i-a spus lui Trump că Putin poate ajunge „să regrete” invadarea Ucrainei. Dezvăluiri despre o discuție neobișnuită la summitul din Beijing

Președintele Chinei a mai vorbit deschis cu Donald Trump sau cu Joe Biden despre războiul din Ucraina, dar nu a mai făcut o astfel de evaluare cu privire la Vladimir Putin, scrie Financial Times.

Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump în timpul discuțiilor de săptămâna trecută de la Beijing că președintele rus Vladimir Putin ar putea ajunge să regrete invazia militară din Ucraina.

Potrivit mai multor persoane familiarizate cu summitul de săptămâna trecută, citate de Financial Times, președintele chinez a făcut aceste observații în timpul unor discuții mai ample, care au abordat subiectul Ucrainei și în cadrul cărora Trump a sugerat ca cei trei lideri să coopereze împotriva Curții Penale Internaționale.

Cotidianul britanic scrie că observațiile lui Xi cu privire la războiul lui Putin din Ucraina par să fi mers mai departe decât în trecut.

O persoană familiarizată cu discuțiile dintre Xi și fostul președinte Joe Biden a spus că, deși liderii au purtat conversații „sincere și directe” despre Rusia și Ucraina, Xi nu a oferit o evaluare a lui Putin și a războiului.

Putin merge la Beijing

Dezvăluirea vine în contextul în care Putin se pregătește să sosească marți în China pentru un summit cu Xi, la patru zile după ce liderul chinez l-a găzduit pe președintele SUA.

Putin a lansat invazia la scară largă în februarie 2022, la trei săptămâni după o vizită în China în cadrul căreia el și Xi au anunțat un parteneriat „fără limite”.

Vizita sa din această săptămână are loc la 25 de ani după ce președintele de atunci, Jiang Zemin, a semnat un tratat de prietenie sino-rus cu Putin.

Administrația Trump a publicat duminică un comunicat despre summitul de la Beijing, dar aceasta nu conținea nicio referire la discuțiile despre Putin sau războiul din Ucraina.

Administrația Biden a acuzat frecvent China că furnizează Rusiei bunuri cu dublă utilizare care au ajutat-o să-și susțină campania împotriva Ucrainei. Administrația Trump și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea, dar mai rar.

Trump împotriva Curții Penale Internaționale

Potrivit Financial Times, în timpul summitului cu Xi, Trump a sugerat, de asemenea, că SUA, China și Rusia ar trebui să-și unească forțele pentru a combate CPI, afirmând că interesele lor sunt aliniate, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile.

Administrația Trump și-a exprimat anterior o opoziție fermă față de CPI, pe care o acuză de politizare, abuz de putere, nerespectarea suveranității naționale a SUA și depășirea ilegală a competențelor judiciare.

Problemele Rusiei în războiul cu Ucraina

Comentariul lui Xi despre Putin a venit într-un moment în care războiul Rusiei din Ucraina a ajuns într-un impas.

Rusia pierde zeci de mii de soldați în fiecare lună, economia sa este într-o stare tot mai proastă, iar linia frontului este mai mult sau mai puțin blocată, în vreme ce Kievul a devenit eficient în utilizarea atacurilor cu drone pentru a lovi forțele și infrastructura din adâncul Rusiei.

Duminică, Ucraina a lansat atacuri cu drone împotriva unor ținte din apropierea Moscovei, despre care președintele Volodimir Zelenski a spus că sunt „pe deplin justificate”, după ce Rusia a lansat săptămâna trecută un atac aerian de amploare fără precedent asupra Kievului.

Atacurile au avut loc după un armistițiu de trei zile negociat de Trump, care i-a permis lui Putin să organizeze parada anuală de Ziua Victoriei fără riscul unor atacuri cu drone din partea Ucrainei.