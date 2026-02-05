Xi Jinping îi spune lui Trump că SUA trebuie să fie prudentă atunci când furnizează arme Taiwanului

Liderul Chinei, Xi Jinping, a numit Taiwanul „cea mai importantă problemă” în relațiile sino-americane, în timpul unei convorbiri telefonice de miercuri cu președintele american Donald Trump, notează BBC.

Xi i-a spus lui Trump să fie „prudent” atunci când furnizează arme insulei și că speră că ambele părți vor găsi modalități de a-și rezolva diferendele.

Trump a calificat discuția telefonică drept „excelentă” și „lungă și amănunțită”.

Apelul de miercuri vine în urma unei serii de vizite ale liderilor occidentali în China, în speranța de a reseta relațiile cu a doua cea mai mare economie a lumii.

Trump însuși urmează să viziteze China în aprilie, o călătorie pe care spune că „o așteaptă cu nerăbdare”.

El a adăugat că Beijingul are în vedere cumpărarea a 20 de milioane de tone de soia din SUA, față de 12 milioane de tone în prezent.

„Relația cu China și relația mea personală cu președintele Xi este extrem de bună și amândoi ne dăm seama cât de important este să o menținem așa”, a scris el într-o postare pe Truth Social.

Pe lângă Taiwan și soia, Trump și Xi au discutat, în cadrul apelului de miercuri, și despre războiul Rusiei în Ucraina, situația actuală din Iran și achiziționarea de petrol și gaze de către China din SUA, a scris președintele SUA.

În ceea ce privește Taiwanul, Xi a declarat că insula autoguvernată este „teritoriul Chinei” și că Beijingul „trebuie să protejeze suveranitatea și integritatea teritorială [a Taiwanului]”.

De asemenea, „Statele Unite trebuie să gestioneze problema vânzărilor de arme către Taiwan cu prudență”, a avertizat el, potrivit agenției de știri Xinhua.

China a promis de mult timp că se va „reunifica” cu Taiwanul și nu a exclus utilizarea forței în acest sens.

SUA are legături oficiale cu Beijingul, dar nu și cu Taiwanul. Cu toate acestea, SUA rămân un aliat puternic al Taiwanului și este cel mai mare furnizor de arme al insulei.

În decembrie, administrația Trump a anunțat o vânzare uriașă de arme în valoare de aproximativ 11 miliarde de dolari către Taiwan, incluzând lansatoare de rachete și obuziere autopropulsate.

Beijingul a declarat la acea vreme că această „încercare de a sprijini independența [Taiwanului]” nu ar face decât să „acceleraze înaintarea către o situație periculoasă și violentă peste strâmtoarea Taiwan”.

„Așa cum Statele Unite au propriile îngrijorări, și China are propriile îngrijorări”, i-a spus Xi miercuri lui Trump.

„Dacă cele două părți lucrează în aceeași direcție, în spiritul egalității, respectului și beneficiului reciproc, cu siguranță putem găsi modalități de a aborda preocupările celuilalt”, a spus el.

Cu câteva ore înainte de convorbirea sa cu Trump, Xi a avut o întâlnire online cu liderul Rusiei, Vladimir Putin, în cadrul căreia ambii au salutat consolidarea legăturilor dintre Beijing și Moscova.