Xi Jinping, în dialogul cu Donald Trump despre Taiwan: „Revenirea la China”, esențială pentru ordinea internațională

Președintele chinez Xi Jinping a vorbit luni la telefon cu omologul său american, Donald Trump, și i-a transmis că „revenirea” Taiwanului „la China” este un element cheie pentru ordinea internațională postbelică, a relatat agenția de presă de stat Xinhua, potrivit Reuters.

„China și Statele Unite au luptat cândva umăr la umăr împotriva fascismului și militarismului, iar acum ar trebui să colaboreze pentru a proteja rezultatele celui de-Al Doilea Război Mondial”, a declarat Xi, citat de Xinhua.

Un oficial al Casei Albe a confirmat că a avut loc o convorbire telefonică între cei doi lideri, însă nu a oferit alte detalii.

China consideră Taiwanul, o insulă autoguvernată democratic, ca fiind parte a teritoriului său și nu a exclus posibilitatea de a folosi forța militară pentru a prelua controlul. Guvernul de la Taipei respinge revendicările Beijingului și spune că doar poporul taiwanez își poate decide viitorul.

China se află în această perioadă într-o criză diplomatică, cu Japonia, după ce premierul nipon Sanae Takaichi a declarat în această lună că un eventual atac chinez asupra Taiwanului riscă să declanșeze un răspuns militar din partea Tokyo.

Xi și Trump s-au întâlnit în Coreea de Sud în 30 octombrie, după luni de tensiuni comerciale declanșate de politicile tarifare ale președintelui american.

De atunci, China a reluat achizițiile de soia din SUA și a suspendat restricțiile extinse care vizau exporturile de pământuri rare, în timp ce SUA a redus taxele vamale pentru China cu 10%.

Xi a declarat că relațiile dintre China și SUA s-au stabilizat și s-au îmbunătățit după întâlnirea lor.

„Faptele arată din nou că aduce beneficii cooperarea ambelor părți, în timp ce confruntarea le dăunează amândurora”, i-a spus el lui Trump, pledând pentru menținerea tendinței pozitive și extinderea cooperării.

Cei doi lideri au discutat și despre războiul din Ucraina, context în care președintele chinez a reiterat că Beijingul susține toate eforturile care conduc la pace.