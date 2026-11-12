Xi Jinping spune că Taiwanul va fi al Chinei, dar face o promisiune. „Valul istoriei nu poate fi oprit”

Președintele chinez Xi Jinping a declarat joi că valul istoriei nu poate fi oprit, în timp ce a cerut realizarea „reunificării” complete a Taiwanului cu China și a dat asigurări că acest obiectiv va fi atins pe cale pașnică, transmite Reuters.

China consideră Taiwanul guvernat democratic drept propriul său teritoriu, în pofida respingerii ferme a acestei revendicări de către Taipei, și a propus în repetate rânduri un model de autonomie bazat pe principiul „o țară, două sisteme”, care nu beneficiază de susținerea niciunui partid politic important din Taiwan.

Soluționarea chestiunii Taiwanului reprezintă o „misiune istorică de neclintit” a Partidului Comunist Chinez, a declarat Xi joi, într-un discurs susținut în Marea Sală a Poporului din Beijing.

„Valul istoriei nu poate fi oprit”, a adăugat Xi. „Reunificarea completă a patriei-mamă trebuie realizată și, cu siguranță, va fi realizată”, a subliniat președintele Chinei.

Declarațiile lui Xi au fost făcute în cadrul unui discurs susținut cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la nașterea eroului revoluționar Sun Yat-sen, care a contribuit la conducerea revoltei din 1911. Aceasta a pus capăt mai multor secole de domnie a împăraților și împărăteselor și a dus la instaurarea Republicii Chineze.

China face zilnic exerciții militare în jurul Taiwanului

Xi a declarat că China aderă la principiul „reunificării pașnice și la politica «o țară, două sisteme»” și că este dispusă să poarte discuții cu Taiwanul, cu respectarea „principiului unei singure Chine” – poziția Beijingului potrivit căreia cele două părți ale Strâmtorii Taiwan aparțin unei singure țări.

Liderul de la Beijing a continuat prin a spune că toți chinezii, „inclusiv cei din Taiwan”, ar trebui să își dea mâna pentru a se opune împreună forțelor „separatiste” care susțin independența Taiwanului și pentru a depune eforturi în vederea dezvoltării pașnice a relațiilor dintre cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan.

Deși Xi nu a menționat utilizarea forței, pe care China nu a exclus-o formal niciodată în ceea ce privește Taiwanul, armata chineză desfășoară zilnic operațiuni în jurul insulei și își extinde raza de acțiune tot mai departe în Oceanul Pacific.

Taiwanul le-a cerut cetățenilor săi să evite evenimentele organizate de China

Discursul lui Xi are loc cu o săptămână înaintea summitului APEC din Shenzhen, important centru tehnologic din sudul Chinei, unde liderul chinez urmează să se întâlnească din nou cu președintele american Donald Trump, și cu puțin peste două săptămâni înaintea unor alegeri locale importante din Taiwan.

Luna trecută, Taiwanul le-a cerut cetățenilor săi să evite orice evenimente organizate de China pentru a marca aniversarea nașterii lui Sun, afirmând că Beijingul are o perspectivă distorsionată asupra acestuia și asupra moștenirii sale.

Portretul lui Sun Yat-sen, expus în în Marea Sală a Poporului din Beijing, FOTO: Ng Han Guan / AP / Profimedia

Beijingul îl consideră pe Sun un mare erou național și patriot, precum și un precursor al revoluției comuniste din 1949, care a forțat guvernul înfrânt al Republicii Chineze să fugă în Taiwan, unde se află și în prezent.

Xi a declarat că Sun a fost un mare erou național, un mare patriot și un „mare pionier al revoluției democratice din China”.

În Taiwan, Sun este considerat oficial „părintele națiunii”, iar portretul său este expus în sediul Președinției, deși filosofia sa politică, „Cele Trei Principii ale Poporului”, nu mai reprezintă un text obligatoriu pentru elevi.

Taiwanul și-a exprimat anterior indignarea față de eforturile Beijingului de a-și atribui meritele pentru victoria împotriva Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial, afirmând că guvernul Republicii Chineze a fost cel care a luptat alături de Aliați, întrucât Republica Populară Chineză nu exista la acea vreme.