Xi Jinping se duce luni și marți în Coreea de Nord. Care este „mesajul implicit” prin care e vizată și Rusia

China a anunțat vineri că președintele Xi Jinping va face luni și marți o deplasare de două zile în Coreea de Nord, prima sa vizită acolo în ultimii șapte ani, pe fondul eforturilor Beijingului de a-și consolida relațiile cu Phenianul, singurul său aliat oficial prin tratat, transmite Reuters.

Beijingul a depus eforturi pentru a readuce Phenianul în sfera sa de influență după ce pandemia de COVID-19 le-a afectat relațiile, iar liderul său, Kim Jong Un, a strâns legăturile cu Moscova prin trimiterea de trupe și armament pentru a sprijini invazia Rusiei în Ucraina.

„Mesajul implicit din partea Chinei este… că suntem în continuare actorul principal în ceea ce privește Coreea de Nord”, a declarat John Delury, cercetător principal la Asia Society.

„Una dintre părțile vizate (de mesaj) este Rusia”, a adăugat el.

Xi se duce în Coreea de Nord după întâlnirile cu Trump și Putin

Anunțul de vineri al departamentului internațional al Partidului Comunist Chinez vine în urma summiturilor pe care Xi le-a avut la Beijing luna trecută cu președintele american Donald Trump și cu președintele rus Vladimir Putin.

Xi va merge în vizită în Coreea de Nord la invitația lui Kim, a declarat agenția de știri de stat KCNA.

Kim a fost invitat la o paradă militară de amploare de la Beijing în septembrie anul trecut, unde s-a dus cu cunoscutul său tren blindat verde.

Serviciile de trenuri de pasageri între cele două capitale au fost reluate în martie, după o suspendare de șase ani cauzată de pandemie, iar Air China a reluat ulterior zborurile între cele două țări.

Rezervările au fost însă limitate la unii oameni de afaceri și programe de schimb pentru studenți de, turiștii chinezi fiind în continuare excluși.

Prima vizită externă a liderului chinez de anul acesta

Xi, care efectuează din ce în ce mai puține călătorii în străinătate, a călătorit ultima oară la sfârșitul lunii octombrie în Coreea de Sud, unde s-a întâlnit și cu Trump.

„La nivel simbolic, este important ca Xi să țină sub observație ceea ce se întâmplă la Phenian”, a spus Delury, care a afirmat că o vizită a lui Xi în ambele Corei în decursul unui an ar fi o „mare victorie” pentru peninsulă.

„Există un fel de simetrie pe care chinezii doresc să o mențină” în ceea ce privește cele două Corei, a adăugat el.

Trump, care s-a întâlnit cu Kim de trei ori în primul său mandat, a declarat anterior că ar fi deschis să se întâlnească din nou cu liderul nord-coreean.

De când Xi a devenit liderul suprem al Chinei în 2012, a vizitat Coreea de Nord o dată și vecina sa din sud de două ori. De asemenea, a vizitat Phenianul în 2008 în calitate de vicepreședinte, întâlnindu-se cu liderul de atunci, Kim Jong Il, tatăl actualului lider.

Kim a cerut o extindere „exponențială” a arsenalului atomic al Phenianului în această săptămână, când a vizitat o nouă fabrică de producere a materialului nuclear, potrivit KCNA.

Experții au făcut legătura între vizita lui Kim la fabrică și întâlnirea iminentă cu Xi. Înainte de vizita sa din septembrie la Beijing, Kim a inspectat planurile pentru o nouă rachetă balistică intercontinentală, „Hwasong-20”.