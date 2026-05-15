Xi Jinping l-a întrebat direct pe Donald Trump dacă SUA vor apăra Taiwanul în cazul în care China ar ataca insula

„Această întrebare mi-a fost adresată astăzi de președintele Xi. I-am răspuns că nu vorbesc despre asta”, a spus președintele SUA la bordul Air Force One, în drumul spre casă, potrivit Reuters.

Președintele Donald Trump a declarat vineri că a discutat cu președintele chinez Xi Jinping despre vânzările de arme ale SUA către Taiwan în cadrul discuțiilor de la Beijing și a afirmat că va lua în curând o decizie în această privință, subliniind un punct sensibil al relațiilor dintre SUA și China.

Vorbind cu reporterii la bordul Air Force One la întoarcerea din China, după summitul cu miză mare, Trump a spus că el și Xi „au discutat mult despre Taiwan”, dar a adăugat că nu crede că există un conflict pe această temă.

El a spus că nu și-a asumat niciun angajament față de Xi în ceea ce privește Taiwanul.

Trump a mai spus că Xi l-a întrebat direct dacă Statele Unite ar apăra Taiwanul în cazul în care China ar ataca insula, dar că a refuzat să răspundă.

„Există o singură persoană care știe asta, și aceea sunt eu. Eu sunt singura persoană”, a spus Trump.

China revendică Taiwanul ca teritoriu propriu și se opune de mult timp vânzărilor de arme ale SUA către insulă, pe care Beijingul le consideră o ingerință în afacerile sale interne.

Statele Unite, în ciuda lipsei relațiilor diplomatice oficiale cu Taiwanul, rămân cel mai important susținător internațional al Taiwanului și cel mai mare furnizor de arme.

SUA au obligația legală de a furniza Taiwanului mijloacele necesare pentru a se apăra, în ciuda lipsei relațiilor diplomatice oficiale.

Statutul unui pachet de 14 miliarde de dolari care așteaptă aprobarea lui Trump rămâne încă neclar.

Xi i-a spus lui Trump că dezacordurile privind Taiwanul ar putea conduce relațiile pe un drum periculos și chiar ar putea duce la un conflict.

Declarațiile lui Xi referitoare la Taiwan au fost făcute joi, în cadrul unei întâlniri cu ușile închise între liderii celor două cele mai mari economii ale lumii, care a durat peste două ore, a declarat Ministerul de Externe al Chinei.

Acestea au reprezentat un avertisment dur, dacă nu chiar fără precedent, în cadrul unui eveniment plin de fast care, a părut mai degrabă prietenos și relaxat, scrie Reuters.

Beijingul a emis avertismente puternice cu privire la Taiwan și în trecut, dar chiar și așa, această mențiune de la summit este demnă de remarcat, a spus pentru Reuters Joe Mazur, analist de geopolitică la firma de consultanță Trivium China.

„El avertizează partea americană în termeni clari să nu facă prostii”, a adăugat Mazur.